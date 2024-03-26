Какие изменения готовит правительство в НК в 2024 году. Обзор для бухгалтера

Систематизация видов выплат физическим лицам для целей налогообложения, предусмотренных законодательством РФ, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат при увольнении физических лиц, в пределах которых такие доходы освобождаются от налогообложения (в общей сумме трехкратный размер среднего месячного заработка (вознаграждения, денежного довольствия) или шестикратный размер среднего месячного заработка (вознаграждения, денежного довольствия) для физических лиц, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).

Распространение положения об освобождении от налогообложения доходов в виде жилого помещения (земельного участка), полученного бесплатно из государственной или муниципальной собственности, также на случаи, когда такое недвижимое имущество получено с частичной оплатой.

Установление особенностей налогообложения доходов от продажи жилых помещений, приобретенных в результате раздела (объединения, выделения, перераспределения) ранее приобретенных жилых помещений, а также исчисление единого срока владения для взрослых членов семьи и несовершеннолетних детей при реализации жилого помещения, приобретенного в собственность семьи с использованием средств бюджетов бюджетной системы РФ.

Установление особенностей налогообложения доходов от продажи жилых помещений, приобретенных в результате раздела (объединения, выделения, перепланировки и реконструкции) ранее приобретенных жилых помещений, в части порядка признания расходов, которые были понесены налогоплательщиком (соответствует фактической правоприменительной практике).