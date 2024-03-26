Какие изменения готовит правительство в НК в 2024 году. Обзор для бухгалтера

Законопроектом, в частности, предусматривается внесение следующих изменений.
Налоговое администрирование
Приведение норм законодательства РФ о налогах и сборах в соответствие с положениями законодательства, определяющего принципы организации публичной власти в субъектах РФ.
В целях совершенствования информационного взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков предлагается установить возможность для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в представляемых в налоговые органы налоговых декларациях, заявлениях или иных документах указывать вместо своего идентификационного номера налогоплательщика или своих персональных данных свой номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ. В настоящее время предоставление лицу возможности использования номера записи единого федерального информационного регистра дополнительное средство идентификации.
Для совершенствования электронного документооборота между налоговым органом и налогоплательщиком предлагается установить срок, по истечении которого документ в электронной форме, направленный налоговым органом по ТКС через оператора электронного документооборота, считается полученным налогоплательщиком.
Одновременно предлагается исключить неактуальное в таком случае основание для приостановления операций по счетам налогоплательщика в банке при неисполнении налогоплательщиком-организацией обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме в электронной форме требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган.
Для снижения административной нагрузки на хозяйствующие субъекты предусматривается оптимизация количества «нулевой» налоговой отчетности, которую они обязаны сдавать.
Предусматривается дальнейшее расширение круга потенциальных участников налогового мониторинга путем сокращения «пороговых» требований к ним в части суммы уплаченных ими налогов, полученных ими доходов и величины их активов.
В целях изменения сроков уплаты налоговых платежей (отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит) предлагается предоставить ФНС России полномочия по утверждению критериев ликвидности имущества, которое может быть предметом залога, и оценке платежеспособности заинтересованного в изменении срока уплаты налоговых платежей лица.
Исключение из состава единого налогового платежа сумм страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности в целях обеспечения фактического учета поступивших взносов на дополнительное социальное обеспечение в бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации для расчета соответствующей доплаты к пенсии.
Обеспечение централизованной передачи в ФНС России сведений о многодетных семьях, признаваемых таковыми в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации, в целях предоставления налоговых льгот по имущественным налогам членам многодетных семей в беззаявительном порядке.
Налог на доходы физических лиц
Систематизация видов выплат физическим лицам для целей налогообложения, предусмотренных законодательством РФ, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат при увольнении физических лиц, в пределах которых такие доходы освобождаются от налогообложения (в общей сумме трехкратный размер среднего месячного заработка (вознаграждения, денежного довольствия) или шестикратный размер среднего месячного заработка (вознаграждения, денежного довольствия) для физических лиц, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).
Распространение положения об освобождении от налогообложения доходов в виде жилого помещения (земельного участка), полученного бесплатно из государственной или муниципальной собственности, также на случаи, когда такое недвижимое имущество получено с частичной оплатой.
Установление особенностей налогообложения доходов от продажи жилых помещений, приобретенных в результате раздела (объединения, выделения, перераспределения) ранее приобретенных жилых помещений, а также исчисление единого срока владения для взрослых членов семьи и несовершеннолетних детей при реализации жилого помещения, приобретенного в собственность семьи с использованием средств бюджетов бюджетной системы РФ.
Установление особенностей налогообложения доходов от продажи жилых помещений, приобретенных в результате раздела (объединения, выделения, перепланировки и реконструкции) ранее приобретенных жилых помещений, в части порядка признания расходов, которые были понесены налогоплательщиком (соответствует фактической правоприменительной практике).
Предоставление законодательным органам субъектов Российской Федерации права уменьшать минимальный предельный срок владения объектами недвижимого имущества для целей налогообложения независимо от оснований их приобретения.
Распространение права на социальный налоговый вычет на расходы, произведенные на оплату медицинских услуг, оказанных детям (подопечным), признанным судом недееспособными, без ограничения по возрасту.
При определении налоговой базы в отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках предлагается исключать доходы в виде процентов, рассчитанных как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Банка России (далее — необлагаемый процентный доход). Установлены особенности налогообложения вкладов со сроком действия более 1 года в целях возможности учета суммы необлагаемого процентного дохода, определенного в периодах, за которые начислены проценты по вкладу.
Налог на прибыль организаций
Для применения нулевой ставки по налогу на прибыль организаций при реализации акций (долей участия) в целях упрощения администрирования предлагается исключить требование о выполнении условия о составе активов эмитента (не более 50 % недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации) в отношении операций по реализации сравнительно небольших пакетов обращающихся акций.
В целях оказания поддержки российским организациям в условиях санкционного давления предлагается установить временную норму (до 31.12.2026), предусматривающую учет доходов в виде санкций, присужденных после 05.03.2022 судом к взысканию с иностранных организаций, расположенных в недружественных странах, а также с российских организаций, являющихся солидарными ответчиками этих иностранных организаций, по мере поступления денежных средств (имущества, имущественных прав). Одновременно предлагается установить зеркальную норму в отношении соответствующих расходов российских организаций, являющихся солидарными ответчиками этих иностранных организаций.
Для применения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций как российскими организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий, так и российскими организациями, включенными в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, предлагается ограничить круг лиц, входящих в одну группу лиц с той или иной организацией, только российскими лицами с целью стимулирования соответствующей деятельности непосредственно российских организаций.
Налог на добычу полезных ископаемых
Предлагается установить возможность применения КРЕНТА при исчислении налога на добычу полезных ископаемых в отношении концентратов и других полупродуктов, содержащих платину и металлы платиновой группы.
Имущественные налоги
Определение правил перерасчета ранее исчисленных физическим лицам имущественных налогов и сроков уплаты налогов, рассчитанных по результатам перерасчета.
Приведение положений Федерального закона от 29.11.2004 № 141-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты РФ, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» в соответствие с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Специальные налоговые режимы
В целях снижения налоговой нагрузки из состава доходов при применении единого сельскохозяйственного налога и упрощенной системы налогообложения исключение доходов в виде сумм возмещения, полученных за изъятие земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных и муниципальных нужд.
Уточнение порядка применения повышенных налоговых ставок (8 % и 20 %) начиная с отчетного периода, в котором допущено превышение доходов, до окончания налогового (отчетного) периода для налогоплательщиков, уплачивающих налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Страховые взносы
Уточнение сроков направления в налоговые органы плательщиками страховых взносов, не осуществляющими деятельность в течение отдельных «нестраховых» периодов, заявления об освобождении от уплаты страховых взносов за указанные периоды и подтверждающих эти периоды документов.
Уточнение порядка определения размера дохода для целей уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и иными лицами, занимающимися частной практикой, уплачивающими налог на доходы физических лиц. Положения законопроекта не противоречат положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ.
Реализация соответствующего федерального закона не окажет влияние на достижение целей какой-либо государственной программы РФ.
В законопроекте отсутствуют обязательные требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки.
Законопроект № 577665-8 к проекту федерального закона «О внесении изменений в части 1 и 2 НК РФ и статью 8 ФЗ «О внесении изменений в часть 2 НК РФ и некоторые другие законодательные акты РФ, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ».
Источник ТГ канал Proff Налог
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