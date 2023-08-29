Особенности восстановления НДС реорганизованной компании при переходе на УСН

Суд указал на обязанность восстановить ранее принятые к вычету суммы НДС по объектам основных средств, полученным в результате реорганизации, в налоговом периоде, предшествующем переходу на УСН, не смотря на то, что реорганизация была до введения специальной нормы в НК.

Очередная негативная практика для налогоплательщиков формируется по вопросу восстанволенция НДС, на этот раз при переходе на УСН.

Суть дела:

Общество создано 19.06.2014 в результате реорганизации в форме выделения из другого Общества.

В процессе реорганизации обществу по передаточному акту от 01.07.2014 передано недвижимое имущество.

По данному имуществу (основным средствам) правопредшественником заявителя был заявлен вычет по НДС в налоговой декларации за октябрь 2006 г.

15.12.2021 обществом представлено в инспекцию уведомление о переходе на УСН (дата начала применения УСН - 01.01.2022).

Поскольку организации, применяющие УСН, не являются плательщиками НДС, инспекция пришла к выводу о возникновении у общества на основании пункта 3.1 статьи 170 НК РФ обязанности восстановить ранее принятые к вычету суммы НДС по объектам основных средств, полученным в результате реорганизации, в налоговом периоде, предшествующем переходу на УСН.

Неисполнение указанной обязанности послужило основанием для доначисления обществу НДС в размере 23 358 525 руб., а также применения штрафных санкций.

Позиция судов:

Отказывая в удовлетворении требований о признании решения инспекции недействительным, суды первой и апелляционной инстанций исходили из содержания положений пункта 3.1 статьи 170 НК РФ. Если после 01.01.2020 правопреемник реорганизованной организации переходит на УСН, он в любом случае обязан восстановить входной НДС по товарам (работам, услугам), которые ранее были получены им по передаточному акту (независимо от даты признания организации - правопредшественника реорганизованной).

Позиция заявителя (Общества):

Оспаривая законность судебных актов, заявитель ссылается в кассационной жалобе:

на недоказанность факта принятия к вычету НДС правопредшественником в октябре 2006 года.

заявитель также не согласен с толкованием п. 3.1 ст. 170 НК РФ в том смысле, что он создает обязанность по восстановлению НДС безотносительно к моменту реорганизации общества – до или после 01.01.2020, т.е. момента внесения в НК РФ соответствующих изменений.

Обратной силы закон не имеет. Общество полагает, что подлежит применению п. 7 ст. 3 НК РФ, поскольку по спорному вопросу имеются различные разъяснения Минфина, т.е. существует неясность законодательства.

Суд округа не усматривает оснований согласиться с доводами кассационной жалобы, поскольку судами сделаны правильные выводы с учетом установленных обстоятельств и правильно применены нормы права.

В настоящем случае основанием корректировки налоговых обязательств является прекращение использования обществом полученных в результате реорганизации основных средств в деятельности, облагаемой НДС, в связи с его переходом на УСН (подпункт 2 пункта 3 статьи 170 Кодекса).

Данное событие имело место после вступления в силу нормы пункта 3.1 статьи 170 Кодекса, в связи с чем тот факт, что реорганизация произведена до 01.01.2020 не имеет значения и не влечет освобождение заявителя от обязанности произвести корректировку налога.

Пункт 7 статьи 3 Кодекса устанавливает, что любые неясности налогового законодательства должны толковаться в пользу налогоплательщика.

Заявитель указывает на неясность в вопросе применения пункта 3.1 статьи 170 Кодекса в отношении правопреемников, зарегистрированных до 01.01.2020, что подтверждается наличием противоречивых позиций Минфина России по данному вопросу.

Отклоняя данный довод общества, суды признали, что Минфином России действительно были высказаны противоречивые позиции, относительно применения пункта 3.1 статьи 170 Кодекса. Вместе с тем, суды обоснованно исходили из того, что указанная норма не является новеллой законодательства, поскольку отражает сложившийся ранее правоприменительный подход.

С учетом этого независимо от позиции Минфина России, изложенной в письме от 27.02.2020 № 03-07-11/14211 о возможности применения пункта 3.1 статьи 170 Кодекса лишь к отношениям с участием правопреемников юридических лиц, зарегистрированных после 01.01.2020 (впоследствии скорректированной в письме от 26.12.2022 № 03-07-11/127354), общество должно было исходить из того, что обязанность по восстановлению НДС по объектам основных средств в рассматриваемом случае следует из совокупного толкования положений подпункта 2 пункта 3 статьи 170 и пункта 2 статьи 346.11 Кодекса с учетом сложившейся правоприменительной практики. Существенным обстоятельством является не момент реорганизации, а момент перехода с общего на специальный режим налогообложения.

Соответственно, являются правомерными как выводы о доначислении налога, так и начисление пени, вопреки доводам кассационной жалобы.

Обратите внимание, что позиция Минфина менялась, относительно того к кому подлежит примениюданная норма. Фактически очередной раз правоприменителями придана обратная сила Закону ухудшающему положения налогоплательщиков.

Следим за развитием событий и ждем решения Верховного суда РФ по данному вопросу.

Источник ТГ канал Proff Налог.