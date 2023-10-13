Напряги мозги. Пятничная разминка для бухгалтера🐱

Пособие по временной нетрудоспособности и в связи с материнством для исполнителей по договору ГПХ: что важно знать

С 2023 года внештатные исполнители получили право на оплату дней нетрудоспособности по болезни и в связи с материнством, а также на получение некоторых других социальных пособий. Но воспользоваться этим правом в 2023 году смогут не все исполнители. Работодателю нужно определять, в каких случаях выплата пособия правомерна, а в каких нет.