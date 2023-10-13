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Бухгалтеры

Напряги мозги. Пятничная разминка для бухгалтера🐱

Умный демотиватор. Задание внутри. Ответы пишите в комментариях.
245
Напряги мозги. Пятничная разминка для бухгалтера🐱

Утка получила 9 рублей, паук — 36 рублей, пчела — 27 рублей.

Основываясь на этой информации, сколько денег дадут кошке?

vladsavushkin

vladsavushkin

3 подписчика

Комментарии

38
  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Люблю такие задачки)) Их сейчас в первом классе,  как орешки школьники щелкают,  а взрослые иногда тупить начинают)) 

    Ответ знаю,  но придержу,  ждем от пользователей варианты:) 

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 58 минут назад

      Ирина

      Помню в детстве у нас была такая задачка:

      Летят 2 крокодила. Один зеленый, другой в Африку. Сколько весит килограмм печенья, если мне 25 лет?

      • Логотип nlukina
        nlukina
        57 минут назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        я ее помню,  ответ 1 кг)))

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 53 минуты назад

        Главный бухгалтер

        там есть чуть по другому. 

        Начало тоже наворочено всего и вся... вопрос от учительницы: сколько мне (ей) лет?

        Все в шоке, один самый вумный тянет руку.

        - ну сколько?

        - 24 !

        училка сама по колено в шоке: "правильно"!!!!

        - а теперь расскажи всем как ты посчитал.

        - понимаете, я, когда, случается, скажу какую-нибудь глупость, меня папа за это называет полудурком. А мне всего 12 лет...

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin 43 минуты назад

        Владислав Савушкин

        На внимательность)

      • Логотип Сергей Верещагин
        Сергей Верещагин
        41 минуту назад

        Сергей Верещагин

        Там вопрос был другой: - Сколько лет пьяному ёжику, если у паровоза открутить все гайки? 

        Правильный ответ: 5.

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 38 минут назад

          Главный бухгалтер

          Правильный ответ: 5.

          а как считали? полудурку было 2,5 года? или что-то другое?

          • Логотип Сергей Верещагин
            Сергей Верещагин
            32 минуты назад

            Сергей Верещагин

            Два варианта.

            1. Потому что у жирафа 4 ноги и одна шея.

            2. Потому что в прошлом году ему 4 было.

            Это с наших студенческих времен.

            И был еще в нашей компании один из тостов (обычно где-то ближе к десятому):

            Стоит у дерева грустная зеленая корова, а рядом с ней - красный советский чемодан. Вот так и человек - живет, живет, и умирает.

            После этого надо было чокнуться посудинами с налитым напитком, залпом выпить, потом немного помолчать, и кто-то один должен был тихо сказать: - Да...

            Ритуал этот соблюдался практически всегда. 

        • Логотип buhkompas
          buhkompas 38 минут назад

          Ирина

          Там были разнообразные вопросы и ответы. И про гвозди, и про козыри и много-много-много разного. Про ёжика тоже помню

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin 42 минуты назад

      Владислав Савушкин

      Пятничный напряг мозга😁

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin 38 минут назад

      Владислав Савушкин

      Взрослые решают сложные, комплексные задачи. Решения соответствующие)

      А все гениальное - просто. Да и ларчик просто ОТКРЫВАЛСЯ😎

  • Логотип Владимир_Долгополов
    Владимир_Долгополов 1 час назад

    Владимир

    Сложна

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin 43 минуты назад

      Владислав Савушкин

      Логика вам в помощь)

      • Логотип VikaV2193
        VikaV2193 15 минут назад

        ВикторияГлавный бухгалтер

        В этой задаче нет здравого смысла, а Вы о логике ))

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 1 час назад

    Ирина

    18

  • Логотип ulyanafitness
    ulyanafitness 59 минут назад

    18?

    • Логотип ulyanafitness
      ulyanafitness 59 минут назад

      9 р за каждую пару ног

      • Логотип VikaV2193
        VikaV2193 19 минут назад

        ВикторияГлавный бухгалтер

        У кошки лапы. Поэтому за ходильные конечности деньги раздают

  • Логотип nikiforova
    nikiforova 59 минут назад

    ВалентинаГлавный бухгалтер

    18

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