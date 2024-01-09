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Бухгалтеры

Принцип Парето — как применять правило 20/80. Легенда возникновения

Как с легкостью включиться в рабочий процесс? Достаточно прочитать интересную историю.
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Принцип Парето — как применять правило 20/80. Легенда возникновения
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Бухгалтера поделились своими навыками аграрного мастерства в одном из моих постов.

Созерцая результаты их труда, мне сразу вспомнился Принцип Парето. Все о нем слышали. Но кто знает как он появился? На этот счет есть одна интересная легенда.

Принцип Парето. Легенда возникновения.

Известный Принцип Парето гласит следующее — 20% усилий дают 80% результата. С помощью этого принципа можно эффективно распределять ресурсы.

История возникновения этого принципа уходит корнями в гороховую грядку.
Знаменитый экономист Вильфредо Парето, работая в огороде, заметил, что восемьдесят процентов горошин сосредоточены в двадцати процентах гороховых стручков.

Налет легендарности этой истории придает тот факт, что Парето свой принцип так и не сформировал. Он занимался исследованием неравномерности распределения богатств среди домохозяйств.

Его труды послужили базой для работ Джозефа Джурана , который и упаковал подобные закономерности во всем известный Принцип Парето.

Универсальности этому принципу добавил Джордж Кингсли Ципф. Он утверждал, что даже на рабочем столе все самое необходимое находится у нас под рукой (20%). Остальное (80%) создает бардак.

Проверим?

Владислав Савушкин, Управленческий учет. Обращайтесь за советом.

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