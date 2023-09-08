Какие существуют основания для отмены штрафов по валютному контролю. Обзор письма ФНС

ФНС России направило Обзор в Письме от 26.07.2023 № 17-3-03/0101@ по валютному контролю, Обзор содержит анализ основных причин отмен вынесенных налоговыми органами постановлений о назначении административного наказания и причин прекращения производств по делам об административных правонарушениях в 2022 году.

1. Применение обратной силы закона, улучшающего положение лица, привлеченного к административной ответственности.

В 2022 году вступили в силу новые правила назначения административного наказания , в соответствии с которыми за совершение нескольких административных правонарушений, выявленных в ходе проведения одного контрольного (надзорного) мероприятия, назначается одно административное наказание (части 5 и 6 статьи 4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Федеральный закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Также были снижены размеры административного наказания по отдельным частям статьи 15.25 КоАП РФ в связи с вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2022 № 235-ФЗ .

«О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Кроме того, был расширен круг лиц, которым за впервые совершенное нарушение административное наказание в виде штрафа подлежит замене на предупреждение в соответствии с частью 1 статьи 4.1.1 КоАП.

В связи с указанными изменениями судами и вышестоящими налоговыми органами при рассмотрении жалоб на вынесенные постановления о назначении административных наказаний массово принимались решения об оставлении в силе только одного постановления о назначении административного наказания, а другие постановления о назначении административного наказания признавались не подлежащими исполнению или отменялись, либо принимались решения о частичной отмене вынесенных постановлений и снижении размеров назначенных штрафов, а также замене назначенных штрафов на предупреждения.

В целях исключения в дальнейшем аналогичных случаев массовой отмены (частичной отмены) вынесенных постановлений налоговым органам в связи с принятием нормативных правовых актов, улучшающих положение привлеченного к ответственности лица, налоговым органам следует своевременно принимать решения по вопросам прекращения исполнения (частичного прекращения исполнения) постановлений о назначении административного наказания.

В пункте 30 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016) указано, что положения п. 2 ст. 31.7 КоАП возлагают на судью, орган, должностное лицо, вынесших постановление о назначении административного наказания, обязанность совершить соответствующие действия по прекращению исполнения этого постановления независимо от обращения лица, привлеченного к административной ответственности, с соответствующим заявлением, а положения ст. 31.8 КоАП устанавливают для совершения названных действий трехдневный срок со дня возникновения основания для разрешения соответствующего вопроса. Одним из таких оснований является вступление в силу закона, исключающего административную ответственность за содеянное.

Привлекающий к ответственности орган обязан принять меры к тому, чтобы исключить возможность несения лицом ответственности за совершение такого публично-правового правонарушения полностью либо в части. Данная обязанность может быть выполнена органом посредством как отмены вынесенного им (либо нижестоящим органом) решения (постановления) о привлечении к ответственности, так и прекращения его исполнения.

Ранее ФНС России письмом от 08.08.2022 № ШЮ-4-17/10279@ обращало внимание на необходимость применения обратной силы закона, смягчающего административную ответственность или иным образом улучшающего положение лица, привлеченного к административной ответственности, и необходимости вынесения постановлений о прекращении исполнения административного наказания (полностью или в части). Аналогичная позиция изложена в Директиве ФНС России от 14.07.2023 № Д-5-17/39@.

Также Управление обращает внимание, что в случае частичной отмены вынесенного постановления о назначении административного наказания, признания его не подлежащим исполнению в части или при замене административного штрафа на предупреждение, сведения о таком постановлении подлежат отражению в графах 13.1 и 13.1.1 Формы отчетности о результатах работы налоговых органов по контролю за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации (Директива ФНС России от 30.12.2022 № Д-9-17/3@).

При решении вопроса о замене административного наказания в виде штрафа на предупреждение, а также назначении административного наказания за несколько нарушений, выявленных по результатам одной проверки, необходимо руководствоваться Директивой ФНС России от 14.07.2023 № Д-5-17/39@.

2. Процессуальные нарушения, допущенные территориальными налоговыми органами при производстве по делам об административных правонарушениях (в частности, ненадлежащее извещение лица о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, а также времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении).

Необходимо усилить контроль за соблюдением процессуальных требований КоАП при производстве по делам об административных правонарушениях за нарушения валютного законодательства. Прежде всего требований, касающихся надлежащего извещения лица о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, а также времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении.

При решении вопроса надлежащего извещения лица рекомендуется руководствоваться статьей 25.15 КоАП , а также учитывать положения пунктов 4, 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 и пунктов 24, 24.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10.

3. Истечение срока давности привлечения к административной ответственности.

Согласно пояснениям, полученным от территориальных налоговых органов, в связи с действовавшим в 2022 году мораторием на проведение проверок соблюдения валютного законодательства и осуществления административного производства истекли сроки давности привлечения к административной ответственности по нарушениям, дата совершения которых приходилась на 2022 год.

Однако в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 № 977 «О мерах валютного контроля в условиях внешнего санкционного давления» вышеуказанный мораторий не распространялся на случаи, когда по проводимым проверкам выявлены нарушения, срок давности привлечения к административной ответственности за которые истекает до 31 декабря 2022 года. В указанных случаях проведение проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации и осуществление административного производства могли продолжаться в части таких нарушений.

Также истечение срока давности привлечения к административной ответственности происходило по причине нарушения процессуальных требований КоАП при возбуждении дел об административных правонарушениях (как правило, связанных с извещением лиц) и в связи с этим необходимостью возвращения таких дел для доработки.

В этой связи территориальным налоговым органам необходимо усилить контроль за соблюдением процессуальных требований КоАП РФ при производстве по делам об административных правонарушениях и качеством подготовки материалов дел об административных правонарушениях с целью исключения случаев возвращения их для доработки.

Больше полезной информации тут ➡️ @proff_nalog.