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Налоговые проверки

Обеспечительные меры ФНС. Основания для принятия

Принимая обеспечительные меры, налоговый орган в соответствии со ст. 65 АПК должен доказать, что непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение решения инспекции.
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Обеспечительные меры ФНС принимаютпо результатам налоговых проверок.

Перечень оснований для принятия обеспечительных мер НК РФ и в частности п. 10 ст. 101 НК не установлен. У ФНС есть маркеры на которе они ориентируются при принятии решения. Во многих случаях необходимо обжаловать действия ФНС по принятию обеспечительных мер, так как они парализуют бизнес процессы.

В ответ на меры ФНС приниматься обеспечительные меры по суду в соответствии со статьей 90 АПК. Об этом будет пост позже.

Вот типичный случай

Инспекцией проведена налоговая проверка Общества по вопросам правильности исчисления и полноты уплаты налогов, по результатам которой вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения на сумму 76 млн. руб.

В целях обеспечения возможности исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, Инспекцией принято решение о принятии обеспечительных мер в виде приостановления расходных операций по расчетным счетам на основании решений.

Основанием для вынесения решений о приостановлении операций по счетам и принятия обеспечительных мер послужили следующие обстоятельства:

  • непредставление налогоплательщиком документов для проведения мероприятий налогового контроля по требованиям о представлении документов (информации);

  • установленная в ходе выездной налоговой проверки схемы ухода от налогообложения, а именно: создание схемы дробления бизнеса с применением участниками специальных налоговых режимов (УСН) с целью уменьшения налоговых обязательств ООО в части уплаты налога на добавленную стоимость;

  • получены сведения из правоохранительных органов, свидетельствующие о выводе (сокрытии) активов налогоплательщика или о намерении должностных лиц налогоплательщика скрыться

  • возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 199 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции признал доказанным, что непринятие обеспечительных мер затруднит или сделает невозможным исполнение решения, в связи с чем признал применение обеспечительных мер законным и обоснованным.

Отменяя решение и удовлетворяя заявленные требования, апелляционный суд исходил из недостаточности доказательств невозможности или затруднительности исполнения решения в будущем, несоответствия решения требованиям пп. 2 п. 10 ст. 101 НК.

Кассация отменила решение апелляции и встала на сторону налоговой указав, что судом апелляционной инстанции не учтено следующее:

  • значительный размер налоговых доначислений

  • непредставление налогоплательщиком доказательств наличия у него имущества в размере достаточном для их погашения.

  • непредставление налогоплательщиком сведений об имуществе за отсутствием такового,

  • представление сведений из ГИБДД и Росреестра об отсутствии имущества,

  • а также данные бухгалтерского баланса общества.

Доводы Общества о наличии у общества значительной дебиторской задолженности как не подтверждающие наличие достаточного имущества, поскольку дебиторская задолженность представляет собой право требования кредитора по неисполненным денежным обязательствам, что не может быть приравнено к какому-либо виду объектов гражданских прав.

Дебиторская задолженность правомерно не учтена судом первой инстанции при оценке обстоятельств возможности принятия обеспечительных мер.

Дело No А40-262758/22

Помните, что на дебиторскую задолженность обеспечительные меры не налагаются. В Письме ФНС России от 20.07.2023 № КЧ-4-18/9261@ разъясняется, что открытый перечень видов имущества, на которые налоговый орган может наложить запрет на отчуждение, содержится в пп. 1 п. 10 ст. 101 НК РФ. Дебиторская задолженность в перечне не указана. Более того, для целей НК РФ по общему правилу имущественные права, к которым относится и дебиторская задолженность, не признаются имуществом.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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