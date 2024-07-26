🧠Мозгонапрягатель. Литературный

Сегодня ну очень простые задания⏬
Какие произведения скрываются за картинками?
Ну и вспомните авторов этих произведений?
Поехали🚀
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Комментарии65
"преступление и наказание" про бабусек?
Остальное вообще мне не понятно )
Блин, это классное задание. Надо подумать серьезно
5. Я к Вам пишу - чего же боле?
Что я могу еще сказать? По именам ваще не совпали конечно, но ход мыслей правильный😄
Ага, прикольное😉
Не Евгений Онегин? А кто тогда?
Наши имена не совпали😄😄😄
литература - слабое место. но по моему у лермонтова есть еще "я вам пишу случайно, право. не знаю как и для чего..." чтото похожее..
а чё их там много было?
Две убиты
3. Сначала подумала Трасса 60. Но это фильм, а не книга ))
М11 это же трасса какая-то?
Может, "Зеленая миля"?
цвет совпадает, однозначно
А что есть такое литературное произведение?
Да, по нему как раз фильм и снят. Тридцатый роман американского писателя Стивена Кинга в жанре психологической драмы с элементами тёмного фэнтези и южной готики. Был опубликован в 1996 году.
А, точно😉
Конечно есть
Тепло...
"Путешествие из Петербурга в Москву"?
Ага😃
там по виду понятно что это номер какой-то трассы. А далее... даже не зная ни одного номера ни одной трассы из произведений - единственная дорога напрашивается само-собой: Из Питера в Москву.
Единственный вариант про который прямо сразу же и подумалось буквально в секунду.
Для уточнения хотел было в тырнете проверить номер, но тут уже всё подтвердили
А Москва-Петушки?
Там был поезд )
Да это не важно)
мелко. У такой дороги если только километровые знаки. И то вряд ли.
Всё же знак из ПДД ! По оформлению - федерального значения. Зулуёный - автомагистраль!
Обижаете! От Москвы до Петушков всегда можно было доехать на машине по федеральной трассе М-7 "Волга" (знаменитая "Владимирка" или Владимирский тракт), а теперь есть еще и платная М-12 "Восток"!
Путешествие из Петербурга в Москву?
Бинго🚉🚃
2. "Оно"?
там должен быть красный шарик.
Это какой то покойник. Что у нас про мертвяков есть? Гоголь может
Должен, но не обязан)))
Тогда подходит
Близко) Тоже три буквы)) Ну там спойлер же)))
Значит, "Вий"
О, точно!
Поднимите мне веки😈
Эти?
КА-РА-УЛ😃
никогда бы не догадался бы. И даже на сказанное - не вижу я его на картинке.
Прямо противоположность с трассой: если на неё сказал что ответ увидел за секунду, то про Вия - не вижу от слова ваще, хоть неделю смотри.
Вот! А я кроме М5 Урал не знаю ничего)))) Поэтому и не отгадал бы никогда😄
я номеров вообще никаких не знаю! из песни только Е95.
Просто по знаку - дорога. А по призведениям только про одну дорогу думается. В смысле эта в первую очередь. Если чё другое - то уже напрягать надо глубокие слои памяти