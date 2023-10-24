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Бухгалтеры

5 интересных фактов про человеческий глаз. Пятничное задание для бухгалтеров

Задание на внимательность уже ждет тебя.
108
5 интересных фактов про человеческий глаз. Пятничное задание для бухгалтеров

Интересные факты про человеческий глаз

  • Глаза используют около 65 % ресурсов головного мозга — это больше, чем любая другая часть человеческого тела

  • Некоторые люди рождаются с глазами разных цветов. Это явление называется гетерохромией (может кто-то из вас?)

  • У каждого человека есть доминирующий глаз, который имеет более широкую область обзора. У 80% людей в мире доминирующий глаз - правый

  • За сутки человек в среднем моргает около 10 тысяч раз

  • Моргание длится около 100 — 150 миллисекунд, и вы можете моргнуть 5 раз в секунду.

Проверили?

А теперь непосредственно задание.

Найдите на картинке:

  • банан

  • звезда

  • зубная щетка

  • игла

  • карандаш

  • кисточка

  • кисть

  • конверт

  • корона

  • косточка от рыбы

  • кусок пирога

  • лампочка

  • линейка

  • мороженое

  • свеча

  • флажок

  • фонарик

Трэш)

=== ===

За сколько времени нашли все предметы?

Если нашли)))

=== ===

С заботой о вашем бизнесе.

Владислав Савушкин, советник по управлению бизнесом.

vladsavushkin

vladsavushkin

10 подписчиков

Комментарии

18
  • Логотип Natalia S.
    Natalia S.
    38 минут назад

    Наталья СухневаБухгалтер

    За 5 минут нашла 12 предметов. Остальное надо искать внимательнее, нет времени, #яжбухгалтер 😉

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      36 минут назад

      Владислав Савушкин

      Домашнее задание будет😀

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      35 минут назад

      Владислав Савушкин

      Что не нашли?

      • Логотип Natalia S.
        Natalia S.
        33 минуты назад

        Наталья СухневаБухгалтер

        Зубную щетку, пирог, лампу и флажок. Зато две разные кисточки нашла, малярную и акварельную ).

        Хотя одна из них может оказаться зубной щеткой )

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          19 минут назад

          Владислав Савушкин

          Сложные предметы остались🙈

        • Логотип Ольга Ганюшкина
          Ольга Ганюшкина 14 минут назад

          Зубная щетка на пузе у медведя

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            11 минут назад

            Владислав Савушкин

            Спойлер😏

            Дайте людям потренировать внимательность🤓

            • Логотип Ольга Ганюшкина
              Ольга Ганюшкина 10 минут назад

              Ну вот так всегда

              • Логотип vladsavushkin
                vladsavushkin
                8 минут назад

                Владислав Савушкин

                Кстати, где ваш результат?😎

                • Логотип Ольга Ганюшкина
                  Ольга Ганюшкина 4 минуты назад

                  Пирог и флажок

                  У меня есть два подозрительных объекта

                  Отражение в очках

                  Ветки за вороной

                  Это там?

                  • Логотип vladsavushkin
                    vladsavushkin
                    2 минуты назад

                    Владислав Савушкин

                    В ветках - тепло...

                    Отражение в очках - вот это у вас фантазия😀

          • Логотип Natalia S.
            Natalia S.
            6 минут назад

            Наталья СухневаБухгалтер

            Вот я видела, что  что-то есть на пузе, но не поняла сходу что это зубная щетка 😉

            • Логотип vladsavushkin
              vladsavushkin
              4 минуты назад

              Владислав Савушкин

              Я перед монитором всю голову искрутил😁

              Надо ж на себе все проверить, прежде, чем в народ такие задания отправлять😉

  • Логотип IriEro
    IriEro 13 минут назад

    Ирина

    Флажок, кусок пирога и косточка от рыбы - никак.

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      10 минут назад

      Владислав Савушкин

      Кусок пирога - это трэш🙈

      • Логотип IriEro
        IriEro 5 минут назад

        Ирина

        Не могу представить как эти вещи должны выглядеть... Пирог открытый или закрытый? Косточка рёберная или хребтовая? Фантазия разгулялась...

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          3 минуты назад

          Владислав Савушкин

          Фантазия разгулялась...

          Для этого рубрика и заведена😀

      • Логотип Natalia S.
        Natalia S.
        1 минуту назад

        Наталья СухневаБухгалтер

        На книге, птице и белке должно что-то быть, но мелкое, мне не видно.

        и зрение не очень (

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