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Бухгалтеры

Напряги мозги. Пятничный мозгонапрягатель

Задание внутри. Бухгалтеры, слабо решить?
146
Напряги мозги. Пятничный мозгонапрягатель

Вспоминаем дроби и их свойства!

Пример с красивым решением. Однако, непростой.

Поэтому даю подсказку

a/b = (x-y)/(z*c)

Дальше дело за вами. Напрягаем мозги.

P.S.: Пример с практической пользой. Сложные профессиональные задачи полезно делить на более мелкие и проявлять креативность при их решении)

=== ===

С заботой о вашем бизнесе,

Владислав Савушкин, советник по управлению бизнесом.

vladsavushkin

vladsavushkin

5 подписчиков

Комментарии

14
  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    что-то у меня горшочек не варит,  не могу решить))) 

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin 55 минут назад

      Владислав Савушкин

      Есть подсказка)

      Спойлер😶

      Числители

      1=5-4

      1=6-5

      ….

      Знаменатели

      20=4*5

      30=5*6

      42=6*7

      ….

      Дальше - ловкость рук и никакого мошенничества😁

      • Логотип nlukina
        nlukina
        48 минут назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        все, дошло! Спасибо)) 

  • Логотип аноним 26042016
    аноним 26042016 50 минут назад

    а с калькулятором можно?

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin 48 минут назад

      Владислав Савушкин

      Можно конечно)

      Хотя ответ не так важен, как решение😉

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin 43 минуты назад

      Владислав Савушкин

      Я старомоден с таким примерами) Бумага, карандаш🤓

      Это как бумажная книга против электронной. Однозначно бумажная🚀

      Но каждому своё😉

  • Логотип bme77
    bme77 43 минуты назад

    Мария Меркулова

    0,15

    • Логотип bme77
      bme77 42 минуты назад

      Мария Меркулова

      Этот комментарий удален.

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin 41 минуту назад

      Владислав Савушкин

      Калькулятор или руками? Если руками, то не выкладывайте решение)))

      Дадим людям возможность напрячь мозги😁

      • Логотип bme77
        bme77 39 минут назад

        Мария Меркулова

        @vladsavushkin на бумаге)

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin 38 минут назад

          Владислав Савушкин

          Топчик🚀

    • Логотип аноним 26042016
      аноним 26042016 25 минут назад

      у меня 0,13

  • Логотип n@tti
    n@tti 24 минуты назад

    nattiБухгалтер

    3/20

    подсказка никуда меня не торкнула, поэтому просто дроби 

    • Логотип bme77
      bme77 21 минуту назад

      Мария Меркулова

      @n@tti вот подсказка мудреннее, чем сама задачка)))

  • Логотип lisss
    lisss 20 минут назад

    Кудрявцев Александр Александрович

    (4-5)/4*5 .......... 10-9/9*10

    5/4*5 - 4/4*5 + 6/5*6 - 5/5*6 ...................... - 9/9*10

    1/4-1/5+1/5-1/6+1/6...............................-1/10

    плюс на минус одинаковое убираем

    1/4-1/10

    0,25-0,1

    Итог 0,15

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