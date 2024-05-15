Новый подход правительства по борьбе с зарплатой в конвертах

6,5% в газовых долларах. Свежие облигации: Новатэк USD на размещении

Юань — это хорошо, но доллар лучше. Так и с облигациями, даже с теми, которые лишь привязаны к курсу грязной зелёной бумажки. Но не простой, а номиналом 100 американских долларов. В отличие от замещающих, в 10 раз доступнее. Не знаю, что будет мейнстримом через год-другой, но Михельсон задаёт новый тренд на стодолларовые облигации.