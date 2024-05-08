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Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Предпраздничный мозгонапрягатель х3

Сегодня будут три простые задачки с вариантами ответов. Викторина.
🧠Предпраздничный мозгонапрягатель х3

Салют бизнес-сообщество😎Сегодня необычный Мозгонапрягатель. Три вопроса в формате Викторины, в каждом - один правильный ответ. Поехали🚀

sin^2x + cos^2x =

Проголосовали 8 человек

Игорь и Паша красят забор за 9 часов. Паша и Володя красят этот же забор за 12 часов, а Володя и Игорь - за 18 часов. За сколько часов мальчики покрасят забор, работая втроем?

Проголосовали 5 человек

Марина, Коля и Тимофей проводили опрос на Клерке. Марина опросила 38% от всех участников опроса, Коля - 24%, а Тимофей - 19 оставшихся человек. Сколько Клерков приняли участие в опросе ребят?

Проголосовали 8 человек

Кстати! Подпишись на автора⭐️ Впереди много интересного⭐️

Владислав Савушкин, Бизнес-консультант👉Обращайтесь за советом.

Комментарии

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Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Предпраздничный мозгонапрягатель х3

Сегодня будут три простые задачки с вариантами ответов. Викторина.

🧠Предпраздничный мозгонапрягатель х3
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