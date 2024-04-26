🧠Напряжем мозги? Пятничный пост

Кто-то одной ногой в отпуске, а кому-то напрягать мозги. Баланс?

Салют, бизнес-сообщество😎Отпускная тематика для мозгонапрягателя.

Один сотрудник, назовем его Экономист Бухгалтерович Управленский, так радовался отпуску, что забыл код от замочка на чемоданчике.

О таком отпуске можно только мечтать😏

Давайте поможем коллеге вспомнить код. Тем более у нас есть подсказки🔽

682 — в этом коде одна из цифр верна и стоит на своём месте;

614 — одна из цифр правильная, но стоит не на своём месте;

206 — верны две цифры, но обе стоят не на своих местах;

738 — вообще чепуха, ни одного попадания;

870 — одна цифра верная, но не на своём месте.

Ответ сразу не спойлерите😉Ну все как обычно))) Дерзайте😄