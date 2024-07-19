🧠Мозгонапрягатель. Счетоводный

Подготовка к ЕГЭ 2025?😁
Условие: отличник решает все 300 уравнений из учебника за 2 часа, а троечник решает все 300 уравнений из учебника за 30 часов. Троечник решал уравнения из учебника 10 часов, после чего на помощь пришёл отличник.
Вопрос: за сколько часов в итоге троечник получил все решения всех уравнений (в том числе с помощью отличника)?
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Владислав Савушкин, управленческий учет производственных предприятий👉Обращайтесь за советом👈
Комментарии36
Приступаем!
Нафиг, нафиг ваши расчеты
🙄😬
Хорошего дня, Владислав!
Наталья, привет-привет🚀Подсчетов на работе хватает?😃
Что-то троечник какой-то ну очень медленный)
обычный троешник! даже я бы сказал, что довольно-таки быстрый для троешника: его производительность всего лишь в 15 раз медленнее!
Таких троешников ещё поискать надо! У нас были такие троешники.... да ему на одно уравнение неделю бы понадобилось, да и то вряд ли бы решил бы! А этот - ещё и всё-таки РЕШАЛ!!!!
Еще бы правильно решал)
тогда егойному товарищу ещё и перепроверять надо!
А это даже дольше по времени, чем самому всё решить!
А отличник неправдоподобно быстрый.
там смотря какие уравнения. Хотя.... 24 секунды на одно!
С учётом общего количества, с тем, что надо записать условие, произвести некоторые преобразования, вычисления, записать ответ и тут же переключиться на следующее!....
Видимо все уравнения вида \ х+1=3 \
Но тогда "троешник" реально тупой.