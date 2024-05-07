⭐Книжная полка. Бизнес-литература

Впереди майский мини-отпуск, а погода обещает быть не шашлычной. Поэтому надо искать альтернативные варианты досуга. Один из таких — чтение. Что же почитать, спросите вы? А я вам отвечу — ловите топ-3 из моей библиотеки. Сохраняйте в Избранное!

16 законов успеха, Наполеон Хилл

Точность мышления — основа стабильного успеха. Она помогает отделить «факты» от просто «информации».

Благодаря ей вы учитесь составлять конкретные планы решения любой задачи на основе фактов.

48 законов власти, Роберт Грин

Кратчайший и лучший путь добиться удачи — дать людям ясно понять, что это в их собственных интересах способствовать продвижению ваших, Жан де Лабрюйер.

Бомбическая книга. Прочел залпом за один день. Максимум пользы, минимум воды. Хотите прокачать свои навыки влияния на людей? К прочтению — обязательно🚀

Технология жизни. Книга для героев, Владимир Тарасов

Как-то зайца спросили:

— Ты просил себе подчиненного посильнее? Жаловался, что твои помощники слишком слабые?

Тут как раз медведь ищет работу!

— Нет, нет, - быстро ответил заяц, — мы уже стали справляться, у нас все в порядке!

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Владислав Савушкин, Бизнес-консультант👉Обращайтесь за советом.