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Бухгалтеры

3 факта о близнецах. Найдите на картинках пять отличий

Пятничное задание для бухгалтеров. Задание по напряжению мозга внутри.
82
3 факта о близнецах. Найдите на картинках пять отличий

Три интересных факта о близнецах

  • Мировой столицей близнецов считается бразильский муниципалитет Кандиду-Годой. Здесь они появляются в 10 % случаев.

  • Среди всех видов животных белые медведи чаще всего рожают близнецов (как ученые это определили?)))

  • 25% близнецов рождаются «зеркальными». На первый взгляд они абсолютно идентичны, но, присмотревшись, можно увидеть отличия.

Найдите на картинках пять отличий)

Отличия не спойлерите) Дайте всем возможность поучаствовать)

Комментарии

17
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 39 минут назад

    Ирина

    Нашла. Вообще легко😂

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      37 минут назад

      Владислав Савушкин

      Отлично😉

      У меня сначала зарябило в глазах😀

      Но потом собрался и тоже справился😎

  • Логотип revita
    revita 15 минут назад

    Главный бухгалтер

    Помидорка без плодоножки выглядит как инопланетянка😁

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      12 минут назад

      Владислав Савушкин

      Но в целом натюрморт красивый😀

      Отличия то все нашли?😉

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 8 минут назад

      Главный бухгалтер

      омидорка без плодоножки выглядит как инопланетянка😁

      ничего подобного. Просто она выглядит как голимый фотожоп.

      Ну вот нет плодоножки. Оторвалась. Или оторвали. А почему её место такое "гладкое" ?? Сравни с другими помидорками на том же рисунке , у которых тоже нет - там специфическая "ямочка"....

      Может быть кроме того что оторвали ещё и перевернули??

      Тоже не то! С другой стороны у помидорки след от цветочка, который тоже ни с чем не перепутаешь,  должен быть

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        6 минут назад

        Владислав Савушкин

        "Дело о 🍎" не раскрыто😀

  • Логотип n@tti
    n@tti 10 минут назад

    nattiБухгалтер

    Очень просто в этот раз))) 

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      7 минут назад

      Владислав Савушкин

      Притупляю бдительность😏

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 6 минут назад

    Главный бухгалтер

    Найдите на картинках пять отличий)

    А почему на картинке нет сала и бутылки??

    Да и стакана нет ... ((((((

    Не правильная картинка! Ни одна, ни фторая!

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      4 минуты назад

      Владислав Савушкин

      Картинки отредактированы😏

      Вдруг цензура не пропустила бы🙈

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 2 минуты назад

        Главный бухгалтер

        Вдруг цензура не пропустила бы🙈

        цензура рассмаривает, что бы не было пропаганды курения. Ещё про детскую порнографию очень сильно отслеживают. Всё остальное разрешается

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          1 минуту назад

          Владислав Савушкин

          Учтем😉

  • Логотип nlukina
    nlukina
    5 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Нашла😁 счастью нет предела!😂

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 3 минуты назад

      Главный бухгалтер

      Нашла😁 счастью нет предела!😂

      чего нашли-то? Водку? Шпанс?...

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        1 минуту назад

        Владислав Савушкин

        Шпанс?

        Быстро печатаете или это я не знаю такой напиток🙃

        • Логотип buhkompas
          buhkompas 12 секунд назад

          Ирина

          Это завуалированный самогон😂

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      3 минуты назад

      Владислав Савушкин

      Как мало надо человеку для счастья

      Счастливая пятница - залог прекрасных выходных😉

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