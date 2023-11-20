3 факта о близнецах. Найдите на картинках пять отличий

Дробление бизнеса или отмывание денег в промышленных масштабах?

Разобрали с коллегой странности в делах Блиновских и Чекалиных. Откуда там взялась легализация, которой никогда в налоговых делах не было? В разных кулуарах и гостиных никто не мог внятно объяснить. Между тем все лежит на поверхности. Если понимать как работают бухгалтерские схемы изнутри. Версия с дроблением после видео будет казаться детским лепетом