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Бухгалтеры

Традиционный мозговой релакс по пятницам. Сегодня наши любимые циферки

Пятничный мозгонапрягатель для бухгалтеров и не только! Отвлечемся от работы и найдем ответ вместе.
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Традиционный мозговой релакс по пятницам. Сегодня наши любимые циферки

Несколько фактов о треугольниках

  1. Существует педальный треугольник

  2. Бермудский треугольник - самый известный в мире треугольник

  3. Сумма углов треугольника равна 180 градусов (всегда ли?)

Задание

Разместите цифры от 1 до 9 в кружочках на сторонах треугольника (4 цифры) таким образом, чтобы сумма каждой стороны равнялась 17.

Повторять цифры нельзя.

Гипно-треугольник)))

Сразу ответ не спойлерите.

Среди нас много желающих понапрягать мозги!

Комментарии

3
  • Логотип sunflower_t
    sunflower_t 22 минуты назад

    Татьяна

    Цифры вообще не повторяются по всему треугольнику? Или только на одной стороне?

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    12 минут назад

    Владислав

    Цифры вообще не повторяются по всему треугольнику? Или только на одной стороне?

    По всему😉

    Девять кружочков - девять цифр.

    Поправил условие😉

  • Логотип Natalia S.
    Natalia S.
    4 минуты назад

    НатальяБухгалтер

    Мимо проходила, зашла в гости на огонек поприветствовать 😉

    Решать ничего не буду, судоку не мой профиль.

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