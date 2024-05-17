🧠Синий мозгонапрягатель. Пятница, коллеги

Мониторинг самозанятых с 1 марта 2024 года

С этой даты налоговики объявили крестовый поход против нелегальной занятости и уклонения от уплаты налогов с сумм, которые платят физическим лицам. В зону особого внимания попадут заказчики, которые привлекают для выполнения работ, оказания услуг плательщиков НПД. Рассказываем о том, какие риски учесть, если вы относитесь к этим лицам.