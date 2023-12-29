Помогите Дедушке Морозу! Пятничный мозгонапрягатель

Предноговодний напрягатель мозга в двойном размере и поздравление!

Новый Год можно сегментировать на:

Четыре Новых квартала

Двенадцать Новых месяцев

Триста шестьдесят пять Новых дней

Новых Возможностей изменить что-то вокруг или кого-то. 365 Возможностей изменить себя!

Не упускайте и создавайте возможности. С Новым годом! С новыми изменениями!

С новыми возможностями!

Владислав Савушкин, Управленческий учет & Excel.

Обращайтесь за советом.

Ну а наш Дедушка Мороз, лавируя между корпоративами, явно переоценил свои возможности. Да так, что даже забыл, где оставил мешок с подарками!

Вы уж помогите Дедушке Морозу. Можете посоревноваться с коллегами!

С Новым Годом!!!

Подарком ловите второе задание! Найдите 10 отличий.

Теперь точно С Новым Годом!!!

P.S.: Поздравления в комментариях будут приятны всем)))