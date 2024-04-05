🧠Мозгонапрягатель с сюрпризом! Напрягите мозги и получите подарок

Какие числа спрятались в кружочках?🤔
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Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
Комментарии27
На Клерке и такое есть? Крысотаааа!
Наталья, приветствую😉Недавно был пост с колесиком) Мне попался промокод. Подумал, что бухгалтерам он нужнее😉Решил подарить
Как обычно, всё самое интересное пропустила 😄
Заработались?😉
Типа да, отчетность, пролемы с 1с...
И в отпук готовлюсь на недельку.
Надо предусмотреть все ходы, что бы не пропустить и не забыть чего нибудь важное, пока меня не будет. Всё и все раздражают уже 😄
Опять цЫфИрки 🙈
Я вижу только кружочки и чёрточки, еще плюсики и палочки горизонтальные и вертикальные!
Ну сегодня совсееееееееееем простое задание😉
Может и простое, я ж как бы не спорю.
Ну вот смотрю на картинку и не вижу визуально решения,
А это время и мозг напрягать надо, а он занят решением текущих задач по работе и прослушиванием курса на Клерке.
Даже ночью он, мозг, не форматируется...всё чего-то генерирует
Так и рубрика называется Мозгонапрягатель😃Все полушария по всем направлениям надо напрягать
Числа целые должны быть? А то у меня с половинками вышло)). Но сошлось))
Числа любые могут быть😉
🤩
Ок. Тогда пока не буду спойлерить?
Ну прям чутка подождем))) После обеда село пишите)))) если у вас сейчас 11:58? А то может в разных часовых поясах😄
У меня +2 от Москвы
Оооо...эт вы уже отобедали?😉Тогда пишите ответ😉😉Задание несложно, все должны справиться🙂
Я и смотрю вы комментировать начинаете в 6 утра😉А это у вас рабочий день начинается😄
Рабочий день я даже раньше начинаю. К восьми новости читаю за вечер.
Кто с утра комменты пишет, тот на Урале и в Сибири живет)))
😄🚀