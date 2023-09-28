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Кредиторская задолженность

Долг не велик, да лежать не велит. Управление кредиторской задолженностью

Совокупность долговых обязательств бизнеса есть кредиторская задолженность. Распределение денег в конкретном бизнесе зависит от специфики взаимоотношений с контрагентами.
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Совокупность долговых обязательств бизнеса есть кредиторская задолженность

В ее состав входят обязательства перед персоналом, налоговой, банками, покупателями и поставщиками.

При ведении финансово-хозяйственной деятельности нередки ситуации, когда объем кредиторской задолженности (КЗ) может достигнуть критических значений.

Которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния предприятии. Спровоцировать кризис или, вовсе, стать причиной банкротства некогда прибыльного бизнеса.

Такая история мало кому интересна.

Поэтому актуальность контроля КЗ не вызывает сомнений

Контроль является базой для управления.

Управление необходимо для распределения самого ликвидного актива предприятия — денег.

Один из инструментов управления КЗ, который поможет вам эффективно управлять вашими денежными средствами — это ДОЛГ К ОБОРОТУ.

Например, вы должны двум контрагентам по два миллиона рублей.

У первого вы закупаетесь на один миллион в месяц.
У второго - на полтора.

Кому платить в первую очередь?

Для первого задолженность = 2/1 = 2 месячных оборота.
Для второго = 2/1,5=1,3 месячных оборота.

Если нет дополнительных данных, то платить в первую очередь надо первому контрагенту.

Никому не интересно ждать свои деньги по два-три месяца.
Согласны?

Про второго конечно тоже не забываем.

Распределение денег в конкретном бизнесе зависит от специфики взаимоотношений с контрагентами.

Рекомендую использовать этот инструмент с поставщиками. Ибо с другими кредиторами, например, с налоговой, такой вариант не сработает.

Сами понимаете.

Скачайте файл, и узнайте, как распределить имеющиеся у вас обязательства.

Бонусом подсмотрите интересные экселевские формулы.

Это всегда полезно.

=== ===

С заботой о вашем бизнесе.

Владислав Савушкин, советник по управлению бизнесом.

vladsavushkin

vladsavushkin

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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