Обзор письма ФНС о начислении пени на суммы доначисленных налогов по результатам проверки. Что хотели сказать налоговики?

Действия налоговых органов по начислению пеней на недоимку, указанную в решении налогового органа, в отношении которого налогоплательщиком было представлено заявление о распоряжении путем зачета, а также последующему списанию ЕНП в счет погашения таких пеней не противоречат действующему законодательству о налогах и сборах.

ФНС России выпустило письмо от 22 августа 2023 г. № КЧ-4-8/10713@, в соответствии с которым:

Федеральная налоговая служба в связи с поступающими вопросами территориальных налоговых органов о правомерности начисления пени на сумму доначислений, указанную в решении о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (далее — решения налогового органа), в том числе погашенную налогоплательщиком до вступления в силу решения налогового органа, сообщает следующее.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 45 НК обязанность по уплате налога может считаться исполненной только при условии учета соответствующей обязанности в совокупной обязанности на едином налоговом счете. В силу подпункта 9 пункта 5 статьи 11.3 НК совокупная обязанность формируется и подлежит учету на ЕНС налогоплательщика на основе решений налогового органа со дня вступления в силу соответствующего решения.

В соответствии с пунктом 9 статьи 101 и статьей 101.2 НК решения налогового органа вступают в силу по истечении одного месяца со дня вручения лицу, в отношении которого было вынесено соответствующее решение, либо в случае обжалования такого решения в апелляционном порядке — со дня принятия вышестоящим налоговым органом решения по апелляционной жалобе.

При этом для обеспечения реализации предусмотренного абзацем третьим пункта 9 статьи 101 НК права налогоплательщика на исполнение решения налогового органа полностью или в части до его вступления в силу абзацем четвертым пункта 1 статьи 78 НК установлено право налогоплательщика на подачу заявления о распоряжении положительным сальдо путем зачета в счет исполнения решений налоговых органов, не учитываемых в совокупной обязанности, в том числе ввиду того, что они еще не вступили в силу.

Согласно абзацу третьему пункта 6 статьи 11.3 НК в случае представления налогоплательщиком такого заявления в соответствии с абзацем 3 пункта 4 статьи 78 НК сумма задолженности, в отношении которой подано такое заявление, учитывается в совокупной обязанности последовательно, начиная с задолженности с наиболее ранним сроком уплаты в размере, не превышающем положительное сальдо ЕНС на дату ее учета, со дня, следующего за днем представления заявления.

В соответствии с абзацем первым пункта 6 статьи 11.3 НК сумма пеней, рассчитанная в соответствии со статьей 75 Налогового кодекса, учитывается в совокупной обязанности со дня учета на ЕНС недоимки, в отношении которой рассчитана данная сумма.

Поскольку пени учитываются в совокупной обязанности одновременно с недоимкой, в отношении которой она рассчитана, учет недоимки в совокупной обязанности в связи с представлением налогоплательщиком заявления о зачете положительного сальдо в счет исполнения не вступившего в силу решения налогового органа влечет учет в совокупной обязанности и соответствующих пеней.

Пени начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности на сумму недоимки начиная со дня, следующего за днем установленного законодательством о налогах и сборах срока уплаты налога, по день (включительно) исполнения совокупной обязанности по уплате налогов.

Как только соответствующая сумма учитывается в совокупной обязанности, денежные средства, перечисленные и (или) признаваемые в качестве единого налогового платежа, автоматически распределяются в счет соответствующей обязанности в порядке очередности, установленной пунктом 8 статьи 45 НК.

Таким образом, действия налоговых органов по начислению пеней на недоимку, указанную в решении налогового органа, в отношении которого налогоплательщиком было представлено заявление о распоряжении путем зачета, а также последующему списанию ЕНП в счет погашения таких пеней не противоречат действующему законодательству о налогах и сборах.

Реализация программного обеспечения в части начисления пени на недоимку, указанную в решении налогового органа, не вступившем в силу, соответствует внесенным с 01.01.2023 изменениям в Налоговый кодекс.

Ваше мнение коллеги на это… не знаю как назвать.

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