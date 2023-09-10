Каким образом ФНС и суды отказывают налогоплательщикам в расчете действительных налоговых обязательств

По стопам Фирмы МЭРИ. Право на вычет фактически понесенных расходов может быть реализовано налогоплательщиком, содействовавшим в устранении потерь казны.

Как мы писали тут, есть обстоятельства, установленные налоговиками, которые могут стать критическими при выявлении фактов незаконной налоговой оптимизации.

По результатам проверки принято решение: НДС, Прибыль, НДФЛ (предложение удержать), пени, шитрафы по 120, 122, 123, 126 НК всего где то на 1 млрд.руб.

1. В проверяемом периоде АО осуществляло деятельность в области перевозок автомобильным грузовым транспортом.

Между Обществом и Заказчиками, заключены договоры об оказании услуг по доставке товаров.

В целях исполнения договоров, заключенных с заказчиками, АО «ВЕЗУ» привлекло спорных контрагентов.

Основанием для доначисления явились выводы налогового органа о необоснованном применении заявителем вычетов по НДС и расходов по сделкам с 6 контрагентами.

Контрагенты были привлечены АО «ВЕЗУ» для оказания услуг по организации перевозок грузов автомобильным транспортом и оказания услуг по сборке.

Налоговым органом установлено, что услуги указанными контрагентами не оказывались, спорные контрагенты введены в целях минимизации налоговых обязательств.

В ходе проверки установлены следующие обстоятельства.

Следственным комитетом РФ изъяты документы подтверждающие подконтрольность контрагентов АО. Контрагенты исключены из ЕГРЮЛ, по адресам не находились. Отказные допросы (обьяснения) руководителей и учредителей. Контрагенты зарегистрированы по указанию и в интересах руководства АО «ВЕЗУ».

У контрагентов нет активов для исполнения договоров, численности и реальных расходов. Налоги у контрагентов по минимальные. Согласно ТТН перевозчик АО, сведений о контрагентах нет.

В результате анализа движения денежных средств спорных контрагентов, что 92% от всех поступлений на счетах указанных контрагентов от АО, таким образом они финансово подконтрольны.

Согласно сведениям банковского досье спорных контрагентов выданы доверенности на сотрудников АО. Установлено совпадение IP-адресов АО с контрагентами 1-го и 2-го уровней,

Бухгалтерский учет спорных контрагентов вела взаимозависимая по отношению к АО организация.

Согласно справке МВД РФ номера телефонов, указанные в заявках на перевозку грузов, сформированных от имени спорных контрагентов, принадлежат АО «ВЕЗУ».

В результате анализа выписок по р/с юр лиц — контрагентов 2-го уровня, установлено перечисление д/с на счета сотрудников и учредителей АО, проведены допросы сотрудников отдела сборки АО — спорные к/а им не знакомы, в указанных организациях не работали, доход не получали, услуги по сборке мебели оказывались сотрудниками Общества, поиск которых осуществлялся путем размещения объявлений, в частности на «хедхантере».

Установлены водители, осуществляющие перевозку, а также организации и ИП, применяющие спец режимы (Без НДС).

Проведены их допросы, спорных контрагентов они не знают, контактировали с сотрудниками АО «ВЕЗУ».

Сотрудники АО «ВЕЗУ» в ходе допросов, пояснили, спорные контрагенты услуги не оказывали. Отдел логистики оформлял заявки и проставлял печати от указанных контрагентов, бухгалтерия производила оплату денежных средств за перевозки от этих организаций. Привлечение наемного транспорта осуществлялось через сайты Авито, АвтоТрансИнфо (АТИ), по рекомендациям компаний-партнеров, а также перевозчиков находили по объявлениям, размещенным на сайте АО «ВЕЗУ».

Судом сделан обоснованный вывод о подконтрольности и согласованности действий АО и его контрагентов.

Инспекцией установлено, что весь документооборот по бухгалтерскому учету, сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности, операции, осуществляемые по расчетным счетам контрагентов и далее по цепочке, подконтрольны одной группе лиц, действия которых согласованы.

Обществом сведений о реальных исполнителях не представлено.

Налогоплательщик на основании рыночных цен заказал Заключение специалиста. Не приняли. Расчёт специалиста не связан с условиями и параметрами исполнения конкретных сделок.

Суд, принял в расходы 158 млн, которая была перечислена «техническими компаниями» (спорными контрагентами) в адрес реальных поставщиков.

Право на вычет фактически понесенных расходов может быть реализовано налогоплательщиком, содействовавшим в устранении потерь казны - раскрывшим сведения и документы, позволяющие установить лицо, осуществившее фактическое исполнение по сделке, осуществить его налогообложение и, таким образом, вывести фактически совершенные хозяйственные операции из «теневого» (не облагаемого налогами) оборота и осуществить их полное налогообложение

При рассмотрении настоящего дела установлено, что формальный документооборот с участием контрагентов 1 звена организован самим налогоплательщиком. Вместе с тем фактически перевозка осуществлялась не контрагентами, а физическими лицами (водителями).

2. В ходе проверки налоговым органом установлено, что в нарушение подпункта 1 пункта 3 статьи 24, пункта 2 статьи 207, пункта 3 статьи 224, пунктов 1, 2, 4, 6, 7 статьи 226 НК Общество с доходов, полученных сотрудниками организации через спорных контрагентов, не удержан и не перечислен НДФЛ в сумме 52 млн руб.

Налоговый орган установлено создание Обществом искусственной схемы по выплате доходов сотрудникам через «технические организации».

допрошены сотрудники, на чьи банковские карты перечислялись денежные средства со счетов вышеуказанных компаний, которые показали, что указанные организации им не знакомы, трудовую деятельность в указанных организациях не осуществляли.

2-НДФЛ о суммах, выплаченных через счета контрагентов ни Обществом, ни контрагентами не подавались, страховые взносы не уплачивались, НДФЛ не исчислялся, не удерживался и не перечислялся в бюджет.

В расходах указанные суммы не учли, как экономически не обоснованные

По данному спору налогоплательщик обращался в Верховный суд РФ и получил отказ в рассмотрении, налогоплательщик пытался оспорить в Конституционном суде РФ, пп 2 п 2 ст 54.1 НК, об этом тут, также отказал в своей части, указав «налогоплательщик не раскрыл сведения и доказательства, позволяющие установить, какая часть перевозок в интересах общества была реально выполнена теми или иными лицами и какая часть из зачисленных на счета физических лиц денежных средств имела отношение к оплате осуществленных в интересах общества перевозок и сформировала облагаемый налогами доход водителей, т.е. была осуществлена на легальном основании», 790-О от 23.04.23.

Обжалованию не подлежит!

Дело No А56-68918/2021.

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