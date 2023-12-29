Помогите Дедушке Морозу! Пятничный мозгонапрягатель

Новый Год можно сегментировать на:
Четыре Новых квартала
Двенадцать Новых месяцев
Триста шестьдесят пять Новых дней
Новых Возможностей изменить что-то вокруг или кого-то. 365 Возможностей изменить себя!
Не упускайте и создавайте возможности. С Новым годом! С новыми изменениями!
С новыми возможностями!
Владислав Савушкин, Управленческий учет & Excel.
Обращайтесь за советом.
Ну а наш Дедушка Мороз, лавируя между корпоративами, явно переоценил свои возможности. Да так, что даже забыл, где оставил мешок с подарками!
Вы уж помогите Дедушке Морозу. Можете посоревноваться с коллегами!
Подарком ловите второе задание! Найдите 10 отличий.
P.S.: Поздравления в комментариях будут приятны всем)))
Комментарии2
В следующем году 366 новых возможностей! Так пусть же на все эти возможности хватает желаний и исполнится всё, о чём мечтаем!
Вот это подарок)))
Класс!!! С Новым Годом)