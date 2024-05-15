Новый подход правительства по борьбе с зарплатой в конвертах

В регионах будут созданы межведомственные комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости.
Межведомственная комиссия — постоянно действующий коллегиальный орган, в состав которой входят:
представители региональных исполнительных органов власти,
а также, по согласованию, представители заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
государственных внебюджетных фондов, общероссийских объединений работодателей,
профессиональных союзов,
иных заинтересованных органов и организаций.
Ее состав утверждается руководителем субъекта РФ.
Основными задачами межведомственной комиссии являются:
➡️координация и обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти и контрольно-надзорных органов в целях реализации полномочий комиссии;
➡️осуществление мониторинга и анализа результатов работы комиссии в муниципальных образованиях на территории субъекта РФ;
➡️осуществление мониторинга результатов работы по противодействию нелегальной занятости.
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2024 года № 571 «Об утверждении Положения о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости»
Вступил в силу с 12 мая 2024
Ожидаем скачек активности комиссий по заработной плате, а также новых креативных подходов по доначислению зарплатных налогов (СВ)‼️
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