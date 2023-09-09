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  • Схема распределения прибыли и убытка в рамках группы компаний через кассовый разрыв и кэш пулинг. Анализ судебной практики
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Судебная практика по налоговым спорам

Схема распределения прибыли и убытка в рамках группы компаний через кассовый разрыв и кэш пулинг. Анализ судебной практики

Как мы писали ранее, часто встречаются схемы распределения прибыли и убытка в рамках группы компаний. В этом посте рассмотрим интересный пример.
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Об этих схемах мы писали тут (https://t.me/proff_nalog/52) пункт 5.

Общество, российский дистрибьютор бытовой техники Siemens и Bosch. Заключало:

  • Договоры поставки с иностранными взаимозависимыми лицами предусматривали отсрочку срока оплаты товаров до 56 дней.

  • Договоры с покупателями предусматривали отсрочку срока оплаты товаров до 120 дней с даты отгрузки товара, в ряде случаев до 146 дней.

Поскольку денежные средства от покупателей еще не поступили, а срок оплаты поставщикам уже наступил, образовывался «кассовый разрыв». Для его покрытия общество привлекало заемные средства от иностранных взаимомозависимых лиц через кэш-пулинг. Образовавшиеся проценты, а также курсовые разницы общество учитывало в составе доходов/расходов по налогу на прибыль.

Кэш-пулинг — инструмент управления средствами внутри группы компаний.

Кассовый разрыв — это состояние компании, когда нет денежных средств на погашение обязательной статьи расходов.

Доводы общества:

  • позиция покупателей общества — крупных торговых сетей, занимающих доминирующее положение на российском рынке бытовой техники, которые требовали от Общества предоставления установленных договорами отсрочек оплаты товаров.

  • данные покупатели являлись для Общества основными, оно считало необходимым принимать их условия по длительным отсрочкам оплаты товаров.

Ключевые доводы Инспекции:

  • У Общества возникали «кассовые разрывы» из-за необходимости оплаты поставок импортных товаров до получения им выручки от покупателей.

  • Взаимозависимые поставщики располагали сведениями о разнице в отсрочках оплаты, но не предоставили Обществу отсрочки аналогичные с отсрочками, предоставляемыми Обществом своим покупателям.

  • Инструмент кэш пулинга с взаимозависимыми лицами делал Общество постоянно закредитованным, нагружая Общество долгами

  • Выгодоприобретателями являлись зависимые иностранные заимодавцы, имеющие признаки «технических» организаций, находящиеся в низконалоговой юрисдикции.

  • Финансовый результат деятельности Общества по реализации продукции, без учета задолженности по займ был положительным, таким образом, потребность у Общества в получении заемных средств отсутствовала.

  • Общество изменило бизнес-модель, заменив инструмент кэш пудинга путем увеличения сроков отсрочки оплаты товаров после выездной налоговой проверки.

Соответственно, на уровне российского налогоплательщика искусственно создан постоянный дефицит оборотных средств («кассовый разрыв»), для преодоления которого Общество постоянно привлекало займы от аффилированных компаний группы, в целях получения возможности за счет долговых обязательств корректировать налоговую базу и уменьшать налоговые обязательства.

По результатам выездной проверки инспекция установила, а Суд поддержал, что Общество неправомерно включило во внереализационные расходы суммы процентов и курсовые разницы, по Займам, полученным для покрытия искусственного дефицита оборотных средств — «кассового разрыва».

Дело А40-26234/23

Ничего особо нового нет, лет 10 назад было дело ООО «Континентал Тайрс РУС» (А40-123542/2014) почти аналогичное с известным результатом.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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