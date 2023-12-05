Традиционный мозговой релакс по пятницам. Сегодня наши любимые циферки

Несколько фактов о треугольниках
Существует педальный треугольник
Бермудский треугольник - самый известный в мире треугольник
Сумма углов треугольника равна 180 градусов (всегда ли?)
Задание
Разместите цифры от 1 до 9 в кружочках на сторонах треугольника (4 цифры) таким образом, чтобы сумма каждой стороны равнялась 17.
Повторять цифры нельзя.
Сразу ответ не спойлерите.
Среди нас много желающих понапрягать мозги!
Комментарии3
Татьяна
Цифры вообще не повторяются по всему треугольнику? Или только на одной стороне?
Владислав
По всему😉
Девять кружочков - девять цифр.
Поправил условие😉
НатальяБухгалтер
Мимо проходила, зашла в гости на огонек поприветствовать 😉
Решать ничего не буду, судоку не мой профиль.