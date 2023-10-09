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Налоговые проверки

О том, как правильно считать налоговые обязательства по результатам налоговых проверок

В каких случаях налоговики обязаны считать налоги по налоговой реконструкции?
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Тема налоговой реконструкции не утихает с 2017 года, проблемы с ее адекватным проведением со стороны ФНС начались после введения статьи 54.1 НК и изначально, отказывалось налогоплательщикам в определении действительных налоговых обязательств (налоговой реконструкции) в 100% случаях.

Действительные налоговые обязательства (налоговая реконструкция) — это определение окончательной обязанности по уплате налогов таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом.

С 2021 года практика стала меняться внутри самого ведомства, письма 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@, ранее приходилось отстаивать права в судах, не всегда успешно.

Начинаем цикл публикаций из Обзора рассмотрения ФНС России жалоб налогоплательщиков, доведенных письмом от 03.10.2023 № БВ-4-9/12603@

Налоговая реконструкция при получении документов от фактических продавцов товаров (работ, услуг)

Дата решения: 29.06.2022.

Номер решения: КЧ-4-9/8076@.

Налоговый орган, вынесший решение: Центральный аппарат ФНС России.

Статья нормативно-правового акта: Статья 54.1 НК.

Вид налога: налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций.

Нормативно-правовой акт: налоговый кодекс Российской Федерации.

Тема спора: Расчет недоимки по НДС и налогу на прибыль организаций при приобретении товаров у реальных поставщиков через проблемных контрагентов (технические компании), при получении документов от реального поставщика (импортера).

Позиция налогового органа, решение которого оспаривается: Налогоплательщик в ходе налоговой проверки не раскрыл сведения и документы, которые бы позволили определить его налоговые обязательства.

Позиция налогоплательщика: Налоговый орган не оспаривает реальность приобретения товаров. В ходе налоговой проверки налоговый орган получил документы от реального поставщика, которые позволяли определить размер потерь бюджета.

Правовая позиция вышестоящего налогового органа, принявшего решение по жалобе:

Инспекцией установлен факт нарушения Обществом положений статьи 54.1 НК РФ, выразившийся в приобретении у импортера продукции через фирмы «однодневки».

В ходе проверки Инспекцией было установлено, что Обществом через подконтрольных проблемных контрагентов у импортера приобретены товары.

Сотрудники импортера подтвердили, что взаимодействие с Обществом осуществлялось напрямую, минуя спорных контрагентов, указав в качестве контактных лиц его сотрудников.

Товар от реального поставщика доставлялся Обществу минуя спорых контрагентов, что подтверждалось представленными в ходе налоговой проверки транспортными накладными.

Инспекция располагала сведениями (информацией) о стоимости приобретенных товаров и сумме НДС, уплаченной импортером при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации.

Кроме того, в ходе налоговой проверки от импортера Инспекцией получены документы, связанные с реализацией товаров в адрес проблемных контрагентов.

Наличие документов (информации), позволяющих осуществить перерасчет действительных налоговых обязательств налогоплательщика подтверждено информацией, представленной Управлением.

Согласно Определению Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.2023 № 790-О, по смыслу правовых позиций, неоднократно выраженных Конституционным Судом Российской Федерации, в силу конституционного требования о необходимости уплаты только законно установленных налогов и сборов во взаимосвязи с предписаниями статей 15 и 18 Конституции Российской Федерации налоговую обязанность следует, среди прочего, понимать как обязанность платить налоги в размере не большем, чем это установлено законом, в котором определены все существенные элементы налогового обязательства (Постановления от 03.06.2014 № 17-П, от 06.06.2019 № 22-П, от 19.12.2019 № 41-П, от 31.03.2022 № 13-П и др.).

Положения статьи 54.1 НК, определяющие пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов, по сути, направлено на установление допустимых границ вмешательства налоговых органов в хозяйственную деятельность налогоплательщика с учетом необходимости обеспечения выявления необоснованного уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и указывает на обстоятельства и условия, которые могут быть приняты во внимание налоговым органом при квалификации действий налогоплательщика как незаконных.

Статья 54.1 НКне препятствует определению действительного размера налоговой обязанности конкретного лица, которая определяется правоприменительными органами исходя из фактических обстоятельств конкретного дела с учетом полномочий, предоставленных им налоговым законодательством.

В соответствии с правовой позицией ФНС России, изложенной в письмах от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@, налоговый орган учитывает расходы и вычеты по НДС по спорным операциям с учетом сведений, документов, представленных налогоплательщиком, а также данных, полученных в рамках мероприятий налогового контроля и истребования документов (информации) о конкретных сделках от поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществившего фактическое исполнение по сделке.

При вынесении решения ФНС России учтена правовая позиция Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, изложенная в определении от 15.12.2021 № 305-ЭС21-18005.

На основании вышеизложенного ФНС России признала необоснованным доначисление Обществу НДС и налога на прибыль организаций без учета документов, связанных с реализацией импортером товаров в адрес проблемных контрагентов, представленных импортером.   

По результатам рассмотрения жалобы ФНС России частично удовлетворила жалобу Общества.

Иллюстрации и полный текст письма от 03.10.2023 №БВ-4-9/12603@, а также еще больше полезной информации тут ➡️@proff_nalog

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Комментарии

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