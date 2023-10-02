Неуплата налога по проверке повлекла изъятие помещения у налогоплательщика. Как работают обеспечительные меры ФНС

Особую актуальность в последнее время приобрела тема принятия налоговыми органами обеспечительных мер, о данной процедуре и как ей противостоять законными методами мы писали ранее в блоге на Клерке.

ФНС и Минфин вновь хотят протолкнуть ранее отвергнутый закон о принятии обеспечительных мер после назначения проверки, а не как сейчас по результатам принятия решения по проверке. Об этом мы также подробно писали ранее.

И так, разбираемся в ситуации с изъятием помещения у налогоплательщика.

УФНС обратилось в суд к ООО «Инженер системс» с исковым заявлением об обращении взыскания на заложенное имущество помещение и об установлении начальной продажной цены помещения.

В отношении Общества проведена налоговая проверка, по результатам которой принято решение которым доначислены налоги, пени и штрафы на общую сумму 52 млн руб.

Поскольку ответчиком в добровольном порядке не была исполнена обязанность по уплате налогов и сборов в полном объеме, налоговым органом в соответствии со статьями 69, 70 НК РФ выставлено требование об уплате.

В установленные сроки обязанность по уплате налогов и сборов налогоплательщиком исполнена не была.

В целях обеспечения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения на основании п 10 ст 101 НК РФ принято решение о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) помещения Общества без согласия налогового органа

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 73 НК РФ в случае неуплаты в течение одного месяца задолженности по налогам (сборам, страховым взносам), указанной в решении о взыскании, исполнение которого обеспечено наложением ареста на имущество в соответствии с настоящим Кодексом, либо вступления в силу решения, предусмотренного пунктом 7 статьи 101 Налогового кодекса РФ, исполнение которого обеспечено запретом на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) без согласия налогового органа, имущество, в отношении которого применен указанный в настоящем пункте способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов (сборов, страховых взносов) или принята обеспечительная мера, признается находящимся в залоге у налогового органа на основании закона.

Залог, возникающий в соответствии с указанным пунктом, подлежит государственной регистрации и учету в соответствии с правилами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации.

Росреестром на основании уведомления о возникновении залога зарегистрирован залог на недвижимое имущество.

Кадастровой стоимостью помещения 1 795 174,35 руб.. Согласно решению о принятии обеспечительных мер балансовая стоимость недвижимого имущества, в отношении которого приняты обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение, составляет 3 305 084,75 руб.

Таким образом, стоимости арестованного имущества достаточно для полного погашения задолженности.

Ответчик требования не оспорил, отзыв в материалы дела не представил. (Критическая ошибка. Прим.ред.)

На основании части 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Следовательно, непредставление доказательств должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого о аргументированного со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент, участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 237 ГК РФ изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника производится на основании решения суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен законом или договором.

Как следует из пункта 1 статьи 69 ФЗ от 02.10.2007 No 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и (или) его реализацию, осуществляемую должником самостоятельно, или принудительную реализацию либо передачу взыскателю.

В соответствии с положениями статьи 348 ГК РФ взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства.

Пунктом 2 статьи 348 ГК РФ и пунктом 66 Постановления Пленума ВС РФ от 17.11.2015 No50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» предусмотрено, что обращение взыскания на заложенное имущество не допускается, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества. Если не доказано иное, предполагается, что нарушение обеспеченного залогом обязательства незначительно и размер требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества при условии, что одновременно соблюдены следующие условия:

1) сумма неисполненного обязательства составляет менее чем пять процентов от размера стоимости заложенного имущества;

2) период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее чем три месяца.

Из материалов дела усматривается, что ООО «Инженер системс» не исполнило обязательства по решению о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в сумме 52 млн руб., что составляет 6,3% от стоимости заложенного имущества. То есть более 5% по п 2 ст 348 ГК РФ и п 66 Постановления Пленума ВС РФ от 17.11.2015 No50.

В соответствии положениями статей 329 и 334 ГК РФ залог призван обеспечить интересы кредитора на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательства.

Кредитору предоставляется право удовлетворить свои требования, которые не были удовлетворены должником, за счет стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).

Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи, как движимые, так и недвижимые, имущественные права. Предмет залога может представлять собой как отдельное право или вещь, так и несколько вещей или прав, в том числе, представляющих совокупность объектов, объединенный одним назначением, являющихся предприятием или иным имущественным комплексом (статьи 128, 130, 132 и пункт 1 статьи 336 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм, имущественный интерес залогодержателя состоит в получении удовлетворения своих требований в полном объеме в разумный срок за счет стоимости залогового имущества, а интерес залогодателя - в том, чтобы обращение взыскания не затронуло его имущество сверх необходимого для ведения деятельности.

Таким образом, требование налогового органа об обращении взыскания на заложенное имущество является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника производится на основании решения суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен законом или договором (пункт 1 статьи 237 ГК РФ).

При таких обстоятельствах, суд считает обоснованными доводы заявителя о том, что ООО «Инженер системс» были нарушены права и законные интересы Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области, являющейся взыскателем по налоговым обязательствам юридического лица.

С учетом изложенного заявление ФНС подлежит удовлетворению

Дело No А72-7642/2023

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