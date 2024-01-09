В РФ впервые выработали критерии выявления незаконной экономической деятельности без ЦБ

Незаконная банковская деятельность, простым языком это незаконное обналичивание денежных средств, ст.172 УК, одна из самых частых операций на «черном» рынке, связанная с предпринимательством и бизнесом, последствия неудачной обналички это также состав по неуплате налогов, «бумажный» НДС и т.д. 198-199.4 УК.

Критерии, позволяющие определять незаконную банковскую деятельность без привлечения специалистов Центробанка, разработали в России в рамках экспертной деятельности по противодействию финансовым пирамидам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

«В целях повышения эффективности противодействия деятельности финансовых пирамид МВД России совместно с Банком России разработана и введена в практику инновационная методика экспертного исследования деятельности указанных организаций. Впервые в рамках экспертной деятельности выработаны критерии, по которым возможно квалифицировать деятельность субъекта экономики как незаконную без привлечения специалистов Банка России», — сказал собеседник агентства.

В МВД отметили, что Банк России высоко оценил результаты проведенной научно-исследовательской работы и подготовленные методические рекомендации. «В настоящее время объединены усилия МВД России и Банка России по выработке унифицированной методики выявления и расследования преступлений рассматриваемой категории в отношении широкого круга экономических субъектов, включая «интернет-проекты», в том числе использующие криптовалюту», — добавили в ведомстве.

В частности, актуальная методика расследования преступлений, совершенных на финансовом рынке и связанных с незаконной инвестиционной деятельностью в интернете, уже подготовлена, добавили в ведомстве.

Кроме того, как отметили в МВД, в 2023 году ведомство приняло активное участие в разработке нескольких законопроектов по внесению изменений в УК РФ и КоАП, предполагающих создание более четких условий для уголовно-правового противодействия незаконной инвестиционной деятельности. Всего подготовлено четыре проекта федерального закона.

Центробанк РФ за девять месяцев 2023 года выявил 2 176 финансовых пирамид. Это почти в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2022 года, когда их число составило 1 481.

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