🧠Мозгонапрягатель. Счетоводный

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Владислав Савушкин
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Условие: отличник решает все 300 уравнений из учебника за 2 часа, а троечник решает все 300 уравнений из учебника за 30 часов. Троечник решал уравнения из учебника 10 часов, после чего на помощь пришёл отличник.

Вопрос: за сколько часов в итоге троечник получил все решения всех уравнений (в том числе с помощью отличника)?

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Комментарии

36
    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Что-то троечник какой-то ну очень медленный)

      обычный троешник! даже я бы сказал, что довольно-таки быстрый для троешника: его производительность всего лишь в 15 раз медленнее!

      Таких троешников ещё поискать надо! У нас были такие троешники.... да ему на одно уравнение неделю бы понадобилось, да и то вряд ли бы решил бы! А этот - ещё и всё-таки РЕШАЛ!!!!

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          Еще бы правильно решал)

          тогда егойному товарищу ещё и перепроверять надо!

          А это даже дольше по времени, чем самому всё решить!

    • Старый ворчун

      Что-то троечник какой-то ну очень медленный)

      А отличник неправдоподобно быстрый.

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        А отличник неправдоподобно быстрый.

        там смотря какие уравнения. Хотя.... 24 секунды на одно!

        С учётом общего количества, с тем, что надо записать условие, произвести некоторые преобразования, вычисления, записать ответ и тут же переключиться на следующее!....

        Видимо все уравнения вида \ х+1=3 \

        Но тогда "троешник" реально тупой.

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