Напряги мозги. Пятничная разминка для бухгалтера🐱
vladsavushkin
vladsavushkin
Работнику на удаленке, как минимум, нужен компьютер и интернет. Если работа связана с подготовкой договоров, проверкой текстов, корректурой и т.п., понадобится принтер, бумага и картриджи. Такие расходы, удобнее всего, компенсировать по факту, на основании чеков.
С 2023 года внештатные исполнители получили право на оплату дней нетрудоспособности по болезни и в связи с материнством, а также на получение некоторых других социальных пособий. Но воспользоваться этим правом в 2023 году смогут не все исполнители. Работодателю нужно определять, в каких случаях выплата пособия правомерна, а в каких нет.
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Умный демотиватор. Задание внутри. Ответы пишите в комментариях.
Может ли бюджетное учреждение заключить трехсторонний договор подряда на выполнение ремонтных работ, в котором, помимо заказчика и исполнителя, третьей стороной является благотворительный фонд, который произведет оплату работ? Какие нюансы могут возникнуть при заключении данного договора в контексте требований закона № 44-ФЗ?
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Комментарии38
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Люблю такие задачки)) Их сейчас в первом классе, как орешки школьники щелкают, а взрослые иногда тупить начинают))
Ответ знаю, но придержу, ждем от пользователей варианты:)
Ирина
Помню в детстве у нас была такая задачка:
Летят 2 крокодила. Один зеленый, другой в Африку. Сколько весит килограмм печенья, если мне 25 лет?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
я ее помню, ответ 1 кг)))
Главный бухгалтер
там есть чуть по другому.
Начало тоже наворочено всего и вся... вопрос от учительницы: сколько мне (ей) лет?
Все в шоке, один самый вумный тянет руку.
- ну сколько?
- 24 !
училка сама по колено в шоке: "правильно"!!!!
- а теперь расскажи всем как ты посчитал.
- понимаете, я, когда, случается, скажу какую-нибудь глупость, меня папа за это называет полудурком. А мне всего 12 лет...
Владислав Савушкин
На внимательность)
Сергей Верещагин
Там вопрос был другой: - Сколько лет пьяному ёжику, если у паровоза открутить все гайки?
Правильный ответ: 5.
Главный бухгалтер
а как считали? полудурку было 2,5 года? или что-то другое?
Сергей Верещагин
Два варианта.
1. Потому что у жирафа 4 ноги и одна шея.
2. Потому что в прошлом году ему 4 было.
Это с наших студенческих времен.
И был еще в нашей компании один из тостов (обычно где-то ближе к десятому):
Стоит у дерева грустная зеленая корова, а рядом с ней - красный советский чемодан. Вот так и человек - живет, живет, и умирает.
После этого надо было чокнуться посудинами с налитым напитком, залпом выпить, потом немного помолчать, и кто-то один должен был тихо сказать: - Да...
Ритуал этот соблюдался практически всегда.
Ирина
Там были разнообразные вопросы и ответы. И про гвозди, и про козыри и много-много-много разного. Про ёжика тоже помню
Владислав Савушкин
Пятничный напряг мозга😁
Владислав Савушкин
Взрослые решают сложные, комплексные задачи. Решения соответствующие)
А все гениальное - просто. Да и ларчик просто ОТКРЫВАЛСЯ😎
Владимир
Сложна
Владислав Савушкин
Логика вам в помощь)
ВикторияГлавный бухгалтер
В этой задаче нет здравого смысла, а Вы о логике ))
Ирина
18
18?
9 р за каждую пару ног
ВикторияГлавный бухгалтер
У кошки лапы. Поэтому за ходильные конечности деньги раздают
ВалентинаГлавный бухгалтер
18