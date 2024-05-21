Покайся-сознайся. Новый механизм амнистии бизнеса за дробление

Для выявления «дробленцев» следует предусмотреть добровольный порядок декларирования взаимосвязанных юрлиц, занимающихся одинаковым видом деятельности.

Взамен раскрытия бизнесу нужно гарантировать получение «автоматического и безусловного освобождения от ответственности в прошлые периоды вне зависимости от оценки налоговой службы». Инициатива направлена председателю комитета Совета Федерации. Письмо подписано руководителем аппарата омбудсмена, пишут «Ведомости».

Идея c новой формой отчетности может показаться слишком радикальной, особенно с учетом традиционной позиции омбудсмена за уменьшение административно-регуляторной нагрузки, признала замначальника аппарата омбудсмена. Но в контексте амнистии этот механизм поможет однозначно определить, «кто именно подпадает под амнистию, как участникам обезопасить себя от наказания за прегрешения прошлого, как предусмотреть отсутствие ошибок в будущем», считает она.

Для участия в амнистии необходимо ввести специальную форму отчетности - уведомление, в котором налогоплательщик укажет другие взаимосвязанные лица, занимающиеся тем же видом деятельности, что и сам заявитель.

Как отмечают в аппарате уполномоченного, несмотря на освобождение от ответственности за прошлые периоды, после добровольного декларирования взаимосвязанный бизнес окажется под более пристальным вниманием налоговой.

Предпринимателям необходимо обеспечить «более комфортный переход» с упрощенной системы налогообложения (УСН) на общую (ОСНО). «Сейчас это достаточно болезненно, а иногда и фатально для бизнеса, оттого и идет дробление».

Помимо условий проведения амнистии в состав предложений уполномоченного, направленных в Совфед, вошли и возможные параметры переходного налогового режима.

Предлагается:

➡️установить льготную ставку по налогу на прибыль в 5% на первые 2 года после перехода с УСН на ОСНО,

➡️а в последующие 3 года повышать ее до уровня в 20% постепенно, в зависимости от размера прибыли, сказано в письме.

Механизм и параметры налоговой амнистии сейчас находятся в стадии проработки, на данный момент со всеми основными бизнес-объединениями уже проведены совещания, сообщил представитель ФНС в ответ на запрос «Ведомостей». Финальные решения будут вынесены только по результатам обсуждения со всеми заинтересованными ведомствами, участниками профессионального предпринимательского сообщества с учетом всех позиций. Первоисточник Ведомости.

Источник ТГ канал Proff Налог