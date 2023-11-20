Обновлен сервис по проверке контрагентов на сайте ФНС России. Теперь проверять можно по организационно-правовой форме и статусу

Сервис по проверке благонадежности контрагентов обновлен. Полезный сервис для бухгалтера и финансового директора.

В сервисе «Прозрачный бизнес» добавлен поиск по организационно-правовой форме и статусу налогоплательщика, основным и дополнительным видам экономической деятельности, а также расширен перечень отображаемых сведений о налогоплательщике.

Оптимизация функций, быстрая навигация по результатам поиска, вывод подробной информации о контрагенте, всплывающие подсказки, наличие ссылок на иные сервисы ФНС России по проверке контрагентов, а также новый интуитивно понятный интерфейс сервиса «Прозрачный бизнес» позволят пользователям проанализировать и всесторонне оценить будущего контрагента в качестве делового партнера.

Сервисом в 2022 году им воспользовались более 454 млн раз. В 2023 году число обращений превысило 720 млн.

Источник ТГ ФНС России

С уважением @proff_nalog