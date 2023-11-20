3 факта о близнецах. Найдите на картинках пять отличий

Три интересных факта о близнецах
Мировой столицей близнецов считается бразильский муниципалитет Кандиду-Годой. Здесь они появляются в 10 % случаев.
Среди всех видов животных белые медведи чаще всего рожают близнецов (как ученые это определили?)))
25% близнецов рождаются «зеркальными». На первый взгляд они абсолютно идентичны, но, присмотревшись, можно увидеть отличия.
Найдите на картинках пять отличий)
Отличия не спойлерите) Дайте всем возможность поучаствовать)
Комментарии17
Ирина
Нашла. Вообще легко😂
Владислав Савушкин
Отлично😉
У меня сначала зарябило в глазах😀
Но потом собрался и тоже справился😎
Главный бухгалтер
Помидорка без плодоножки выглядит как инопланетянка😁
Владислав Савушкин
Но в целом натюрморт красивый😀
Отличия то все нашли?😉
Главный бухгалтер
ничего подобного. Просто она выглядит как голимый фотожоп.
Ну вот нет плодоножки. Оторвалась. Или оторвали. А почему её место такое "гладкое" ?? Сравни с другими помидорками на том же рисунке , у которых тоже нет - там специфическая "ямочка"....
Может быть кроме того что оторвали ещё и перевернули??
Тоже не то! С другой стороны у помидорки след от цветочка, который тоже ни с чем не перепутаешь, должен быть
Владислав Савушкин
"Дело о 🍎" не раскрыто😀
nattiБухгалтер
Очень просто в этот раз)))
Владислав Савушкин
Притупляю бдительность😏
Главный бухгалтер
А почему на картинке нет сала и бутылки??
Да и стакана нет ... ((((((
Не правильная картинка! Ни одна, ни фторая!
Владислав Савушкин
Картинки отредактированы😏
Вдруг цензура не пропустила бы🙈
Главный бухгалтер
цензура рассмаривает, что бы не было пропаганды курения. Ещё про детскую порнографию очень сильно отслеживают. Всё остальное разрешается
Владислав Савушкин
Учтем😉
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Нашла😁 счастью нет предела!😂
Главный бухгалтер
чего нашли-то? Водку? Шпанс?...
Владислав Савушкин
Быстро печатаете или это я не знаю такой напиток🙃
Ирина
Это завуалированный самогон😂
Владислав Савушкин
Счастливая пятница - залог прекрасных выходных😉