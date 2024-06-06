Верховный суд рассмотрел спор о предельных сроках взыскания налоговой задолженности

По истечение 3-х лет после рассмотрения знакового дела по срокам взыскания (Неринга) ВС РФ вновь напомнил как считать сроки взыскания при затягивании сроков налоговой проверки.

Суть спора:

В отношении общества проведена выездная налоговая проверка по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов за период с 01.01.2015 по 31.12.2017. По итогам проверки управлением принято решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 25.05.2022.

Не согласившись с решением управления, общество обратилось с апелляционной жалобой в вышестоящий налоговый орган.

МРИ ФНС по ПФО (ВНО) решением от 09.09.2022 отменила решение управления от 25.05.2022 в части, оставив решение управления в остальной части без изменения.

На основании вступившего в силу решения от 25.05.2022 управление направило обществу требование об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пени, штрафов, процентов от 23.09.2022 со сроком исполнения до 18.10.2022.

В связи с неуплатой налога, пени, штрафа в установленный в требовании срок, управление вынесло решение от 24.10.2022 о взыскании налога.

Обращаясь в суд с требованиями о признании решения о взыскании и инкассовых поручений не подлежащими исполнению, общество полагало, что управление нарушило сроки проведения выездной налоговой проверки более чем на два года, в связи с чем утратило право на принудительное взыскание задолженности по налогам, пени, штрафу, начисленным по результатам проведенной проверки.

Налоговым органом нарушены сроки проведения налоговой проверки более чем на 2 года, в связи с чем, по мнению общества, налоговый орган утратил право на принудительное взыскание задолженности.

Суды 2-х инстанций поддержали Общество. Суд округа не согласился с указанными выводами нижестоящих судов, указав на необходимость расчетов сроков взыскания от фактической даты вступления в силу решения налогового органа.

Налогоплательщик подал жалобу в ВС. ВС жалобу принял.

⚖️По результатам рассмотрения спора ВС РФ принял решение в пользу Общества, т.о. подтверждена приверженность позиций Пленуму 57 и делу Неринги‼️

Основные тезисы ВС РФ:

➡️Длительный срок проведения проверки может быть признан недопустимым в той мере, в какой приводит к избыточному или не ограниченному по продолжительности применению мер налогового контроля

➡️если сроки совершения определенных действий в рамках осуществления МНК, в том числе сроки рассмотрения материалов проверки и принятия решения по ней, сроки рассмотрения жалобы ВНО в своей совокупности превысили 2-х летний срок, предусмотренный ст. 47 НК, то в таком случае налоговый орган утрачивает право на принудительное взыскание задолженности как в бесспорном, так и в судебном порядке.

➡️Продление сроков рассмотрения материалов по инициативе налогового органа, вне связи с ходатайствами общества или уклонением налогоплательщика от явки в налоговый орган не увеличивает указанные сроки.

➡️в рассматриваемой ситуации имело место последовательное несоблюдение налоговыми органами сроков по проверке, что повлекло за собой нарушение сроков принятия решения о взыскании, а также истечение предельного 2-х срока на принудительное взыскание.

Дело А38-5256/2022, Определение СКЭС ВС РФ 301-ЭС23-26689 от 04.06.2024 года.

Ничего нового, но все же!

Полный текст определения Верховного суда по спору о предельных сроках взыскания налоговой задолженности у нас ТГ канале.

Источник ТГ канал Proff Налог