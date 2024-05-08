🧠Предпраздничный мозгонапрягатель х3

🙉 Налоговики требуют переделать декларацию по УСН с возвратом аванса, чтобы доход нарастающим итогом не уменьшался

Предоплата от покупателя при УСН – это доход, возврат предоплаты – это сторно дохода. Возврат отражают в том периоде, когда он фактическим был. Но ИФНС такое не устраивает – инспекторы требуют, чтобы доходы нарастающим итогом не уменьшались.