👉Рязань косопузая. Обзывательство или признак профессии?

Почему же Рязанцев называют косопузыми? Надо бы разобраться. Тем более, что с физиологией у нас все нормально. Объяснение этому явлению можно найти в многочисленных исторических справках. К одной из таковых давайте и обратимся.

Почва на Рязанщине плодородием не отличалась. Вот и приходилось мужикам рязанским по большей части плотничать. Получалось у них это отменно. С умением этим подрабатывали мужики по городам и весям. Главный плотницкий инструмент при этом всегда был у них с собой. Топор плотники-рязанцы носили за кушаком, то есть за поясом. Отчего тот сползал на одну сторону под тяжестью топора и располагался косо на животе.

Эта особенность стала фишкой. Завидев такого человека люди говорили

Смотри, Рязань косопузая идёт!

Так что прозвище это ни разу не обидное, а исключительно профессиональное. Поделитесь в комментариях своими городскими прозвищами.

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Косопузы😉

Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.