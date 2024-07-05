🧠Пятничный мозгонапрягятель. Новая задачка

Даже условие не смог понять) Ответ сразу не спойлерим!

Условие: Сейчас мне вдвое больше лет, чем было вам тогда, когда мне было столько лет, сколько вам теперь. Нам обоим вместе шестьдесят три года.

Вопрос: Сколько лет каждому из нас?

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Владислав Савушкин, Управленческий учет производственных предприятий👉Обращайтесь за советом👈 (тык)