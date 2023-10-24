5 интересных фактов про человеческий глаз. Пятничное задание для бухгалтеров

Интересные факты про человеческий глаз
Глаза используют около 65 % ресурсов головного мозга — это больше, чем любая другая часть человеческого тела
Некоторые люди рождаются с глазами разных цветов. Это явление называется гетерохромией (может кто-то из вас?)
У каждого человека есть доминирующий глаз, который имеет более широкую область обзора. У 80% людей в мире доминирующий глаз - правый
За сутки человек в среднем моргает около 10 тысяч раз
Моргание длится около 100 — 150 миллисекунд, и вы можете моргнуть 5 раз в секунду.
Проверили?
А теперь непосредственно задание.
Найдите на картинке:
банан
звезда
зубная щетка
игла
карандаш
кисточка
кисть
конверт
корона
косточка от рыбы
кусок пирога
лампочка
линейка
мороженое
свеча
флажок
фонарик
=== ===
За сколько времени нашли все предметы?
Если нашли)))
=== ===
С заботой о вашем бизнесе.
Владислав Савушкин, советник по управлению бизнесом.
Комментарии18
Наталья СухневаБухгалтер
За 5 минут нашла 12 предметов. Остальное надо искать внимательнее, нет времени, #яжбухгалтер 😉
Владислав Савушкин
Домашнее задание будет😀
Владислав Савушкин
Что не нашли?
Наталья СухневаБухгалтер
Зубную щетку, пирог, лампу и флажок. Зато две разные кисточки нашла, малярную и акварельную ).
Хотя одна из них может оказаться зубной щеткой )
Владислав Савушкин
Сложные предметы остались🙈
Зубная щетка на пузе у медведя
Владислав Савушкин
Спойлер😏
Дайте людям потренировать внимательность🤓
Ну вот так всегда
Владислав Савушкин
Кстати, где ваш результат?😎
Пирог и флажок
У меня есть два подозрительных объекта
Отражение в очках
Ветки за вороной
Это там?
Владислав Савушкин
В ветках - тепло...
Отражение в очках - вот это у вас фантазия😀
Наталья СухневаБухгалтер
Вот я видела, что что-то есть на пузе, но не поняла сходу что это зубная щетка 😉
Владислав Савушкин
Я перед монитором всю голову искрутил😁
Надо ж на себе все проверить, прежде, чем в народ такие задания отправлять😉
Ирина
Флажок, кусок пирога и косточка от рыбы - никак.
Владислав Савушкин
Кусок пирога - это трэш🙈
Ирина
Не могу представить как эти вещи должны выглядеть... Пирог открытый или закрытый? Косточка рёберная или хребтовая? Фантазия разгулялась...
Владислав Савушкин
Для этого рубрика и заведена😀
Наталья СухневаБухгалтер
На книге, птице и белке должно что-то быть, но мелкое, мне не видно.
и зрение не очень (