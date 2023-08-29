Методические рекомендации по НДС для УСН от ФНС России

Как заплатить НДС на УСН, если товар оплачен в 2024 году, а отгружен в 2025, кто имеет право на вычет «входного» НДС и какую ставку НДС выбрать? Ответы на эти и другие вопросы разъяснили в методических рекомендациях ФНС для бизнеса на УСН

📆 С 1 января 2025 года организации и предприниматели на УСН признаются плательщиками НДС. Освобождены от этой обязанности только те, у кого доходы за 2024 год не превысят 60 млн рублей. Освобождение автоматическое, специально обращаться в налоговую с каким-либо заявлением не нужно. Как и ранее, от обложения НДС не освобождаются операции, когда налогоплательщик УСН является налоговым агентом по НДС или когда он должен уплатить НДС при ввозе товаров.

❓ В методических рекомендациях рассмотрены также жизненные ситуации налогоплательщиков и алгоритм их действий. Например, если в 2024 году доходы налогоплательщика не превысили 60 млн рублей, то с 1 января 2025 года НДС он не платит. Но если в течение следующего года его доход превысит отметку в 60 млн рублей, то уже с первого числа следующего месяца он станет плательщиком НДС. Этот критерий оценивается ежегодно.

☑️ То же самое относится к организациям и ИП, которые будут созданы после 1 января 2025 года: они освобождаются от уплаты НДС, пока доход не превысит планку в 60 млн рублей.

📌 Объектом обложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав. Налоговой базой по НДС является стоимость реализованных товаров, работ, услуг (с учетом акциза для подакцизных товаров), то есть НДС рассчитывается путем умножения цены реализации (с учетом акциза для подакцизных товаров) на ставку НДС.

Налогоплательщик УСН, который обязан платить НДС с 1 января 2025 года, может применять:

🔹общие ставки НДС (20%, 10%, 0%)

🔹одну из специальных ставок 5% или 7% (в зависимости от полученного годового дохода – от 60 до 250 млн рублей и от 250 до 450 млн рублей соответственно)

Подробнее читайте в методичке:

Специалисты ФНС России ответили на следующие вопросы по УСН-НДС:

1. В каком случае у налогоплательщика УСН с 01.01.2025 не возникает обязанности исчислять и уплачивать НДС в бюджет

2. В каком случае у налогоплательщика УСН с 01.01.2025 возникает обязанность исчислять и уплачивать НДС в бюджет

3. В каком случае налогоплательщик УСН, у которого с 01.01.2025 не возникает обязанность уплачивать НДС в бюджет, обязан в 2025 году начать уплачивать НДС в бюджет

4. Нужно ли исчислять и уплачивать НДС в бюджет применяющим УСН организациям, созданным в 2025 году, и физическим лицам, получившим в 2025 году статус ИП

5. Как считать 60 млн рублей доходов налогоплательщику УСН

6. Как исчислить НДС налогоплательщику УСН, который обязан исчислять и уплачивать НДС в бюджет

7. Какую ставку НДС вправе применять налогоплательщик УСН, который обязан исчислять и уплачивать НДС в бюджет

8. Какую ставку НДС выбрать налогоплательщику УСН, который обязан исчислять и уплачивать НДС в бюджет

9. Условия применения специальных ставок по НДС 5% или 7%

10. Когда применяется ставка НДС 0%

11. В каких случаях ставки НДС 5% и 7% не применяются

12. Когда применяются расчетные ставки НДС: 10/110; 20/120; 5/105; 7/107

13. В какой момент возникает обязанность исчислить НДС

14. Счет-фактура

15. Регистрация счета-фактуры в книге продаж и книге покупок

16. Как исчислить НДС по длящимся договорам, заключенным до 01.01.2025

17. В каких случаях можно заявить налоговые вычеты по НДС

18. Переходные положения по «входному» НДС по покупкам до 01.01.2025

19. Восстановление «входного» НДС налогоплательщиком УСН

20. Налоговый период по НДС

21. Расчет суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет

22. Сроки и порядок представления декларации по НДС и уплаты налога

23. Какие основные ограничения установлены для перехода с ОСНО на УСН с 01.01.2025

24. Какие с 2025 года установлены пороговые значения для применения УСН

25. Какие ставки применяются для УСН

26. Порядок применения чеков ККТ налогоплательщиками УСН, которые обязаны исчислять и уплачивать НДС в бюджет с 01.01.2025

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