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Не простое товарищество

Налоговые последствия недобросовестного применения договора о совместной деятельности (простого товарищества) и договора толлинга
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В данном блоге разберем интересный судебный акт, налоговым органом выявлены злоупотребления при реализации товаров с помощью договора простого товарищества, а также договора толлинга (переработки давальческого сырья).

И так рассмотрим конкретный пример злоупотреблений в рамках взаимоотношений по простому товариществу.

Простое товарищество (договор о совместной деятельности) регламентирован ГК РФ. Статья 1041.

По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели.

Специфика налогообложения регламентирована статьями 174.1, 278 НК РФ.

О таких и иных схемах по уходу от налогов, мы писали тут.

ООО «ЧЗТИ» применяло УСН (доходы-расходы). Осуществляло деятельность по производству стекловолокна, входило в Группу «ЧЗТИ». В Группу также входило ООО «УЗТСМ».

В ходе налоговой проверки проверяющие установили, что ООО «ЧЗТИ» использовало схему по уходу от налогов по ОСН путем формального заключения с взаимосвязанными лицами:

1️⃣договора простого товарищества с ООО «A3 Бентонит», ООО «УЗТСМ»

2️⃣договоров толлинга ООО «A3 Бентонит» и ООО «Авантекс» (заключен после расторжения договора простого товарищества)

Применение схемы №1️⃣обеспечило приобретение сырья и реализацию готовой продукцию НП с НДС (в связи с формальным участием ООО «AЗ Бентонит», применяющим ОСН, в осуществлении закупа сырья, материалов для производства продукция и ее дальнейшей реализации, обязанность по уплате которого минимизировалась сделками с проблемными к/а).

Также установлено создание формального документооборота по приобретению сырья у ИП, что позволило завысить себестоимость готовой продукции и соответственно расходы.

Инспекцией сделан вывод о превышении ООО «ЧЗТИ» предельного уровня дохода для применения УСН и утрате им права на применение УСН, в связи с чем инспекцией осуществлен перевод ООО «ЧЗТИ» на ОСН.

НО произведен расчет налоговых обязательств заводов-производителей ООО «ЧЗТИ» и ООО «УЗТСМ» пропорционально объему выпущенной готовой продукции.

Расчет произведен по данным регистров учета, сформированным в базе 1С «A3 Бентонит» (Товарищество). Копии баз 1С ООО «ЧЗТИ», ООО «УЗТСМ», ООО «УПТК», ООО «A3 Бентонит», ИП и др. были изъяты МВД ранее.

Динамика выручки, себестоимости и товарных остатков готовой продукции, показала, что при росте выручки от реализации продукции на 8% её себестоимость выросла на 83%.

После расторжения договора о совместной деятельности были заключены договоры толлинга (подряда) согласно которым Заказчик передавал исполнителю сырье для изготовления теплоизоляционных материалов.

НО проведен анализ фин модели (№2️⃣) по договору толлинга и установил, что фактически схема взаимодействия между обществами не изменилась.

Так, ООО «A3 Бентонит», ООО «Авантекс» осуществляли закуп сырья для производства изделий и передавали их ООО «ЧЗТИ» на давальческой основе. В последствии продукция передавалась в адрес ООО «УПТК» (по дог поставки) и ООО Группа «ЧЗТИ» (по дог комиссии).

Весь товарный поток шел напрямую между поставщиками/покупателями и производителями, минуя ООО «Авантекс», ООО «A3 Бентонит». При этом, формальное их включение в товарную цепочку позволило группе компаний ЧЗТИ осуществлять минимизацию налогового бремени.

Расчет налоговых обязательств

Поскольку материалами ВНП доказан формальный характер деятельности ООО «A3 Бентонит» и ООО «Авантекс», налоговым органом произведен расчет налоговых обязательств заводов-производителей соответственно объему реализованной продукции.

При расчете суммы налога на прибыль организаций налоговым органом учтена сумма уплаченного ООО «ЧЗТИ» налога по УСН за 2019.

Далее инспекцией произведен пересчет НДС в соответствии с полученными долями, учитывая при этом суммы НДС, уплаченные всеми участниками схемы за соответствующие периоды пропорционально доле налогоплательщика.

Также инспекцией проведен перерасчет налога на прибыль с учетом выявленных расходов долей участия налогоплательщика в указанной совместной деятельности.

Поскольку в оспоренном решении инспекцией налогоплательщику не вменялось создание схемы «дробление бизнеса», не производилась консолидация доходов, не допущено ошибок влияющих на определение действительных налоговых обязательств, контррасчет налогоплательщика не принимается.

Дело № А76-773/2023.

Так что, фиктивный товарищ — нам не товарищ!!!

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Комментарии

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