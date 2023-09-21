Реконструкция или ремонт? Сложности налогообложения и последствия ошибочного учета

В соответствии с НК РФ расходы на реконструкцию и ремонт учитываются по разному. Расходы на ремонт списываются как прочие в периоде осуществления по правилам ст. 260, 264 НК, реконструкция списывается для целей налогообложения через механизм амортизации в соответствии со статьями 256 -- 259.3 НК РФ.

Об этом методологическом нарушении мы писали ➡️тут, пункт 21.

В соответствии с п. 2 ст. 257 НК первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям.

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

В целях 25 главы НК к реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.

К технико-экономическим показателям объекта капитального строительства пп. «а» п. 13 Положения «о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» утв. Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 относит такие показатели как: площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и т.д.

А вот и интересное дело:

АО «Штрабаг» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительными решения МИФНС.

Инспекция пришла к выводу, что Обществом в нарушение п. 2 ст. 257 и п. 5 ст. 270 НК неправомерно учтены в составе расходов по налогу на прибыль работы капитального характера по реконструкции, модернизации и оборудованию основного средства (здание).

Выражая несогласие с принятым решением Общество указывает, что работы, произведенные в отношении оставшихся у Заявителя помещений, не подпадают под понятие реконструкции, приведенное в п.2 ст.257 НК, а должны быть квалифицированы как «капитальный ремонт», поскольку целью проведения работ являлось восстановление функциональных свойств изношенного имущества.

Принимая решение, суд руководствовался следующим:

Решением суда по делу А40-39889/21 по иску ДГИ г. Москвы к АО «Штрабаг» о признании многоэтажного перекрытия в здании (тот же обьект, что в споре с МИФНС) самовольной постройкой и обязании ее снести было установлено, что Объект был разделен на помещения и оформлен в собственность юридических лиц АО «Штрабаг» и ООО «ДМГ Мори Рус».

В Заключении эксперта по делу № А40-39889/21-150-274 экспертом установлено, что увеличение площади здания произошло в ходе реконструкции.

Указанные результаты экспертизы судом приняты в качестве доказательств, решение по делу № А40-39889/21 вступило в законную силу. Установленные по делу обстоятельства в соответствии со статьей 69 АПК имеют преюдициальное значение и не подлежат доказыванию при рассмотрении настоящего спора.

В ходе ВНП проведена строительно-техническая экспертиза, по результатам которой эксперт в своем заключении пришел к выводу о том, что АО «Штрабаг» на Объекте, производилась реконструкция.

Проект перепланировки нежилого помещения подтверждает, что «проектная документация разработана на основании задания заказчика и фактического изменения планировочных решений помещений здания, выполненных для оптимизации рабочего пространства, в соответствии с государственными нормами и правилами.

По результатам СМР на объекте осуществлена перепланировка помещений, изменено назначение нежилых помещений, увеличена общая площадь здания, изменены технико-экономические параметры объекта, который был также дооборудован элементами, ранее отсутствующими и улучшающими как само здание, так и процесс осуществляемой в нем деятельности.

Расходы, осуществленные АО по реконструкции здания следовало отнести на увеличение первоначальной стоимости здания и осуществлять списание для целей налогообложения через механизм амортизации в соответствии со статьями 256 - 259.3 НК.

Установлено, cуды при рассмотрении аналогичных споров, как правило, опираются на определения терминов «модернизация» и «реконструкция», содержащиеся в ст. 257 НК, которые однозначно указывают на то, что в результате модернизации (реконструкции) должны измениться качественные (количественные, технические) характеристики объекта. В результате произведенных работ была осуществлена перепланировка помещений и увеличилось их количество, изменилось качество инженерно-технического обеспечения объекта недвижимости, увеличилась энергетическая нагрузка на помещения, изменилось назначение объекта недвижимости с общежития на гостинично-административный комплекс. Также суд установил, что объект основных средств был полностью переустроен, в результате чего изменились технико-экономические показатели этого объекта, поскольку после СМР в здании появились офисные помещения, конференц-зал, бильярдная и др., здание было переведено из объектов жилого фонда в нежилой фонд.

При таких обстоятельствах суд согласился с выводом налогового органа о том, что выполненные работы следует квалифицировать как реконструкцию (модернизацию).

Заявитель явствует, что здание не предназначалось к использованию в качестве единого комплекса, с общим назначением, а было разделено по экономическим причинам для продажи части здания, на которой были произведены, дооборудование и расширения площадей, поэтому работы, приходящиеся на разные части здания должны быть квалифицированы раздельно.

Кроме того, сам по себе факт владения Обществом Объектом недвижимости не свидетельствует о том, что произведенные работы должны квалифицироваться в целом по объекту.

Часть Здания изначально готовилась к продаже, в связи с чем формальное нахождение Здания на учете Заявителя не означает, что именно Заявитель намеревался впоследствии пользоваться результатом работ.

Налогоплательщик также указывает на тот факт, что заключение экспертизы, выполненной в рамках ВНП по инициативе налоговой не могло быть положено в основу решения Инспекции, поскольку перед экспертом были поставлены правовые вопросы, а сущностные аспекты работ экспертом не анализировались. Выводы эксперта несостоятельны, что подтверждается Рецензией составленной по инициативе АО «Штрабаг».

Обществом, в соответствии со ст. 82 АПК РФ заявлено ходатайство о назначении экспертизы. Суд, отказал.

Инспекция исходит из того, что факт произведения восстановительных работ, сам по себе не является квалифицирующим признаком реконструкции, модернизации (технического перевооружения), если данные изменения не привели к повышению производительности основного средства, на которое они устанавливаются. Однако, если восстановительные работы были произведены, в том числе, в целях изменения параметров Объекта капитального строительства, то такие работы по восстановлению частей Здания (отдельных ее конструкций) входят в состав работ по реконструкции, и не могут быть квалифицированы в качестве «ремонтных работ», в том числе, в целях налогообложения.

Таким образом, строительные работы произведенные в той части Здания, оставшейся в собственности АО «Штрабаг» не могут быть рассмотрены раздельно от всего строительного процесса, поскольку были обусловлены реконструкцией всего Здания и были произведены в целях улучшения и увеличения качественных и количественных показателей с последующим получением экономических выгод, в том числе, от последующей продажи части Здания.

Суд не принимает во внимание довод Заявителя о том, что факт владения Обществом Объектом недвижимости не свидетельствует о том, что произведенные работы должны квалифицироваться в целом по объекту; о том, что часть Здания изначально готовилась к продаже, в связи с чем формальное нахождение Здания на учете Заявителя не означает, что именно Заявитель намеревался впоследствии пользоваться результатом работ, на основании следующего.

Строительные работы по фактической реконструкции Здания были проведены до момента перехода права собственности на нежилые помещения от продавца к покупателю. То есть, АО «Штрабаг» сначала произвел повышение технико- экономических показателей здания, путем реконструкции, перепланировки, переоборудования всего Здания в целом для дальнейшей продажи части здания покупателю, и только после произведенных улучшений всего Объекта, ее часть стала возможна к продаже.

Строительные работы осуществлялись в принадлежащем Обществу на праве собственности объекте и учитывались налогоплательщиком как единый объект основных средств, что подтверждено инвентарной карточкой учета объекта основных средств (ф. ОС-6).

Судом принят во внимание факт того, что представленная в материалы дела Рецензия не опровергает выводов Эксперта, а лишь называет их не полными и некорректными. Основным показателем, определяющим характер произведенных работ (реконструкция либо капитальный ремонт) является конечный результат выполненных работ, изменения показателей и конкретно увеличение площади помещений. При этом, технологический способ изменений конструктива антресоли не является показателем, определяющим квалификацию произведенных изменений.

Таким образом, довод Рецензии об отсутствии конкретики, относительно конструктива и характера отпирания расширенной антресоли относительно несущего каркаса здания не влияет на полноту и корректность Строительно-технического заключения.

Перепланировка помещений нежилого здания производилась по единому проекту перепланировки. Строительные работы производились в рамках непрерывно действующих договоров, в том числе основного — договора строительного подряда.

Таким образом, для разграничения произведенных строительных работ в здании, в отношении антресоли оснований нет, поскольку здание являлось единым объектом основных средств, и принадлежало в момент проведения строительных работ на праве собственности АО «Штрабаг».

Судом также принят во внимание факт того, что выводы Эксперта полностью совпадают с выводами экспертов делу № А40-39889/21-150-274.

Следует отметить, что представленная Обществом Рецензия на заключение экспертизы не может являться допустимым доказательством, опровергающим достоверность проведенной экспертизы, поскольку Рецензия не является экспертным заключением и не предусмотрена как документ в правовой системе Российской Федерации.

Эксперты, подготовившие Рецензию не предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК.

Суды указали на следующие моменты:

в рассматриваемом случае не может быть разделения объекта;

налогоплательщик поставил здание на учет как единый инвентарный объект, что подтверждается карточкой бухгалтерского учета основных средств;

сама по себе условная разбивка объекта на «части» не может свидетельствовать о возможности учета одной части затрат как связанных с реконструкцией, а другой части — как связанных с ремонтом;

Таким образом, из вышеперечисленных документов следует вывод о том, что рассматриваемые результаты строительных работ имеют все признаки, подпадающие под понятие реконструкции, приведенной в п. 2 ст. 257 НК.

Суд указывает, довод налогоплательщика о том, что проекты реконструкции ООО «Штрабаг» не составлялись, совершенно не отменяет того, что реконструкция Объекта была произведена фактически.

Таким образом, суд приходит к выводу, строительные работы были произведены в целях реконструкции Здания, факт отсутствия проектной документации на реконструкцию Объекта, не является препятствием считать их фактически таковыми.

Заявитель также указывает, Инспекцией не установлена ДНО Заявителя.

доначисления Инспекции по результатам проверки должны производиться только с учетом сумм расходов, приходящихся на межэтажное перекрытие, возведенное в результате реконструкции Здания, а все остальные суммы затрат, приходящиеся на часть помещений АО «Штрабаг» не должны участвовать, поскольку являлись ремонтными.

Суд указывает, Инспекцией установлены действительные налоговые обязательства налогоплательщика.

Согласно произведенному расчету амортизационных отчислений и суммы капитальных вложений АО «Штрабаг» следовало отнести на расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг) амортизацию и сумму амортизационной премии.

Таким образом, работы следует квалифицировать как работы по реконструкции здания.

Дело No А40-5636/23-99-41.

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