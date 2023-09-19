Простил долг — заплати налог. Прощение долга взаимозависимому лицу: налоговые последствия

Об этом нарушении мы писали ➡️тут, пункт 32.

УФНС установило, что Обществом (ООО «Глоубэл Концентрат Губкин» (сменило наименование на ООО «ДЖИДЖИ ХОЛДИНГ») не включены в состав внереализационных доходов, доходы в виде прощения долга.

Предъявленные 100% учредителем Общества — Леденевым И.Ю. к досрочному погашению простые векселя Заявителя не были оплачены, а путем подписания Соглашения о прощении долга «Кредитор» (Леденев И.Ю.) освободил (прекратил часть обязательств «Должника» перед «Кредитором») «Должника» (Заявитель) от исполнения части обязательства в сумме 238 млн руб. в счет увеличения чистых активов последнего.

Обществом в течение 1 дня совершены следующие операции:

Учредитель Общества (Индоссат) по Акту приема-передачи векселей получил от ООО «Глоубэл Концентрат Групп» (Индоссант) 6 простых векселей Заявителя на общую сумму 245 млн руб.

Леденев И. Ю. (Векселедержатель) и ООО «Глоубэл Концентрат Губкин» (Векселедатель) подписали Соглашение о досрочном погашении простых векселей.

При этом Векселедатель обязуется оплатить их в течение одного дня с даты заключения Соглашения.

Леденев И. Ю. («Кредитор» (Векселедержатель)) подписывает Соглашение о прощении долга, с ООО «Глоубэл Концентрат Губкин» («Должник» (Векселедатель)) от исполнения части обязательства, в сумме 238 млн руб.

Леденев И. Ю. принимает решение об увеличении чистых активов Общества на сумму 238 млн руб. путем прекращения части обязательств Общества, возникших из предъявленных к оплате векселей.

Налоговый орган посчитал, что простые векселя Общества, предъявленные к досрочному погашению участником Общества, не были оплачены, и действия по увеличению чистых активов Обществом фактически не производились. При этом при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций Общество не включило в состав внереализационных доходов сумму прощенного долга в виде списания кредиторской задолженности (обязательства перед участником) в соответствии с Соглашением о прощении долга.

Общество ссылалось на то, что

в данном случае участник не вносил вклад в имущество Общества, а простил Обществу долг с целью увеличения чистых активов последнего.

В обоснование своего несогласия с решением в данной части, Общество ссылается на то, что не учитывает прощенный долг в налогооблагаемой базе в соответствии с п.п. 11 п.1 ст. 251 НК , который действовал в 2018 году, при этом проверяющие ошибочно полагают, что Общество действовало в рамках применения пп. 3.4. п.1 ст. 251 НК без учета изменений, вступивших в силу с 01.01.2018.

Суд поддержал позицию налогового органа, признав ссылку Общества на пп. 11 п. 1 ст. 251 НК несостоятельной в силу неверного толкования Обществом норм налогового законодательства.

В обоснование своего вывода суд указал на следующее:

Все спорные операции были совершены в один день.

Общество не исполнило обязанность по перечислению денежных средств в течение одного дня с даты заключения Соглашения и такое условие Соглашения изначально было невыполнимо.

Увеличение чистых активов организации возможно путем погашения задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал, внесения вклада в имущество организации, получения финансовой помощи от учредителя. Вместе с тем указанные действия по увеличению чистых активов Обществом фактически не производились:

у Общества отсутствовала задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал;

величина уставного капитала не изменилась;

записи по счетам БУ 80 «Уставный капитал» и 83 «Добавочный капитал» Обществом не производились.

В БУ Обществом не были произведены корректировки при фактической перемене лиц в вексельных обязательствах (не произведена смена наименования кредитора, кредитор приведен в соответствие только после заключения соглашения о прощении долга), что свидетельствует о формальном документообороте и об отсутствии сделки по прощению долга.

С 01.09.2014 в ГК определены конкретные виды объектов, которые могут быть вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество.

Законодатель, учитывая указанные изменения гражданского законодательства, с 01.01.2018 привели в соответствие ему пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК:

в этом подпункте сохранилось лишь положение, касающееся невостребованных дивидендов (части прибыли), восстановленных в составе нераспределенной прибыли хозяйственного общества или товарищества, - в целях исключения повторного обложения их налогом па прибыль;

доходы в виде вклада участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество были выделены в отдельный пп. 3.7. п. 1 ст. 251 НК.

На основании ч. 1 ст. 66.1 ГК вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах.

Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Положения п.п. 3.7 п. 1 ст. 251 НК во взаимосвязи со ст. 66.1 ГК свидетельствуют о том, что данная норма не является условием для невключения в состав внереализационных доходов дохода, полученного при прощении долга.

При прекращении долгового обязательства путем прощения долга физическим лицом, доля участия которого в уставном (складочном) капитале (фонде) организации составляет не менее 50%, соответствующие суммы учитываются в составе внереализационных доходов и к таким операциям не применяются правила, установленные пп. 11 п. 1 ст. 251 НК. Такая операция, по сути, направлена не на передачу имущества (имущественных прав), а на прекращение задолженности.

Подпункт 11 п. 1 ст. 251 НК РФ в редакции, действовавшей в 2018 году, выводит из - под налогообложения доходы в виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) этого физического лица.

Действие обновленной редакции п.п. 11 п. 1 ст. 251 НК, которая теперь применяется и в отношении имущественных прав, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 (ч. 9 ст. 9 Закона № 374-Ф3).

Дело № А08-11701/2022.

Практика по указанному вопросу сформирована, остерегайтесь подобных схем инвестирования.

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