⭐Книжная полка. Бизнес-литература

16 законов успеха, Наполеон Хилл
Точность мышления — основа стабильного успеха. Она помогает отделить «факты» от просто «информации».
Благодаря ей вы учитесь составлять конкретные планы решения любой задачи на основе фактов.
48 законов власти, Роберт Грин
Кратчайший и лучший путь добиться удачи — дать людям ясно понять, что это в их собственных интересах способствовать продвижению ваших, Жан де Лабрюйер.
Бомбическая книга. Прочел залпом за один день. Максимум пользы, минимум воды. Хотите прокачать свои навыки влияния на людей? К прочтению — обязательно🚀
Технология жизни. Книга для героев, Владимир Тарасов
Как-то зайца спросили:
— Ты просил себе подчиненного посильнее? Жаловался, что твои помощники слишком слабые?
Тут как раз медведь ищет работу!
— Нет, нет, - быстро ответил заяц, — мы уже стали справляться, у нас все в порядке!
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Владислав Савушкин, Бизнес-консультант👉Обращайтесь за советом.
Комментарии1
У меня на полке к прочтению Джек Лондон «Время-не-ждет». Кто читал, как вам? Только без спойлеров😉