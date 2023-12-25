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Бухгалтеры

Снежинки закружили хоровод и напрягли мозги. Пятничный мозгонапрягатель

Пятничный мозгонапрягатель уже в эфире. Бухгалтер, напряги мозги и найди одинаковые пары. Присоединяйся!
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Снежинки закружили хоровод и напрягли мозги. Пятничный мозгонапрягатель
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

За окошком темным

Чудо из чудес —

Белые снежинки

Падают с небес!

Найдите одинаковые пары

Как повернута снежинка и угол наклона значения не имеют)

Посоревнуйтесь с коллегами!

Владислав Савушкин, Управленческий учет & Excel

Обращайтесь за советом.

Комментарии

22
  • Логотип buhkompas
    buhkompas
    56 мин

    Ирина

    Нашла. 

    Ответ писать? 😉

    Или подождём?

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      54 мин

      Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

      Нашла. 

      Молодец😉

      Ответ писать? 😉

      Или подождём?

      Подождем🤓А то никакого напряжения мозга у других не произойдет😀

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      54 мин

      Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

      Новогодняя тематика уже🎄

      Заметили?😉

      • Логотип buhkompas
        buhkompas
        38 мин

        Ирина

        Заметили

        Ждём елочки с игрушками. Во где разгуляться можно будет

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          36 мин

          Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

          Ждём елочки с игрушками. Во где разгуляться можно будет

          Практически спойлер к следующей пятнице😀😀

  • Логотип sunflower_t
    sunflower_t 44 мин

    Татьяна

    Нашла)

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      40 мин

      Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

      Как вы так шустро справляетесь?😀

      У меня сплошная рябь перед глазами от таких снежинок🙃

      • Логотип sunflower_t
        sunflower_t 9 мин

        Татьяна

        Как вы так шустро справляетесь?

        Сначала выделяю явные признаки, отсутствующие у других (например, кружок в центре),  потом менее явные. Так потихоньку... 

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          7 мин

          Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

          Системный подход😎

  • Логотип проза_жизни
    проза_жизни
    39 мин

    Вита Петрова

    я теперь знаю всё про снежинки, они все разные в природе)

    https://youtu.be/nQ5_Ecw5Opk?si=ggz3O5yFSrNXbwPW

    У вас нашла одинаковые, это легко

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      37 мин

      Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

      Интересный канал😉

      Утром смотрел🤓

      Уравнение, которое меняет взгляд на мир

      • Логотип проза_жизни
        проза_жизни
        28 мин

        Вита Петрова

        матрица...случайные числа и хаос - не существуют😕

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          21 мин

          Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

          Периодически сталкиваюсь с предпринимателями, которые пытаются управлять бизнесом по принципом "Управляемый хаос"🤔

          Объясняю им как раз, что хаоса не существует😀

          • Логотип проза_жизни
            проза_жизни
            18 мин

            Вита Петрова

            и что есть такое свобода?

            • Логотип vladsavushkin
              vladsavushkin
              17 мин

              Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

              Свободой вознаграждается тот, кто к ней стремится😎

              Вот это философская пятница😉

            • Логотип проза_жизни
              проза_жизни
              16 мин

              Вита Петрова

              сколько там пар одинаковых снежинок? я вроде бы шесть нашла) и симметрию, если память не подводит, центральная называется

              • Логотип vladsavushkin
                vladsavushkin
                13 мин

                Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

                сколько там пар одинаковых снежинок?

                Шесть пар из 12 снежинок😉

                я вроде бы три нашла

                Напрягитесь еще немного😉

                • Логотип проза_жизни
                  проза_жизни
                  10 мин

                  Вита Петрова

                  уже исправила)

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    20 мин

    Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

    Прикольная новая картинка😀😉

    • Логотип nlukina
      nlukina
      17 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      мозги😂

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        15 мин

        Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

        Мозгинки😀

        Мозг+снежинки😏

        Дайте мне точку опоры и я выстрою из нее теорию😀

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    11 мин

    Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

    Немного поправил название😎

    Сегодня флешмоб на задвоенную П "пп"🤓

    Я слежу😀

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