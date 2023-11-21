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Налоговые схемы

Глава ФНС заявил о признаках «схем» в пивной и табачной отраслях

У нас есть вопросы по табаку и его различным производным, таким как электронные сигареты, заявил Егоров.
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«У нас есть вопросы по табаку и его различным производным, таким как электронные сигареты и т.д. Мы работаем в том числе с потоками данных по поставкам табачного сырья и прекрасно понимаем, сколько из сырья должно быть изготовлено товара. Когда мы видим, с одной стороны, сырье, а с другой стороны, выход официально изготавливаемой продукции или сравниваем игрока с игроком, любые такие искажения сразу привлекают внимание», — сказал глава ФНС.

Отвечая на вопрос, присутствуют ли признаки использования нелегальных схем на рынке пива, Егоров заявил: «Да, там тоже это есть». По словам главы ФНС, есть несколько моделей возникновения таких схем.

«Повышенное налогообложение (акцизы — это как раз тот случай) создает мотивы к тому, чтобы инвестировать в схему, — отметил Даниил Егоров. — Любая схема требует затрат, и то, что ты не можешь себе позволить тратить на схему в рамках обычной системы налогообложения, все еще выгодно потратить, например, в системе акцизов. В этом смысле там мотивов больше и аппетит к риску гораздо выше».

Выявить такую схему не самое сложное, говорит глава ФНС. «Но это игра в кошки-мышки. Мы знаем схему, вопрос — сколько она проработает», — указал он.

Как ранее писал РБК, осенью 2023 года ФНС и ФСБ выявили две схемы вывода этилового спирта, медицинского и пищевого, в нелегальный оборот без акциза с использованием технических компаний. А в 2022 году налоговики раскрыли теневую площадку для ухода от налогов в ресторанной отрасли — с применением подменных касс и теневого эквайринга.

Если говорить об общепите, то схемы, которые используются через публичные отношения, наиболее уязвимы, указал Егоров.

«Если компания выдает чеки и начинает создавать какие-то схемы, они, конечно, будут легко выявлены. К сожалению, не все это понимают», — отметил он.

Егоров сообщил, что одной из появившихся в последнее время подобных схем уклонения от налогов стал механизм с «арендой» касс: ФНС раскрыла два таких случая.

«Один был в конце прошлого года, через него проходили миллиарды. И один случай был вскрыт в этом году: больше 900 касс с оборотом 60 млрд руб.», — заявил он.

Суть схемы глава ФНС описал следующим образом: Касса стоит и чеки пробивает, но к конкретному предприятию имеет очень условное отношение. <...> Такие кассы работают через «операторов». И как только мы получаем данные об операторе, всё — все пользователи тут же вскрыты.</...>

Подробнее на РБК.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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