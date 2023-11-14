ФСБ и ФНС вскрыли «спиртовые» схемы теневого рынка алкоголя

Выявлены две схемы вывода этилового спирта, медицинского и пищевого в теневой оборот. О том, как более 40% медицинского спирта уходит в криминальный оборот.

Как искали разрыв цепочки

Налоговики сопоставляли объемы сырья и выхода готовой продукции, прослеживали цепочку товарно-денежных потоков от покупки сырья и производства продукции до конечной реализации, перечисляет источник РБК, близкий к ФНС.

«В ходе анализа увидели звено, на котором происходила смена назначения платежа или разрыв цепочки, — говорит он. — Потом оставалось установить объем спирта, предназначенного для производства лекарств, парфюмерии, косметики и бытовой химии, но не дошедшего и не использованного в соответствии с заявленным назначением».

Проверка показала, что с 2020-го и по первую половину текущего года объем задекларированного производства спирта для медицины и парфюмерно-косметической отрасли официально составил 47,1 млн дал, следует из оценок, которые привел источник РБК, знакомый с ведомственными аналитическими материалами. Из них на медицинский спирт пришлось 18,1 млн дал, а на пищевой — 29 млн дал.

В нелегальный оборот за это время могли вывести 11,4 млн дал из задекларированных объемов, в том числе 7,6 млн дал медицинского спирта и 3,8 млн дал пищевого спирта.

По действующему законодательству спирт, который производится для медицинской и парфюмерно-косметической отраслей, не облагается акцизом. В то время как этиловый спирт, направляемый на выпуск алкогольной продукции, подпадает под него. В этом году размер такого акциза составляет 613 руб. за 1 л.

Как были организованы «спиртовые» схемы

ФНС проанализировала деятельность пяти организаций, которые занимаются производством медицинского спирта, и 43 компаний, выпускающих пищевой спирт. По итогам анализа были выявлены две криминальные схемы, говорят источники РБК.

Фиктивные поставки «техническим» компаниям

Схема реализации в нелегальный оборот медицинского спирта

Стандартный оборот медицинского спирта предполагает, что производитель самостоятельно изготавливает из него спиртосодержащие лекарственные средства, обычно в ампулах и флаконах объемом до 100 мл, которые затем закупают оптовики с фармацевтической лицензией и поставляют в аптеки и больницы.

В ходе анализа налоговики заметили, что ряд лицензированных оптовиков в основном закупали спиртосодержащие лекарства (обычно это чистый спирт с концентрацией от 70 до 95%) в промышленных объемах, канистрами по 5–20 л, говорит источник РБК, близкий к ФНС.

Закупки проходили регулярно, но оплачивалась небольшая часть партии, формально накапливались долги, объясняет он. При этом в системе мониторинга реализация большей части купленного спирта вообще не отражалась, а числилась в остатках на складах этих оптовиков.

«Дальнейший анализ показал, что у этих компаний в реальности нет площадей для хранения. Обнаружились признаки «технической» компании: один-два сотрудника в штате, нулевая отчетность, никакой реальной предпринимательской деятельности и фактическое отсутствие по юридическому адресу. Через два-три года такая фирма обычно ликвидировалась сама или по решению налогового органа как недействующая. А спирт, который якобы хранился на складе, на самом деле был давно продан за наличные. Сейчас можно без труда купить канистру медицинского спирта в интернете», — описал схему источник РБК.

Производители медицинского спирта поставляли спиртосодержащие лекарственные средства (фактически чистый спирт, с концентрацией в диапазоне 70–95%) в канистрах по 5, 10 и 20 л в адрес оптовых покупателей, которые обладали признаками «технических» компаний: в дальнейшем движение товара отсутствовало и, по данным системы мониторинга лекарственных препаратов, большинство числилось в остатках, говорит источник РБК: «Фактически спирт поступал в нелегальный оборот».

«Например, один из производителей медицинского спирта за 2022 год — первое полугодие 2023 года в адрес «технических» компаний реализовал 1,27 млн дал спиртосодержащих лекарственных средств, из которых, согласно данным системы мониторинга, 1,07 млн дал (84% от объема закупок) числится в остатках у оптовиков», — сообщил он.

Продажа спирта «парфюмерам и химикам»

Вторая схема связана с использованием спирта для производства парфюмерии, косметики и бытовой химии. Если завод продает спирт компании, которая занимается выпуском такой продукции, то применяется нулевой акциз и это легально, объяснил источник РБК.

«Но некоторые компании с признаками «технических» завышали на бумаге объемы своего производства. Фактически в производстве использовали только часть купленного спирта, а по документам потратили весь. В итоге сэкономленный спирт уходит в нелегальный оборот. Доходило до 40% от объемов закупленного спирта», — говорит он.

Для сокрытия вывода спирта из легального оборота производители парфюмерии, косметики и бытовой химии завышали данные о производстве своей продукции в ЕГАИС, а также создавали формальный документооборот с подконтрольными фирмами.

Площадки по выводу спирта на теневой рынок располагались в Москве, Московской, Самарской, Нижегородской областях и в ряде других регионов, заключил источник РБК.

При этом производители этилового спирта знали, что не вся их продукция используется для создания медицинских и парфюмерно-косметических товаров, утверждают собеседники РБК. «Указанные нарушения соответствуют п. «б» ч. 2 ст. 171.3 Уголовного кодекса (незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)», — заключает один из источников.

Проблему того, что наряду с этиловым спиртом, который производится для алкогольной продукции и облагается высоким акцизом, в обороте находится идентичный по своим свойствам этиловый спирт, производимый для нужд медицинской, парфюмерно-косметической отраслей и не облагается акцизом, разница в стоимости этих идентичных спиртов составляет более 80%.

Подробнее на РБК.

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