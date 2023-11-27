Делу время, потехе час — пятничный демотиватор. Бухгалтер, напряги мозги

Пятничный мозгонапрягатель для бухгалтеров и не только! Отвлечемся от работы и расшифруем известную пословицу.

Паремиология — наука, изучающая пословицы и поговорки.

Не уверен, что это поможет вам в выполнении сегодняшнего задания)

А вот у тех, кто видит мои комментарии или читает статьи, есть преимущество. В задании присутствует слово, которому я придаю особое значение.

Собственно, задание.

Какая пословица зашифрована в ребусе

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Название не спойлерите.

Лучше напишите свои любиме пословицы и поговорки!

Пословицу не спойлерите)