👉Рязань косопузая. Обзывательство или признак профессии?

Почему же Рязанцев называют косопузыми? Надо бы разобраться. Тем более, что с физиологией у нас все нормально. Объяснение этому явлению можно найти в многочисленных исторических справках. К одной из таковых давайте и обратимся.
Почва на Рязанщине плодородием не отличалась. Вот и приходилось мужикам рязанским по большей части плотничать. Получалось у них это отменно. С умением этим подрабатывали мужики по городам и весям. Главный плотницкий инструмент при этом всегда был у них с собой. Топор плотники-рязанцы носили за кушаком, то есть за поясом. Отчего тот сползал на одну сторону под тяжестью топора и располагался косо на животе.
Эта особенность стала фишкой. Завидев такого человека люди говорили
Смотри, Рязань косопузая идёт!
Так что прозвище это ни разу не обидное, а исключительно профессиональное. Поделитесь в комментариях своими городскими прозвищами.
Лайк статье🧡 и подписка на автора приближают весну🌞. Поторопим ее вместе.
Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
Комментарии9
не знала, что так называют город
Да, вот такая она Рязань😀Интересный исторический факт😉У нас еще и грибы с глазами😀Слышали такое?
Когда ездили на Рязанщину, читала, что рязанцев называли косопузыми из-за топора за поясом, но не потому, что были плотниками, а потому, что раньше Рязань была южным оплотом от набегов крымских татар. Только не нынешняя Рязань (тогда это был Переяславль-Рязанский), а та самая Рязань, которую уничтожил хан Батый (а теперь её называют Старой Рязанью).
Про это, наверное, даже дети слышали. У вас там целый квест есть по поиску в городе скульптурок этих "грибов с глазами".
Одна из исторических версий) В начале статьи указал на это
От Старой Рязани уже мало что осталось...Поковыряюсь в фото, скину.
Да-да))) Фото-охота😄
Клерки-Рязанцы, мимо не проходим)) Заходим, подписываемся на земляка😉Буду рад Клеркам и с других городов😉
Про свой город не слышала, а из того, что сразу вспомнилось:
Пермяки "солёные уши"
Пензяки "толстопятые"
Кировчане "вятские, ребята хваткие"
Псковичи "псковские-скобские"
Арзамасцы "гусятники"
Прикольно😀Интересно послушать исторические справки на прозвища этих горожан😉
Обычно просто скобари