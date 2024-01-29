Критерии добросовестности и недобросовестности контрагента. Обзор письма Минфина

Часто налогоплательщики сталкиваются с ситуацией когда налоговые органы предъявляют претензии к налогоплательщику по его контрагенту, бывает что и не первого звена, ответить за действия контрагента не «достаточно» по мнению налоговиков заплатившего налогов.

Минфин России направило адрес налогоплательщика Письмо-Ответ № 03-02-06/39284 на Запрос о предложении по установлению критерия добросовестности контрагента-продавца и доначислении налогов, если налогоплательщик знал (должен был знать) о недобросовестном поведении контрагента.

В соответствии с письмом от 29 марта 2023 г. Минфин России в рамках своей компетенции рассмотрел обращение от 27 марта 2023 г. по вопросу внесения изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в части установления критерия добросовестности контрагента-продавца налогоплательщиком, доначисления налогов налогоплательщику в случае, если он знал или должен был знать о недобросовестном поведении продавца, а также по вопросу определения алгоритма взаимодействия инспекций ФНС России с целью доначислений налогов налогоплательщику и сообщает следующее.

В рамках рассмотрения вышеуказанных предложений необходимо учитывать позицию законодательства и Конституционный Суд, который неоднократно указывал, что обнаруживать недобросовестность налогоплательщиков — одна из обязанностей налоговых органов (например, Определение от 25 июля 2001 г. № 138-О).

Как неоднократно подчеркивал Конституционный Суд, в соответствии с положениями НК, в том числе регулирующими вопросы предоставления налогового вычета по налогу на добавленную стоимость, право налогоплательщика на налоговый вычет не может быть обусловлено исполнением непосредственными контрагентами (продавцами, поставщиками) и предшествующими им лицами своей обязанности по уплате налога на добавленную стоимость, а также финансово-экономическим положением и поведением иных (третьих) лиц; иное, вопреки конституционному принципу равенства всех перед законом и судом и связанному с ним принципу поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, могло бы лишить налогоплательщиков предсказуемости последствий исполнения ими закона (определения от 10 ноября 2016 г. № 2561-О, от 26 ноября 2018 г. № 3054-О и др.).

Данные правовые позиции Конституционного Суда предполагают возможность реализации налогоплательщиком права на вычет сумм налога на добавленную стоимость при подтверждении реальности хозяйственной операции, в рамках которой налогоплательщику предъявляется сумма налога на добавленную стоимость его контрагентом. В тексте документа допущена ошибка имеется в виду пункт 1 статьи 54.1 НК.

Порядок исчисления налоговой базы как одного из элементов налогообложения подлежит применению во взаимосвязи со статьей 54.1 Кодекса, согласно которой налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу на основе документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением; при этом не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика (пункт 1 статьи 54.1). Таким образом, положения Кодекса определяют размер налоговой обязанности исходя из фактических (неискаженных) показателей хозяйственной деятельности налогоплательщика (Определение Конституционного Суда от 20 декабря 2018 г. № 3115-О).

Согласно пункту 2 статьи 54.1 Кодекса при отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, по имевшим место сделкам (операциям) налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога в соответствии с правилами соответствующей главы части второй Кодекса при соблюдении одновременно следующих условий:

основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога; обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону. Доказывание обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 54.1 Кодекса, и (или) факта несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 54.1 Кодекса, производится налоговым органом при проведении мероприятий налогового контроля в соответствии с разделами V, V.1, V.2 Кодекса.

В силу этого отмечается, что формальные претензии к контрагентам налогоплательщиков при отсутствии фактов, опровергающих реальность совершения контрагентом сделок и операций, заявленных налогоплательщиком для уменьшения своих обязанностей по уплате налогов, не являются самостоятельным основанием для отказа в учете расходов и в налоговых вычетах по сделкам (операциям) для обозначенной цели.

Претензии предъявляются налогоплательщикам в случае выявления фактов злоупотребления, подтверждающих недобросовестные действия налогоплательщиков, направленные на неуплату налогов.

В этой связи при наличии претензий со стороны налоговых органов к добросовестным налогоплательщикам с требованием уплатить налоги, не уплаченные контрагентами этого налогоплательщика, целесообразно обжаловать такие действия, решения в порядке, предусмотренном главой 19 Кодекса, поскольку подобные доначисления не могут являться обоснованными.

В связи с изложенным внесение рассматриваемых изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах считаем нецелесообразным.

Ключевые позиции Минфин в помощь налогоплательщикам при претензиях налоговых органов:

➡️Конституционный суд неоднократно указывал, что обнаруживать недобросовестность НП — одна из обязанностей налоговых органов (например, Определение от 25 июля 2001 г. № 138-О).

➡️Как неоднократно подчеркивал КС РФ, в соответствии с положениями НК РФ, в том числе регулирующими вопросы предоставления налогового вычета по НДС, право НП на налоговый вычет не может быть обусловлено исполнением непосредственными контрагентами (продавцами, поставщиками) и предшествующими им лицами своей обязанности по уплате НДС, а также финансово-экономическим положением и поведением иных (третьих) лиц; иное, вопреки конституционному принципу равенства всех перед законом и судом (статья 19 КС РФ) и связанному с ним принципу поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, могло бы лишить налогоплательщиков предсказуемости последствий исполнения ими закона (определения от 10 ноября 2016 г. № 2561-О, от 26 ноября 2018 г. № 3054-О и др.).

➡️Формальные претензии к контрагентам налогоплательщиков при отсутствии фактов, опровергающих реальность совершения контрагентом сделок и операций, заявленных налогоплательщиком для уменьшения своих обязанностей по уплате налогов, не являются самостоятельным основанием для отказа в учете расходов и в налоговых вычетах по сделкам (операциям) для обозначенной цели.

➡️Претензии предъявляются налогоплательщикам в случае выявления фактов злоупотребления, подтверждающих недобросовестные действия НП, направленные на неуплату налогов.

➡️При наличии претензий со стороны налоговых органов к добросовестным НП с требованием уплатить налоги, не уплаченные контрагентами этого налогоплательщика, целесообразно обжаловать такие действия, решения в порядке, предусмотренном главой 19 НК, поскольку подобные доначисления не могут являться обоснованными.

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