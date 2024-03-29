🧠Пятничный мозгонапрягатель. Снова в школу

Дано: картина в рамке из двадцати одного равного треугольника (можете пересчитать).
Найти: углы этих треугольников (в градусах).
Ответ сразу не спойлерим😏Понапрягать мозги хотят все😉
Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
Комментарии20
Надо уточнить задание. В центре квадрат? В треугольниках точками помечены равные углы?
Квадрат)
Да) Теперь совсем легко будет😏
Очень ))
Там даже лишняя информация есть
Кот прямо лапой показывает куда смотреть
Котейка плохого не посоветует😄
поросила GigaCgat нарисовать треугольник с этими углами. Вот, что выдал:
Занятная у него фантазия...
Описание еще занятнее )
Представь себе геометрическую фигуру, которая похожа на букву А, но все стороны равны. Это и есть треугольник. В нём есть три угла, и если в одном из них ... градусов, то в другом будет ..., а в третьем — .... Как такое может быть? Очень просто! Если мы возьмём обычный лист бумаги и согнём его пополам, то получим линию сгиба. Эта линия будет делить угол в 90 градусов (прямой угол) на два угла по 45 градусов каждый. Теперь, если мы возьмём другой лист бумаги и согнём его так, чтобы одна сторона образовала прямой угол с линией сгиба, то получим ещё один угол в 45 градусов. Таким образом, у нас получится треугольник с углами в ..., ... и ... градусов.
Можно в статью про анекдоты ))
🤣
В школе гораздо проще учили строить углы🤪
Это Вам не то... Это ИИ. Я прямо хотела было это оригами сложить ))
Главное, что углы правильно определил) 655 точно там есть
И хвостом. В общем, всё ясно.
Ну да, да, да))) Кото-спойлер😄
Почему коту можно, а нам нельзя, а?
Ну это ж коооотики🐱 Котейкам везде зеленый свет😏
интересно
А когда можно будет?)))
Не терпится уже?)
Держу себя в руках 😊