Напряги мозги. Пятничный мозгонапрягатель

Вспоминаем дроби и их свойства!
Пример с красивым решением. Однако, непростой.
Поэтому даю подсказку
a/b = (x-y)/(z*c)
Дальше дело за вами. Напрягаем мозги.
P.S.: Пример с практической пользой. Сложные профессиональные задачи полезно делить на более мелкие и проявлять креативность при их решении)
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С заботой о вашем бизнесе,
Владислав Савушкин, советник по управлению бизнесом.
Комментарии14
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
что-то у меня горшочек не варит, не могу решить)))
Владислав Савушкин
Есть подсказка)
Спойлер😶
Числители
1=5-4
1=6-5
….
Знаменатели
20=4*5
30=5*6
42=6*7
….
Дальше - ловкость рук и никакого мошенничества😁
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
все, дошло! Спасибо))
а с калькулятором можно?
Владислав Савушкин
Можно конечно)
Хотя ответ не так важен, как решение😉
Владислав Савушкин
Я старомоден с таким примерами) Бумага, карандаш🤓
Это как бумажная книга против электронной. Однозначно бумажная🚀
Но каждому своё😉
Мария Меркулова
0,15
Мария Меркулова
Этот комментарий удален.
Владислав Савушкин
Калькулятор или руками? Если руками, то не выкладывайте решение)))
Дадим людям возможность напрячь мозги😁
Мария Меркулова
@vladsavushkin на бумаге)
Владислав Савушкин
Топчик🚀
у меня 0,13
nattiБухгалтер
3/20
подсказка никуда меня не торкнула, поэтому просто дроби
Мария Меркулова
@n@tti вот подсказка мудреннее, чем сама задачка)))
Кудрявцев Александр Александрович
(4-5)/4*5 .......... 10-9/9*10
5/4*5 - 4/4*5 + 6/5*6 - 5/5*6 ...................... - 9/9*10
1/4-1/5+1/5-1/6+1/6...............................-1/10
плюс на минус одинаковое убираем
1/4-1/10
0,25-0,1
Итог 0,15