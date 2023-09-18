Компания не обоснованно уменьшила налоговую базу на убыток прошлых налоговых периодов. Это стало основанием для доначисления налога

Основанием для доначисления налога послужил вывод ФНС о том, что Общество в нарушение статьи 283 НК не обоснованно уменьшило налоговую базу на убыток прошлых налоговых периодов.

МИФНС проведена КНП налоговой декларации по налогу на прибыль Общества за 2021 год.

Доводы налогоплательщика:

судом при вынесении решения не учтено, что убыток заявлен с учетом того, что в 2015-2016 годах зерно было оплачено ООО «Прод-Сити» ООО «Алания-С», затраты реально понесены.

По результатам анализа налоговых деклараций общества за 2015-2016 годы установлено, что налоговая база для исчисления налога на прибыль за 2015 год составила 5 145 537 руб., за 2016 год - 6 438 059 руб. Налог на прибыль исчислен за 2015 год в размере 1 029 108 руб., за 2016 год — в размере 1 287 612 руб.

Убыток в целях исчисления налоговой базы по налогу на прибыль за 2015-2016 годы налогоплательщиком не заявлялся. Уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за 2015 — 2016 годы с корректировкой налоговых обязательств налогоплательщиком не подавались.

Налоговым органом в 2018 году проведена выездная налоговая проверка ООО «Аркадакхлебопродукт за период с 01.01.2015 по 31.12.2016, по результатам которой вынесено решение. Данным решением общество привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения в виде штрафа в общей сумме 834 088,44 руб., доначислены налоги в общей сумме 11 236 516 руб. 10 коп., пени в общей сумме 3 285 907 руб. 61 коп.

Основанием для доначисления НДС и налога на прибыль послужили выводы налогового органа о получении обществом необоснованной налоговой выгоды: обществом отнесены затраты на расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, и применены налоговые вычеты по НДС по хозяйственным операциям с ООО «ПродСити» ООО «Алания-С».

Налоговый орган пришел к выводу, что ООО «Аркадакхлебопродукт» в 2015-2016 годах создана схема минимизации налоговых обязательств в целях неправомерного учета расходов по налогу на прибыль и заявления налоговых вычетов по НДС путем оформления формальных первичных документов от ООО «Прод-Сити» и ООО «Алания- С», в действительности не поставлявших сельхозпродукцию; поставка сельхозпродукции осуществлялась лицами, не являющимися плательщиками НДС.

Данное решение налогового органа обжаловалось ООО «Аркадакхлебопродукт» в судебном порядке. Решением суда по делу No А57-13551/2020, вступившем в законную силу, в удовлетворении заявленных требований отказано.

При обосновании позиции по настоящему делу ООО «Аркадакхлебопродукт указывает, что в связи с выявленными в ходе выездной налоговой проверки за 2015-2016 годы налоговым органом фактами ООО «Аркадакхлебопродукт» устранило ошибки, возникшие в результате неправильного использования информации о фактах хозяйственной жизни контрагентов. ООО «Аркадакхлебопродукт» сторнировало выручку в отношении контрагентов ООО «Прод-Сити» и ООО «Алания-С» за 2015-2016 годы.

В результате внесения исправлений по результатам хозяйственной деятельности в рассматриваемых периодах возникли убытки; налоговая база по налогу на прибыль за 2021 год была уменьшена на сумму убытков прошлых налоговых периодов. ООО «Аркадакхлебопродукт» полагает, что при вынесении решения судами должны быть учтены реально понесенные затраты на приобретение зерна по сделкам с контрагентами ООО «Прод-Сити» и ООО «Алания-С».

Отклоняя данные доводы налогоплательщика, суд первой инстанции обоснованно указал, что в ходе рассмотрения дела № А57-13551/2020 установлены действительные налоговые обязательства ООО «Аркадакхлебопродукт».

При этом ни в ходе выездной налоговой проверки, ни в ходе камеральной налоговой проверки инспекцией не установлено получение налогоплательщиком убытков за 2015-2016 годы по сделкам с названными контрагентами.

Признание судом сделок со спорными контрагентами нереальными (формальный документооборот) не является основанием для исключения налогоплательщиком выручки от реализации муки пшеничной, полученной из сырья (пшеница, рожь), приобретенного у реальных сельхозпроизводителей и оприходованного на основной склад, а не у спорных контрагентов (ООО «Прод-Сити» и ООО «Алания-С»).

В нарушение пункта 1 статьи 252 НК ООО «Аркадакхлебопродукт» заявило убытки, которые образовались за счет сторнирования выручки, полученной заявителем посредством использования реквизитов ООО «Прод-Сити» и ООО «Алания-С» в 2016 году, при определении налоговой базы за 2021 год.

В апелляционной жалобе Общество указывает, что в состав расходов Обществом в 2015 – 2016 годах правомерно отнесены расходы по приобретению муки, поступление которой отражено заявителем от ООО «Прод-Сити» и ООО «Алания-С».

Данные доводы были предметом рассмотрения по делу No А57-13551/2020.

В ходе рассмотрения дела № А57-13551/2020 арбитражным судом установлено, что ООО «Аркадакхлебопродукт» в 2015-2016 годах создана схема минимизации налоговых обязательств в целях неправомерного учета расходов по налогу на прибыль и заявления налоговых вычетов по НДС путем оформления формальных первичных документов от ООО «Прод-Сити» и ООО «Алания-С», в действительности не исполняющих хозяйственные операции по поставке сельхозпродукции проверяемому налогоплательщику, так как поставка сельхозпродукции осуществлялась сельхозтоваропроизводителями, не являющимися плательщиками НДС.

При исследовании представленных заявителем документов налоговым органом установлено, что налогоплательщиком учтены в составе расходов затраты по приобретению зерна у ООО «Прод-Сити» и ООО «Алания-С» на основании документов, содержащих недостоверные сведения.

Также в ходе рассмотрения дела № А57-13551/2020 установлено фактическое отсутствие каких-либо взаимоотношений между ООО «Аркадакхлебопродукт» и указанными контрагентами — ООО «Прод-Сити» и ООО «Алания-С», при фактическом получении налогоплательщиком зерна (пшеницы, ржи) от КХ «Рубин», АО СХП «Лидер», ФГУП «Аркадакская СХОС», ИП Феничев В.В., а также глав КФХ.

В связи с установленными в ходе проверки обстоятельствами, суды трех инстанций, принимая во внимание фиктивный характер сделок, заключенных между заявителем и его контрагентами, их направленность на создание искусственных оснований для получения налоговой выгоды, неподтвержденность реального осуществления хозяйственных операций, а также несоответствие представленных налогоплательщиком первичных документов требованиям законодательства, пришли к выводу о неправомерном заявлении обществом вычетов по НДС по сделкам с ООО «Прод-Сити» и ООО «Алания-С», включении в состав затрат по налогу на прибыль расходов по взаимоотношениям с данными контрагентами.

В соответствии с частью 2 статьи 69 АПК обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Доводы об излишней уплате налога в конкретном предыдущем налоговом периоде судом отклонены, поскольку у общества не имелось оснований для уменьшения налоговой базы на суммы неподтвержденных убытков.

Кроме того, суд учитывает, что в уточненной декларации по налогу на прибыль организаций за 12 месяцев 2020 года ООО «Аркадакхлебопродукт» также произведено сторнирование документов «Реализация (акт, накладная)» за 2015 г. в отношении организаций ООО «Прод-Сити» и ООО «Алания-С», в связи с чем Заявитель был привлечен к налоговой ответственности, согласно вынесенному Инспекцией решению от 19.01.2022 № 249 «О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения».

Данное решение было оспорено Заявителем в рамках производства по арбитражному делу № А57-9301/2022.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 03.10.2022 по делу № А57-9301/2022 в удовлетворении заявленных требований ООО «Аркадакхлебопродукт» отказано (постановлениями Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2022, Арбитражного суда Поволжского округа от 27.03.2023 решение суда оставлено без изменения).

Доводы налогоплательщика, изложенные в пояснениях, представленных в суд апелляционной инстанции, о том, что убытки образовались по результатам выездной проверки налоговой инспекции не в результате ошибки в налоговом учете налогоплательщика, а вследствие действий или бездействий налоговой инспекции, отклоняются судебной коллегией в силу следующего.

Правомерность решения налогового органа по результатам выездной проверки подтверждена судебными актами по делу No А57-13551/2020.

Возможность учесть суммы убытков при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций носит заявительный характер. Следовательно, именно на налогоплательщика возложена обязанность доказать обоснованность убытков и подтвердить их правомерность соответствующими первичными документами в течение всего периода, в котором он уменьшает налоговую базу на суммы ранее полученных убытков, при этом налогоплательщик несет риск неблагоприятных налоговых последствий.

Поскольку Обществом не доказана обоснованность заявленных в налоговой декларации за 2021 год убытков прошлых лет и заявленные убытки не подтверждены соответствующими первичными документами, оспариваемое решение налогового органа соответствует нормам налогового законодательства.

Дело NoА57-1274/2023

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