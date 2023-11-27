Делу время, потехе час — пятничный демотиватор. Бухгалтер, напряги мозги

Паремиология — наука, изучающая пословицы и поговорки.
Не уверен, что это поможет вам в выполнении сегодняшнего задания)
А вот у тех, кто видит мои комментарии или читает статьи, есть преимущество. В задании присутствует слово, которому я придаю особое значение.
Собственно, задание.
Какая пословица зашифрована в ребусе
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Название не спойлерите.
Лучше напишите свои любиме пословицы и поговорки!
Пословицу не спойлерите)
Комментарии31
Не знала такую пословицу
Владислав
Этот комментарий удален.
Владислав
Я тоже🤓
Интересная, со смыслом😉
ВикторияГлавный бухгалтер
Там смысл про лысину, что ли?
Владислав
Ну что вы так сразу на личности то (см. моё фото)😀😀😀
Шутка, шутка😉
ВикторияГлавный бухгалтер
Прошу прощения за бестактность. У Вас бороду видно, только, что на голове не видно
Владислав
Точно😏
Ну там многим меньше растительности😀
Главный бухгалтер
Тоже сначала так подумала😜, потом подсмотрела, оказалось время-ценно.
Владислав
Время - уникальный ресурс🤓
Невозобновляемый...
Главный бухгалтер
Я тоже не знала, но голову поломать пришлось, давно я ребусами не упражнялась.😰
Владислав
Да, надо было реально напрячь мозги😉
Долго разгадывали?
Главный бухгалтер
ну минут 10 точно
Владислав
Практически гроссмейстерский результат😉
А где запятая и союз "а"?
Владислав
Это было бы слишком легко😀
А разве так сложно?
Обычно в ребусах знаки препинания прямо их символами указывают.
Владислав
Возможно, это необычный ребус😏
ВикторияГлавный бухгалтер
союз "а" там есть
Ирина
Тоже первый раз такую вижу.
Владислав
Признаюсь честно, что сам впервые такую прочитал😏
Смысл понравился😉
ВикторияГлавный бухгалтер
У меня получилась лишняя р из тигра, поэтому читается "гролову"
ВикторияГлавный бухгалтер
Увидела запятую, удалилась лишняя р
Владислав
Внимательность😏
И еще раз внимательность😉