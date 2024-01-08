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Налоги, взносы, пошлины

С 1 января 2024 года действуют новые правила для отсрочек и рассрочек по налогам. Новый помощник от ФНС

ФНС России запустила интерактивный помощник в получении рассрочки по уплате налогов.
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Интерактивный помощник в получении рассрочки по уплате налогов

Отсрочку, рассрочку в размере не более 50 миллионов рублей можно будет получить через региональное управление ФНС России, это упростит процесс.

Предлагают изменить лимит, в зависимости от которого выбирают, кто принимает решение по отсрочке, рассрочке и инвестиционному налоговому кредиту.

C 1 января 2024 года заявления будут направляться:

➡️по заявлениям о предоставлении отсрочки (рассрочки), инвестиционного налогового кредита, поступившим после 01.01.2024, в сумме, не превышающей 50 миллионов рублей, — управление Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации по месту нахождения (месту жительства) заинтересованного лица, если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящего Порядка,

➡️по заявлениям о предоставлении отсрочки (рассрочки), инвестиционного налогового кредита, поступившим после 01.01.2024, в сумме, свыше 50 миллионов рублей, — Межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по управлению долгом.

ФНС России также создала центр, который работает в рамках компетенций налоговых органов — «Площадку реструктуризации долга» на базе Межрегиональной инспекции по управлению долгом. Здесь налогоплательщики, испытывающие трудности с платежами, также могут получить помощь. Специалисты ведомства помогают им рассчитать, как восстановить платежеспособность и выбрать наиболее эффективный способ реабилитации. Это позволяет не только погасить бюджетный долг, но и сохранить бизнес должника.

Налогоплательщики могут получить отсрочку (рассрочку) при:

  • причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы;

  • непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств заинтересованному лицу и (или) недоведение (несвоевременное доведение) предельных объемов финансирования расходов до заинтересованного лица - получателя бюджетных средств в объеме, достаточном для своевременной уплаты налогов, сборов, страховых взносов, а также неперечисление (несвоевременное перечисление) заинтересованному лицу из бюджета денежных средств в объеме, достаточном для своевременной уплаты этим лицом налогов, сборов, страховых взносов, в том числе в счет оплаты оказанных этим лицом услуг (выполненных работ, поставленных товаров) для государственных, муниципальных нужд;

  • угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) заинтересованного лица в случае единовременной уплаты им налога, сбора, страхового взноса, пеней, штрафов, процентов;

  • имущественное положение физического лица (без учета имущества, на которое в соответствии с законодательством РФ не может быть обращено взыскание) исключает возможность единовременной уплаты налога, сбора, страхового взноса, пеней, штрафов, процентов;

  • производство и (или) реализация товаров, работ или услуг заинтересованным лицом носит сезонный характер;

  • наличие оснований для предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов и (или) сборов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, установленных правом ЕАЭС и законодательством РФ о таможенном регулировании;

  • невозможность единовременной уплаты сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в бюджетную систему РФ по результатам налоговой проверки, определяемая в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 64 НК.

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