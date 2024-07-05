🧠Пятничный мозгонапрягятель. Новая задачка

Условие: Сейчас мне вдвое больше лет, чем было вам тогда, когда мне было столько лет, сколько вам теперь. Нам обоим вместе шестьдесят три года.
Вопрос: Сколько лет каждому из нас?
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Комментарии12
Догадалась я. Надо раскрутить вот это "было вам тогда, когда мне было столько лет, сколько вам теперь". ))
Класс!!!
Мне немного напомнило вам пост про логику (субъективно)😉
Пятница - логическое завершение рабочей недели )
Что-то никто не пишет про еду
Виктория, все ждут от вас поста
Я недавно ребрышки говяжьи делал. Фоточек к вам в пост накидаю)))
Таксь, хорошо, про ребрышки это актуально )
Без излишеств и напускной красоты получилось, ибо задача была - побыстрее поесть😁
Если не спойлерить, то обоим людям (человекам?) из задачи сейчас на 2 года меньше, чем мне, и я старше старшего из них на 23 года)))))
Это похлеще условия задачи будет😄
Ну Вы же сказали не спойлерить, так что я своим ответом показала Вам, что задачу решила🙂 Решила ведь?🙃
В номинации Лучший ответ конкурентов у вас скорее всего не будет
Кручу-верчу, запутать хочу 😝
Но одно я поняла точно, мне явно больше лет, чем Вам, Владислав!
Доброго дня!
Наталья, привет-привет😉
Все совпадения в задаче случайны, а персонажи вымышлены😄