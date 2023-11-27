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Бухгалтеры

Делу время, потехе час — пятничный демотиватор. Бухгалтер, напряги мозги

Пятничный мозгонапрягатель для бухгалтеров и не только! Отвлечемся от работы и расшифруем известную пословицу.
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Делу время, потехе час — пятничный демотиватор. Бухгалтер, напряги мозги
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Паремиология — наука, изучающая пословицы и поговорки.

Не уверен, что это поможет вам в выполнении сегодняшнего задания)

А вот у тех, кто видит мои комментарии или читает статьи, есть преимущество. В задании присутствует слово, которому я придаю особое значение.

Собственно, задание.

Какая пословица зашифрована в ребусе

=== ===

Название не спойлерите.

Лучше напишите свои любиме пословицы и поговорки!

Пословицу не спойлерите)

Комментарии

31
  • Логотип Ольга Ганюшкина
    Ольга Ганюшкина 3 часа назад

    Не знала такую пословицу 

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      3 часа назад

      Владислав

      Этот комментарий удален.

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      3 часа назад

      Владислав

      Я тоже🤓

      Интересная, со смыслом😉

      • Логотип VikaV2193
        VikaV2193 1 час назад

        ВикторияГлавный бухгалтер

        Там смысл про лысину, что ли?

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          1 час назад

          Владислав

          Ну что вы так сразу на личности то (см. моё фото)😀😀😀

          Шутка, шутка😉

          • Логотип VikaV2193
            VikaV2193 1 час назад

            ВикторияГлавный бухгалтер

            см. моё фото

            Прошу прощения за бестактность. У Вас бороду видно, только, что на голове не видно

            • Логотип vladsavushkin
              vladsavushkin
              57 минут назад

              Владислав

              У Вас бороду видно, только, что на голове не видно

              Точно😏

              Ну там многим меньше растительности😀

        • Логотип revita
          revita 58 минут назад

          Главный бухгалтер

          Тоже сначала так подумала😜, потом подсмотрела, оказалось время-ценно.

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            56 минут назад

            Владислав

            Время - уникальный ресурс🤓

            Невозобновляемый...

  • Логотип revita
    revita 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Я тоже не знала, но голову поломать пришлось, давно я ребусами не упражнялась.😰

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      1 час назад

      Владислав

      Да, надо было реально напрячь мозги😉

      Долго разгадывали?

      • Логотип revita
        revita 1 час назад

        Главный бухгалтер

        ну минут 10 точно

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          1 час назад

          Владислав

          Практически гроссмейстерский результат😉

  • Логотип LIrina-1973
    LIrina-1973 1 час назад

    А где запятая и союз "а"?

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      1 час назад

      Владислав

      А где запятая и союз "а"?

      Это было бы слишком легко😀

      • Логотип LIrina-1973
        LIrina-1973 1 час назад

        А разве так сложно?

        Обычно в ребусах знаки препинания прямо их символами указывают.

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          1 час назад

          Владислав

          Возможно, это необычный ребус😏

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 1 час назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      союз "а" там есть

  • Логотип IriEro
    IriEro 1 час назад

    Ирина

    Тоже первый раз такую вижу.

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      1 час назад

      Владислав

      Признаюсь честно, что сам впервые такую прочитал😏

      Смысл понравился😉

  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193 1 час назад

    ВикторияГлавный бухгалтер

    У меня получилась лишняя р из тигра, поэтому читается "гролову"

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 1 час назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      Увидела запятую, удалилась лишняя р

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        1 час назад

        Владислав

        Внимательность😏

        И еще раз внимательность😉

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