В России расширят контроль за выводом денег за рубеж. ФНС и Минфин усилят контроль за выводящими деньги за рубеж компаниями

В ФНС хотят контролировать больше сделок для борьбы с выводом прибыли из России.

Как стало известно Forbes, власти намерены расширить круг компаний, сделки которых будут проверяться на предмет рыночности цен. Федеральная налоговая служба обеспокоена проблемой вывода налоговой базы из России за рубеж. Предотвратить уклонение от налогов должно ужесточение контроля за ценами во внутригрупповых сделках, а повышение штрафов в пять раз многократно повысит для компаний цену ошибки

Налоговики расширят контроль

Основные изменения:

➡️изменятся критерии признания иностранных компаний взаимозависимыми с российскими. Сейчас компании признаются взаимозависимыми при доле участия в капитале от 25%. Законопроект снизит барьер до 10%.

➡️занижение цены будет признаваться скрытыми дивидендами и облагаться 15%-ным налогом (что соответствует международной практике).

➡️Для определения ориентира рыночных цен для корректировки налоговых обязательств можно будет использовать не только собственные сделки с независимыми лицами, но и сделки своих контрагентов по контролируемым сделкам с независимыми лицами. При этом в качестве интервала рыночных цен предлагается применять не максимальные и минимальные цены сделок на бирже или по данным ценовых агентств (например, КОРТЕС, СBonds и др.), а медианное значение.

➡️планируется увеличить срок давности по проверкам до пяти лет. Сейчас он составляет два года с момента подачи уведомления.

➡️Штрафы в 40% предлагается начислять от суммы корректировки налогооблагаемой базы, а не от недоимки, как сейчас.

➡️У бизнеса появится возможность предварительно обсудить с ФНС, видит ли налоговая риски в сделках. При наличии рисков компания вправе заключить с ФНС соглашение о ценообразовании.

➡️Законопроект предъявляет повышенные требования к отчетности и обяжет бизнес раскрывать цены и условия реализации товаров из перечня Минпромторга

➡️Законопроект также предлагает отменить контроль цен в сделках с иностранными банками и экспортно-кредитными агентствами при выполнении определенных условий.

Подробности в статьей ниже.

Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) планируют расширить круг компаний, за которыми будут следить в рамках борьбы с внутригрупповыми сделками, совершаемыми с целью ухода от налогов, рассказали Forbes два источника, знакомые с процессом подготовки соответствующего законопроекта. В частности, изменятся критерии признания иностранных компаний взаимозависимыми с российскими. Сейчас компании признаются взаимозависимыми при доле участия в капитале от 25%. Законопроект снизит барьер до 10%. Например, если российская компания владеет 15% в капитале компании в Китае, то компании будут признаваться взаимозависимыми.

Компании могут уходить от налогов, используя так называемое трансфертное ценообразование (ТЦО), то есть цены в сделках внутри одного холдинга. Чтобы они не уклонялись от налогов, манипулируя ценами, ФНС проверяет сделки с годовым доходом от 1 млрд рублей между взаимозависимыми контрагентами. С 2012 года компании должны уведомлять ФНС о таких сделках и готовить документацию в подтверждение рыночности цен. После проверки ФНС вправе доначислить налоги исходя из цены, которую сочтет рыночной.

Законопроект также предлагает отменить контроль цен в сделках с иностранными банками и экспортно-кредитными агентствами при выполнении определенных условий. В частности, необходимо подтвердить отсутствие взаимозависимости российской организации-должника и иностранной организации-кредитора. Зачастую такие агентства и банки представляют собой известные финансовые институты в «недружественных» государствах, пояснил Forbes партнер департамента налогов и права компании ДРТ Дмитрий Кулаков.

Мера позволит российскому бизнесу продолжить пользоваться кредитами из «недружественных» стран, которые Россия внесла в черный список офшоров и с которыми заморозила налоговые соглашения, и не готовить по таким сделкам ТЦО-документацию. Это снизит административную нагрузку и повысит надежность планирования налоговых обязательств. Иначе по таким сделкам, например по кредитам от зарубежных банков, пришлось бы проводить анализ по ТЦО, подавать уведомление о контролируемых сделках и быть готовым к проверке цен.

Для определения ориентира рыночных цен для корректировки налоговых обязательств можно будет использовать не только собственные сделки с независимыми лицами, но и сделки своих контрагентов по контролируемым сделкам с независимыми лицами. При этом в качестве интервала рыночных цен предлагается применять не максимальные и минимальные цены сделок на бирже или по данным ценовых агентств (например, КОРТЕС, СBonds и др.), а медианное значение. В результате доначисления налогов в случае проверки будут выше.

У бизнеса появится возможность предварительно обсудить с ФНС, видит ли налоговая риски в сделках. При наличии рисков компания вправе заключить с ФНС соглашение о ценообразовании. Законопроект предлагает увеличить срок заключения таких соглашений с трех до пяти лет и разрешить покрывать соглашением прошлые, а не только будущие сделки. Условно, если заключить соглашение с ФНС в 2025 году, оно может покрыть период с 2023 по 2027 год. Пошлина при этом снизится вдвое — с 2 млн до 1 млн рублей.

О том, что Минфин и ФНС обсуждают с бизнесом радикальные поправки в законодательство о контроле за ТЦО, сообщали «Ведомости». В частности, планируется увеличить срок давности по проверкам до пяти лет. Сейчас он составляет два года с момента подачи уведомления. Штрафы в 40% предлагается начислять от суммы корректировки налогооблагаемой базы, а не от недоимки, как сейчас. В результате санкции вырастут в пять раз, отмечали эксперты «Технологий доверия». Кроме того, занижение цены будет признаваться скрытыми дивидендами и облагаться 15%-ным налогом (что соответствует международной практике). Законопроект предъявляет повышенные требования к отчетности и обяжет бизнес раскрывать цены и условия реализации товаров из перечня Минпромторга (в нем наиболее существенные экспортные товары: нефть и нефтепродукты, металлы, минеральные удобрения и и т. д.) по цепочке поставок и показатели рентабельности зарубежных контрагентов. Штрафы за неподачу отчетности вырастут в разы. Например, за неподачу уведомления о сделке — с 5000 до 1 млн рублей.

Законопроект будет опубликован в ближайшее время, и не исключены изменения предлагаемых поправок, отмечают источники Forbes. Forbes направил запросы в Минфин и ФНС.

Эффект для бюджета

«Конечно же, законопроект преследует и фискальную цель — повысить собираемость налогов и предотвратить вывод налоговой базы из страны», — прокомментировал директор Б1 Группы по оказанию услуг ТЦО институтам финансового сектора и по финансовым сделкам Юрий Михайлов. Задача законопроекта — бороться с перетоком налоговой базы из России, особенно в условиях усложнившегося, а часто и прекратившегося обмена информацией между ФНС и западными налоговыми органами, подчеркивает Дмитрий Кулаков.

Изменения приведут регулирование ТЦО в России в соответствие с международной практикой и рекомендациями ОЭСР.

«Действующее российское законодательство о ТЦО, которое было принято в 2012 году, еще довольно мягкое по сравнению с другими странами, — подчеркивает Михайлов. — В большинстве стран мира средняя глубина проверок ТЦО — пять с половиной лет, а в некоторых странах практически бессрочная».

Так, Налоговая служба США (IRS) по результатам последней проверки за 2004-2013 годы намерена доначислить Microsoft $28,9 млрд плюс пени и проценты.

«В 2012 году, когда изменились и появились новые правила регулирования трансфертных цен, тоже было много критики и комментариев со стороны бизнеса и экспертного сообщества, включая опасения, что уйдут иностранные инвесторы, — отмечает Михайлов. — Но компании успешно адаптировались, выстроили внутренние процессы ТЦО и продемонстрировали высокий уровень риск-менеджмента и комплаенса, которые по степени методологической проработки и детализации даже выше, чем в некоторых иностранных государствах».

Отчитаться за иностранцев

Раньше ФНС узнавала информацию о том, по каким ценам иностранные трейдеры продали российские товары конечным потребителям, у коллег за рубежом. Но теперь некоторые западные страны игнорируют запросы из России. Поэтому законопроект перекладывает на российский бизнес сбор информации о деятельности иностранных контрагентов и обязывает предоставлять ее ФНС.

«Налоговые органы исторически желают знать, по каким ценам экспортеры поставляют товары за рубеж и сколько составляет маржа иностранных трейдеров», — отмечает Михайлов. Поэтому проще получить данные о зарубежной взаимозависимой компании у российской организации, чем запрашивать у иностранцев и затягивать процесс, подчеркивает эксперт.

«Налоговые органы будут тратить меньше усилий на сбор информации, а также смогут проводить анализ результатов в разрезе отраслей — например, сравнивать цены перепродажи и рентабельности иностранных трейдов разных групп и фокусироваться на наиболее рискованных ситуациях», — ожидает Наталья Вальковская. Сейчас ФНС может начать проверку, когда не в состоянии детально разобраться в сделке, и запрашивает у компаний массу данных, что может отнимать время у всех участников процесса, отмечает Михайлов. «Если же бизнес будет сразу подавать более подробную отчетность ТЦО в предусмотренном формате, то ФНС сможет сконцентрироваться на наиболее рисковых сделках, где высока вероятность доначислить налоги, и проверки станут более точечными», — считает эксперт.

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