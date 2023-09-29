Банк России назвал основных потребителей теневых финансовых услуг

Объемы подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж в указанном периоде составили 12 млрд рублей и сократились ко второму полугодию 2022 года почти в два раза

В первом полугодии 2023 года объемы подозрительных операций сократились на 9%(*1).

Объемы подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж в указанном периоде составили 12 млрд рублей и сократились ко второму полугодию 2022 года почти в два раза, оставаясь на уровне первого полугодия 2022 года, когда в период перестройки логистики платежей объемы таких операций были минимальными за весь период мониторинга. В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары без их последующего ввоза на территорию Российской Федерации (58%).

Объемы обналичивания денежных средств во всех секторах экономики в первом полугодии 2023 года уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%.

Объемы обналичивания в банковском секторе сократились на 5% и составили 32 млрд рублей. В структуре обналичивания отмечается снижение более чем в два раза объемов подозрительных операций по снятию наличных денежных средств со счетов юридических лиц. Этому способствовало внедрение Банком России Платформы «Знай своего клиента», позволившей достаточно оперативно выявлять клиентов с высоким уровнем риска и ориентировать кредитные организации на прекращение подозрительных операций по их счетам.

Внесенные изменения в федеральное законодательство, предоставившие кредитным организациям право не проводить операции по отдельным видам исполнительных документов при наличии подозрений в том, что проводимые на их основании операции совершаются с целью ОД/ФТ, позволили существенно снизить объемы обналичивания с использованием исполнительных документов — в два раза по сравнению с первым полугодием 2022 года. В структуре подозрительных операций по исполнительным документам благодаря совместной работе Банка России с Генеральной прокуратурой Российской Федерации отмечается существенное снижение использования удостоверений комиссий по трудовым спорам — с 2 млрд рублей в первом полугодии 2022 года до 0,4 млрд рублей в первом полугодии текущего года.

На этом фоне отмечаются попытки использовать схемы обналичивания через банковские карты и счета физических лиц, на которые поступают безналичные денежные средства от хозяйствующих субъектов с высоким уровнем риска. Объемы таких операций в первом полугодии 2023 года возросли в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объемы обналичивания денежных средств вне банковского сектора (транзитные операции высокого риска2, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%, до 10 млрд рублей.

Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2023 года, как и в аналогичном периоде прошлого года, формировался в строительной отрасли (37%), торговле (29%) и сфере услуг (19%).

*1 Учтены объемы подозрительных транзитных операций по обналичиванию денежных средств вне банковского сектора.

*2 Операции, непосредственно предшествующие обналичиванию денежных средств в банковском и иных секторах экономики, выводу денежных средств за рубеж, либо способствующие уклонению от уплаты налогов. Такие операции обычно сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, «ломкой» НДС.

Структура сомнительных операций в банковском секторе

Вывод денежных средств за рубеж

●Авансирование импорта товаров.

●Импорт товаров через страны Таможенного союза.

●Переводы по сделкам с услугами.

●Иные схемы.

Вывод денежных средств за рубеж (%)

●Авансирование импорта товаров.

●Импорт товаров через страны Таможенного союза.

●Переводы по сделкам с услугами.

●Иные схемы.

Обналичивание денежных средств

●Выдачи физическим лицам.

●Выдачи индивидуальным предпринимателям.

●Выдачи юридическим лицам.

Обналичивание денежных средств (%)

●Выдачи физическим лицам.

●Выдачи индивидуальным предпринимателям.

●Выдачи юридическим лицам.

Транзитные операции повышенного риска (%)

●Обналичивание денежных средств.

●Операции, способствующие уклонению от уплаты налогов в секторе закупки и обращения металлолома, лома драгоценных металлов и камней.

●Продажа наличной выручки торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами.

●Вывод денежных средств за рубеж.