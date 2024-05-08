🧠Предпраздничный мозгонапрягатель х3

Салют бизнес-сообщество😎Сегодня необычный Мозгонапрягатель. Три вопроса в формате Викторины, в каждом - один правильный ответ. Поехали🚀
sin^2x + cos^2x =
Игорь и Паша красят забор за 9 часов. Паша и Володя красят этот же забор за 12 часов, а Володя и Игорь - за 18 часов. За сколько часов мальчики покрасят забор, работая втроем?
Марина, Коля и Тимофей проводили опрос на Клерке. Марина опросила 38% от всех участников опроса, Коля - 24%, а Тимофей - 19 оставшихся человек. Сколько Клерков приняли участие в опросе ребят?
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Владислав Савушкин, Бизнес-консультант👉Обращайтесь за советом.
Комментарии4
А где вопросы? Или я перед выходными ослепла?
Вот)
с нетерпением жду ответов)))))