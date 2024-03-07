🧠Мозгонапрягатель предпраздничный. Восьмимартовский

Милые девчата, поздравляю Вас с приходом весны!
Солнце снова засветит ярче тысячи звезд🤩
Расцветут все цветы, запоют снова птицы.
И любовью наполнится каждой души уголок🥰
Пожелаю Вам огромное море улыбок!
Легкости в жизни, удачи в делах😉
Ну а самое главное - говорю Вам, любя:
Пусть на душе всегда будет Весна💖
Желаю того, что зашифровано в ребусах — всегда и побольше😉
Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
Комментарии11
ребусы просто жесть 🤯🤯🤯
Да ладно) Очень легкие и приятные😉
Спасибо за поздравление и пожелания! ))
Почему жесть? В честь праздника лёгкие!
только с одним проблема: куча обуви как называется?
Так и называется - обувь
не всё так просто.
кожаная обувь, например -"смерть гринписа"
из ПВХ, и если еще "лакированная" -"прикольно, чувак"
😂
Стиляги?)😏
не факт. поклонниками сего могут являться
тинейджеры
тинейжреры переростки
дамы всех возрастов и разнообразий вкусов и предпочтений
представитель различных сообществ
домашняя живность
Спасибо за поздравление!
1. https://www.youtube.com/watch?v=G5iAcFKvXQA&ab_channel=%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%AB%D0%9A%D0%98%D0%9D
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https://www.youtube.com/watch?v=NNJeKXr1I2w&ab_channel=Oxygene80