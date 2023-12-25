Снежинки закружили хоровод и напрягли мозги. Пятничный мозгонапрягатель

За окошком темным
Чудо из чудес —
Белые снежинки
Падают с небес!
Найдите одинаковые пары
Как повернута снежинка и угол наклона значения не имеют)
Владислав Савушкин, Управленческий учет & Excel
Обращайтесь за советом.
За окошком темным
Чудо из чудес —
Белые снежинки
Падают с небес!
Как повернута снежинка и угол наклона значения не имеют)
Владислав Савушкин, Управленческий учет & Excel
Обращайтесь за советом.
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Комментарии22
Ирина
Нашла.
Ответ писать? 😉
Или подождём?
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Молодец😉
Подождем🤓А то никакого напряжения мозга у других не произойдет😀
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Новогодняя тематика уже🎄
Заметили?😉
Ирина
Заметили
Ждём елочки с игрушками. Во где разгуляться можно будет
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Практически спойлер к следующей пятнице😀😀
Татьяна
Нашла)
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Как вы так шустро справляетесь?😀
У меня сплошная рябь перед глазами от таких снежинок🙃
Татьяна
Сначала выделяю явные признаки, отсутствующие у других (например, кружок в центре), потом менее явные. Так потихоньку...
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Системный подход😎
Вита Петрова
я теперь знаю всё про снежинки, они все разные в природе)
https://youtu.be/nQ5_Ecw5Opk?si=ggz3O5yFSrNXbwPW
У вас нашла одинаковые, это легко
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Интересный канал😉
Утром смотрел🤓
Уравнение, которое меняет взгляд на мир
Вита Петрова
матрица...случайные числа и хаос - не существуют😕
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Периодически сталкиваюсь с предпринимателями, которые пытаются управлять бизнесом по принципом "Управляемый хаос"🤔
Объясняю им как раз, что хаоса не существует😀
Вита Петрова
и что есть такое свобода?
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Свободой вознаграждается тот, кто к ней стремится😎
Вот это философская пятница😉
Вита Петрова
сколько там пар одинаковых снежинок? я вроде бы шесть нашла) и симметрию, если память не подводит, центральная называется
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Шесть пар из 12 снежинок😉
Напрягитесь еще немного😉
Вита Петрова
уже исправила)
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Прикольная новая картинка😀😉
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
мозги😂
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Мозгинки😀
Мозг+снежинки😏
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Немного поправил название😎
Сегодня флешмоб на задвоенную П "пп"🤓
Я слежу😀