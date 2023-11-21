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Судебная практика по налоговым спорам

И вновь про ЕНС. Судебная практика по вопросам обеспечительных мер

Обеспечительные меры суда, по налоговой проверке, не отменяют зачет налога по ЕНС, сальдо ЕНС формируется до даты принятия таких мер.
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Как мы писали ранее, вопросов по ЕНС / ЕНП все больше и больше, некоторые из них не совсем очевидны и могут вызывать разночтения между налогоплательщиками и налоговыми органами.

Вот пример:

Заявитель обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения МИФНС об отказе в формировании сальдо по единому налоговому счету.

В отношении общества проведена проверка, решение МИФНС о доначислении Обществу НДС в размере 7 млн рублей и пени в размере 3 млн руб., вступило в силу — 23.01.2023.

В связи с чем, с указанной даты налоговая инспекция имеет право за счет положительного сальдо ЕНС взыскать недоимку, если на момент такого взыскания одновременно выполняются следующие условия:

  • в законную силу вступило решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (в рассматриваемой ситуации - с момента принятия вышестоящим налоговым органом решения по апелляционной жалобе);

  • отсутствуют обеспечительные меры, принятые судом.

Инспекция самостоятельно производит зачет суммы ЕНП в счет исполнения совокупной обязанности (п. 8 ст. 45 НК). Если общая сумма денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, больше денежного выражения совокупной обязанности, то формируется сумма положительного сальдо ЕНС (абз. 2 п. 3 ст. 11.3 НК). Суммой, формирующей положительное сальдо на ЕНС можно распорядиться путем зачета (п. 1 ст. 78 НК). Такой зачет производится в общем порядке.

Указанная сумма поступлений за период с 24.01.2023 по 28.04.2023 на общую сумму 7 млн руб., легла в счет погашения контрольной задолженности образовавшейся по Решению от 21.10.2022. 01.06.2023 обществом в инспекцию представлены обращения о перерасчете совокупной обязанности в едином налоговом счете.

Письмом от 07.06.2023 налоговая сообщила обществу, что начисления по решению от 21.10.2022 в размере 10 млн руб. отражены в карточке налоговых обязанностей. Общество обжаловало результаты проверки и 26.05.2023 Арбитражным судом приняты обеспечительные меры.

В результате, в период с момента образования задолженности до вынесения судом определения о принятии обеспечительных мер, денежные средства распределялись в последовательности, определенной п. 8 ст. 45 НК, На момент получения Инспекцией определения суда от 26.05.2023 о принятии обеспечительных мер, остаток непогашенной задолженности по решению от 21.10.2022 составил 3 820 281,98 руб. (пени), взыскание которой приостановлено до рассмотрения дела по существу.

Общество считает, что сальдо по единому налоговому счету после принятия судом обеспечительных мер, подлежит формированию за исключением всей суммы, доначисленной в рамках выездной налоговой проверки.

В связи с чем, общество обратилось в суд с настоящим заявлением.

Суд считает, что требование заявителя удовлетворению не подлежит.

Обеспечительные меры, принимаемые судом в отношении решения налоговых органов, предусматривают приостановление действия оспариваемого решения (часть 3 статьи 199 АПК, статья 223 КАС).

Исходя из абзаца второго пункта 29 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 01.06.2023 № 15, приостановление действия решения государственного органа не влечет его недействительности, и, соответственно, не предполагает возврат сумм задолженности по данному решению, которые уже были погашены до вынесения судом определения о принятии обеспечительных мер.

При наличии положительного сальдо ЕНС на день вступления в силу решения налоговых органов, такие суммы будут автоматически распределены в счет исполнения такого решения.

Следовательно, если на момент вынесения определения суда об обеспечительных мерах соответствующее решение налоговых органов уже было исполнено полностью или в части, то такое исполнение отмене не подлежит, соответственно не подлежит корректировка совокупной обязанности с учетом принятия обеспечительных мер.

При этом исходя из системного применения подпункта 3 пункта 7 статьи 11.3 НК, пункта 2 части 2 статьи 4 Федерального закона № 263-ФЗ с учетом положения части 1 статьи 96 АПК о немедленном исполнении определения об обеспечении иска, после вынесения судом такого определения погашение задолженности по оспариваемому решению налоговых органов без соответствующего заявления налогоплательщика недопустимо.

Таким образом, если на дату вынесения определения суда об обеспечительных мерах задолженность по решению налогового органа, в отношении которого вынесены обеспечительные меры, не была погашена, соответствующие суммы задолженности подлежат исключению из совокупной обязанности с даты вынесения определения суда об обеспечительных мерах, вне зависимости от того, когда налоговый орган получил такое определение (письмо ФНС от 5 июля 2023 г. № КЧ-4-88/543@ «О порядке исполнения определений судов о принятии обеспечительных мер»).

В рассматриваемом случае, денежные средства по решению от 21.10.2022г. были зачтены последний раз 28.04.2023г. (в то время как определение об обеспечении заявления принято только 26.05.2023г.), соответственно до принятия обеспечительных мер.

Таким образом, действия налогового органа по погашению контрольной задолженности правомерны, а обязанность по корректировке совокупной задолженности, которая образовалась в результате выездной налоговой проверки, отсутствует.

Дело № А54-6801/2023.

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Комментарии

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