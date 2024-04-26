🧠Напряжем мозги? Пятничный пост

Салют, бизнес-сообщество😎Отпускная тематика для мозгонапрягателя.
Один сотрудник, назовем его Экономист Бухгалтерович Управленский, так радовался отпуску, что забыл код от замочка на чемоданчике.
Давайте поможем коллеге вспомнить код. Тем более у нас есть подсказки🔽
682 — в этом коде одна из цифр верна и стоит на своём месте;
614 — одна из цифр правильная, но стоит не на своём месте;
206 — верны две цифры, но обе стоят не на своих местах;
738 — вообще чепуха, ни одного попадания;
870 — одна цифра верная, но не на своём месте.
Ответ сразу не спойлерите😉Ну все как обычно))) Дерзайте😄
Кстати! Подпишись на автора⭐️ Впереди много интересного⭐️
Владислав Савушкин, Бизнес-консультант👉Обращайтесь за советом
Комментарии6
Готово. Надеюсь, что правильно)))
Отлично🚀
Попозже узнаем) Дадим народу возможность понапрягать мозги пока😉
Приветствую, Владислав!
Я наконец-то справилась с задачкой с нелюбимыми цифрами, правда не сразу 😊
Наталья, привет-привет😉
Готово! Хорошая игра, мы с детьми из начальных классов в нее играли называлась "Быки и коровы"
Отлично) Опыт пригодился😉