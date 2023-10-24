5 интересных фактов про человеческий глаз. Пятничное задание для бухгалтеров

Глаза используют около 65 % ресурсов головного мозга — это больше, чем любая другая часть человеческого тела

Некоторые люди рождаются с глазами разных цветов. Это явление называется гетерохромией (может кто-то из вас?)

У каждого человека есть доминирующий глаз, который имеет более широкую область обзора. У 80% людей в мире доминирующий глаз - правый

За сутки человек в среднем моргает около 10 тысяч раз