Методические рекомендации ФНС России по амнистии за дробление бизнеса

Что такое налоговая амнистия дробления бизнеса, на кого не будет распространятся амнистия, кто имеет право ею воспользоваться и как отказаться от дробления бизнеса в 2025 году? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в методических рекомендациях ФНС

Налоговая амнистия дробления бизнеса — это механизм прекращения обязанности по уплате налогов за налоговые периоды 2022 - 2024 годов, соответствующих пеней и штрафов за правонарушения, связанные с дроблением бизнеса. Главное условие применения налоговой амнистии – это отказ от дробления бизнеса в отношении налоговых периодов 2025 и 2026 годов с учетом некоторых особенностей.

Перечень способов добровольного отказа от дробления бизнеса не ограничен.

В методических рекомендациях рассмотрены также жизненные ситуации налогоплательщиков и алгоритм их действий в случае добровольного отказа от дробления бизнеса как без изменения организационной структуры бизнеса, так и с ее изменением.

Не меняя структуру бизнеса, самостоятельные участники дробления могут перейти на общую систему налогообложения либо перевести деятельность на одну из компаний группы. Изменение организационной структуры может потребоваться для объединения формально самостоятельных юридических лиц в одно юридическое лицо с возможным созданием по месту ведения ими предпринимательской деятельности обособленных подразделений этой организации.

Подробнее читайте в методичке (прикреплена к посту). С другими документами и судебной практикой можно ознакомиться в специальном разделе сайта «Налоговая амнистия дробления бизнеса».

Амнистия не применяется в следующих случаях:

если налогоплательщик не отказался от дробления бизнеса в 2025 — 2026 годах;

если дробление бизнеса выявлено за периоды 2021 года и ранее;

если решение по результатам налоговой проверки за налоговые периоды 2022-2024 годов вступило в силу до 12.07.2024.

Амнистия не распространяется на следующие налоги (страховые взносы):

НДФЛ и страховые взносы, доначисленные в связи с занижением (сокрытием) заработной платы (не связаны с дроблением бизнеса);

налог на прибыль организаций, доначисленный организациям — участникам схемы дробления, применяющим ОСНО (НДФЛ, доначисленный индивидуальному предпринимателю), или налоги в связи с применением специальных налоговых режимов (УСН, ЕСХН), доначисленные участникам схемы дробления, применяющим специальные налоговые режимы, в связи с занижением (сокрытием) выручки (доходов) (не связаны с дроблением бизнеса);

страховые взносы (дробление бизнеса в целях получения лицами статуса субъектов малого и среднего предпринимательства для применения пониженного тарифа страховых взносов);

налог на добавленную стоимость в связи с применением льгот в сфере общественного питания (дробление бизнеса в целях освобождения от налогообложения НДС услуг общественного питания, не превышающих по выручке 2 млрд рублей в год);

налог на добычу полезных ископаемых (дробление бизнеса с целью занижения себестоимости полезного ископаемого).

Рассмотрены следующие вопросы (оглавление):

1. Что такое налоговая амнистия дробления бизнеса?

2. Что такое дробление бизнеса?

3. Что такое единая предпринимательская деятельность при дроблении бизнеса?

4. Кто такие контролирующие лица в контексте дробления бизнеса?

5. Какие способы добровольного отказа от дробления бизнеса возможны?

6. Чем руководствуются налоговые органы, доказывая дробление бизнеса?

7. Имеет ли налогоплательщик право на амнистию, если дробление бизнеса описано в акте налоговой проверки без использования слов «дробление бизнеса»?

8. На какие случаи не распространяется механизм налоговой амнистии?

9. Есть ли особенности вступления в силу решений по налоговым проверкам, в которых зафиксированы факты дробления бизнеса за налоговые периоды 2022 — 2024 годов, в связи с амнистией?

10. Распространяется ли налоговая амнистия на 2021 год и более ранние периоды?

11. Может ли быть применена амнистия, если налогоплательщик отказался от дробления бизнеса после открытия выездной налоговой проверки за 2025 или 2026 годы?

12. Если налогоплательщик отказался от дробления бизнеса за 2024-2026 годы после открытия выездной налоговой проверки за 2025-2026 годы, то освобождается ли он от пеней и штрафов?

13. Как можно отказаться с 2025 года от дробления бизнеса, если консолидированный доход группы лиц, применяющих УСН, превышает 60 млн рублей, но не превышает 450 млн рублей за 2024 год, при желании налогоплательщика остаться на УСН?

14. Нужно ли направлять в налоговый орган уведомления об отказе от дробления бизнеса?

15. При отказе от дробления бизнеса с 01.01.2025 обязательно ли будет назначена выездная налоговая проверка за налоговые периоды

2025-2026 годов при наличии амнистируемой обязанности по уплате налогов за 2022 — 2024 годы?

16. Можно ли узнать от налогового органа о рисках дробления бизнеса до открытия выездной налоговой проверки?

17. Что такое частичный добровольный отказ от дробления бизнеса?

18. Пример расчета части прекращаемой обязанности по уплате налогов, пеней, штрафов в связи с частичным добровольным отказом от дробления бизнеса

19. Какая информация и документы, связанные с подтверждением добровольного отказа от дробления бизнеса, могут быть запрошены налоговыми органами?

20. Как прекращается обязанность по уплате налогов, пеней, штрафов в случае ликвидации, банкротства налогоплательщика?

21. Какие последствия возникают, если деятельность налогоплательщика с использованием дробления бизнеса в 2025 и (или) 2026 годах продолжает осуществляться иной группой лиц?

22. В каком порядке направляются материалы проверок, связанных с дроблением бизнеса, в следственные органы?

Источник ТГ ФНС России

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