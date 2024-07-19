🧠Мозгонапрягатель. Счетоводный

А не посчитать ли нам, уважаемые бухгалтеры?

Подготовка к ЕГЭ 2025?😁

Условие: отличник решает все 300 уравнений из учебника за 2 часа, а троечник решает все 300 уравнений из учебника за 30 часов. Троечник решал уравнения из учебника 10 часов, после чего на помощь пришёл отличник.

Вопрос: за сколько часов в итоге троечник получил все решения всех уравнений (в том числе с помощью отличника)?

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Владислав Савушкин, управленческий учет производственных предприятий👉Обращайтесь за советом👈