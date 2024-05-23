При амнистии за дробление следует разграничить случаи вынужденного деления и умышленного уклонения от уплаты налогов

Предложения Сенаторов о проведении амнистии за дробление бизнеса.

Сенаторы предложили проводить амнистию за дробление бизнеса весь следующий год

📝 Правительству при определении параметров амнистии за дробление следует разграничить случаи вынужденного деления бизнеса на отдельные компании и умышленного уклонения от исполнения норм налогового законодательства.

Такая позиция изложена в письме главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова в адрес курирующего ТЭК и экономику вице-премьера Александра Новака.

Правительству предлагается установить ряд изъятий при реализации амнистии:

🟢сделать ее доступной для бизнеса, доход которого не превышает двукратного предельного размера для применения УСН или не более 450 млн рублей в год;

🟢право следует предоставить только тем компаниям, которые при дроблении использовали не более двух юрлиц или ИП;

🟢из-под действия амнистии следует вывести тех, кто дробился с целью получить специальные льготы;

🟢не следует освобождать от ответственности бизнес, использующий параллельно с дроблением и другие способы налоговой оптимизации.

@vedomosti

Источник ТГ канал Proff Налог