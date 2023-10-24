Обзор судебной практики по налоговым спорам за 3 квартал 2023 года

ФНС России подготовлен и доведён до всех территориальных налоговых органов Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного и Верховного Судов РФ, принятых в 3-м квартале 2023г.

ФНС России подготовлен и доведён до всех территориальных налоговых органов Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного и Верховного Судов РФ, принятых в 3-м квартале 2023г. (письмо ФНС России от 27.10.2023 № БВ-4-7/13775@), по следующим вопросам налогообложения:

1. В случае получения уточненного уведомления о контролируемой сделке, в котором содержится уточнение сведений об указанной в первоначальном уведомлении сделке, не являющееся значимым для целей принятия ФНС России решения о ее проверке или о проверке иной связанной с нею контролируемой сделки (устранение технических ошибок или неточностей, которые не препятствуют идентификации контролируемых сделок), двухлетний срок на принятие соответствующего решения исчисляется со дня получения налоговым органом первоначального уведомления.

(постановление КС РФ от 14.07.2023 №41-П)

2. Занижение налоговой базы по НДС в результате не включения в нее начисленной по результатам налоговой проверки суммы акциза является нарушением пункта 1 статьи 154 НК.

(определение СКЭС ВС РФ от 19.07.2023 по делу А40-21941/2022 (ООО «Татнефть-АЗС-Запад»))

3. Тот факт, что часть уплаченных группой налогоплательщиков налогов не была учтена в рамках осуществления налоговой реконструкции при доначислении налогов должнику, не препятствует контролирующим лицам при разрешении вопроса об их субсидиарной ответственности ссылаться на имеющуюся переплату и на отсутствие у казны вреда, причиненного их действиями.

(определение СКЭС ВС РФ от 14.08.2023 по делу А29-8156/20171 (о банкротстве ООО «ЛПК «Леспром»))

4. Сущность конструкции коммерческой организации, в том числе подвергшейся преобразованию из одной организационно-правовой формы в другую организационно-правовую форму, для целей пункта 4 статьи 346.13 НК, предполагает учет доходов с начала отчетного (налогового) периода.

При применении кассового метода признания доходов учитывается реально полученная налогоплательщиком выручка, а не причитающиеся ему суммы (дебиторская задолженность), за исключением случаев злоупотребления правом, когда налогоплательщиком не приведены разумные экономические причины поведения, при котором расчеты по исполненным обязательствам взаимозависимыми организациями задерживались, при наличии на их счетах достаточных денежных средств.

(определение СКЭС ВС РФ от 22.08.2023 по делу А33-3588/2021 (ООО «Раздолинский строительный участок»))

5. Налоговая база по налогу на прибыль организаций закрытого обособленного подразделения за предыдущие отчетные периоды текущего календарного года подлежит отражению во всех декларациях по обособленному подразделению, представляемых до конца текущего налогового периода, поскольку закрытие обособленного подразделения ее не обнуляет.

(решение ВС РФ от 20.09.2023 по делу №АКПИ23-561 (ООО «Таможенно-брокерский консалтинг» против ФНС России) о признании частично недействующим пункта 2.7 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденного приказом ФНС России от 23.09.2019 №ММВ-7-3/475@)

6. При отсутствии в законе положений, свидетельствующих о том, что субсидия может быть использована исключительно на заработную плату работникам, при получении данной субсидии денежные средства могут быть распределены на любые расходы для осуществления деятельности, без обязательного распределения исключительно на выплату заработной платы и уплату НДФЛ.

(определение СКЭС ВС РФ от 07.09.2023 по делу А83-24654/2021 (Министерство экономического развития Республики Крым против ООО «Алеф-Альянс»))

Краткий обзор — Источник ТГ infotax.me

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