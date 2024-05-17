🧠Синий мозгонапрягатель. Пятница, коллеги

Найдите три кота😺 среди синих собак🐶
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Владислав Савушкин, Бизнес-консультант👉Обращайтесь за советом.
Найдите три кота😺 среди синих собак🐶
Поставь ❤️
Подпишись на автора-эксперта на Клерке и в Tg-канале👈
Владислав Савушкин, Бизнес-консультант👉Обращайтесь за советом.
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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Комментарии31
В глазах рябит...
Ни кто не говорил, что будет легко
Ура! Нашла!
А коты тоже синие???🤔
Синие)
а отличие кота от собаки - только ухи?
причём у данных конкретных собак - поголовно ухи висят, а у котов - торчком?
Нет, еще размер головы - в пропорции к телу))
Совсем-совсем синие))
Искал картинку к посту и нашел такого))) Потом решил попробовать в ИИ сгенерировать картинку) Как вам?
Красавец!